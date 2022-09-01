كم عمولة السحب من الفيزا، قامت مجموعة كبيرة من المصارف بفرض عمولة على عمليات السحب من أجهزة الصرف الآلي، في حالة أنك قمت بعملة السحب من جهاز الى أخرى غير الماكينة التابع لها، كما أنها قامت برفع نسبة المصاريف الاستفسار عن الرصيد أيضًا أما إذا كنت تقوم بسحب المال من جهاز الخاص بالمصرف التابع لها، فسيكون مجانًا.

ما هي رسوم الانسحاب من التأشيرة

في حالة السحب أو الاستفسار من نفس البنك الذي جاءت منه التأشيرة، تتم المعاملات المالية بدون أي عمولة، أي بدون مقابل، أما إذا كانت المعاملات المالية تتم من خلال بنك آخر، فإن عمولة كل بنك تختلف عن آخر؛ لذلك سوف نعرض مجموعة البنوك والعمولة التي تطلبها، وهذه البنوك كالتالي

بنك مصر عمولة السحب من ماكينة الصراف الآلي من بنك آخر 6 جنيهات للعملية و 2 جنيه في حالة الاستعلام عن الرصيد.

البنك الأهلي المصري عمولة السحب من أجهزة ذلك البنك 5 جنيهات مصرية، والرقم 5 جنيهات للإعلام، وهذه العمولة تسري على جميع البطاقات.

البنك المصري الخليجي عمولة السحب من الأجهزة المرتبطة بهذا البنك 5 جنيهات و 7 جنيهات للاستعلام.

البنك التجاري الدولي CIB عمولة السحب من أجهزة الصراف الآلي لهذا البنك هي 2٪ لكل معاملة بحد أدنى 20 جنيهًا مصريًا و 3 جنيهات مصرية لكل معاملة لبطاقات الرواتب.

بنك فيصل الإسلامي عمولة السحب من الجهاز المرتبط بهذا البنك 5 جنيهات و 3 جنيهات للاستعلام عن الرصيد.

بنك الإسكندرية عمولة السحب من ماكينات هذا البنك 10 جنيهات، وللاستعلام عن الرصيد العمولة 3 جنيهات.

بنك البركة عمولة السحب من الجهاز 6 جنيهات و 6 جنيهات للاستعلام عن الرصيد.

مصرف أبو ظبي الإسلامي عمولة السحب من جهازه 5 جنيهات و 1 جنية للاستعلام عن الرصيد.

بنك كريدي أجريكول عمولة السحب من الأجهزة المرتبطة بهذا البنك 6 جنيهات و 3 جنيهات للاستعلام عن الرصيد.

بنك الإمارات دبي الوطني تبلغ عمولة السحب من الأجهزة التابعة لهذا البنك 6 جنيهات و 2 جنيهات للاستعلام عن الرصيد.

البنك العربي الأفريقي عمولة السحب من أجهزة الصراف الآلي لهذا البنك 8 جنيهات و 3 جنيهات للاستعلام عن الرصيد.

بنك القاهرة عمولة السحب من جهازه 7 جنيهات للعملية و 5 جنيهات للاستعلام.

زيادة الحد الأقصى للسحب من أجهزة الصراف الآلي في البنوك المصرية

كانت قيمة السحوبات النقدية للفرد الذي يسحب من أجهزة الصراف الآلي يوميًا محدودة وبنسبة معينة يرى العملاء جزءًا صغيرًا منها، حيث كانت قيمة السحب تصل إلى 5000 جنيه في معظم البنوك.

لكن في حال صعود وهبوط جميع الأسعار حول العالم والانخفاض الملحوظ في قيمة الجنيه، أعلنت مجموعة من البنوك أنها ستزيد من قيمة المبلغ الذي يمكن سحبه واستخدامه من خلال أجهزة الصراف الآلي.

ويترأس هذه البنوك بنك مصر، وبنك القاهرة، والبنك الأهلي، حيث حددوا حدًا أقصى لسحب أجهزة الصراف الآلي بقيمة 10000 جنيه مصري لكل عميل يوميًا.

ابتداءً من وقت هذا التغيير يجب على الفرد أن يسأل قبل الانسحاب عن قيمة رسوم السحب من التأشيرة، لأن هذه القيمة تختلف من بنك لآخر.

كما تم تفعيل هذا النظام على جميع البطاقات المرتبطة بحسابات العملاء الشخصية، مما أدى إلى زيادة عمليات السحب على أساس يومي من البنوك.

قد كانت المبالغ المالية التي يمكن أن يأخذها الفرد في اليوم من الأجهزة الآلية ATM الخاصة بكل المصارف المصرية، معينة بحد خاص من المبالغ بنسبة محدد قد يراها الزبائن قليلة حيث كانت تصل في مجموعة معينة من المصارف إلى 5 آلاف جنية.