كم غرامة عدم تجديد سجل تجاري في السعودية ، تتيح المملكة للأشخاص العاملين في الشركات وأصحابها من عملية انشاء الشركات الخاصة بهم ، ولكن ذلك الأمر يدفع بمنشأ الشركة الى الالتزام بالشروط والمعايير التي تتعلق بالسجل التجاري الخاص بالشركة لتجنب تجاوز المخالفات أو الحاق الضرر بالشركة ، بحيث يتم ذلك من خلال وزارة التجارة من أجل الاستمرار في ممارسة النشاط التجاري بشكل قانوني وهنالك الغرامة المالية التي تُفرض عليهم في حال تأخرهم في تجديد السجل التجاري ، تابعوا معنا .

ما هو السجل التجاري

يُعرّف السجل التجاري بأنه الكتاب الذي يحتوي على بيانات التجار ومؤسساتهم التجارية، وتشمل هذه البيانات المعلومات المتعلقة بالنشاط التجاري وكافة التعديلات التي تطرأ عليه. وبالتالي، فإن نظام السجل التجاري يتم من خلاله جمع البيانات والمعلومات عن جميع التجار والشركات. وزارة التجارة في المملكة العربية السعودية هي المسؤولة عن تقديم خدمات السجل التجاري للمؤسسات والشركات التجارية.

تجديد السجل التجاري

على أصحاب الشركات تجديد السجل التجاري لشركاتهم في المملكة العربية السعودية من أجل الاستمرار في ممارسة نشاطهم التجاري بشكل قانوني، وتعمل وزارة التجارة السعودية على تقديم خدمة تجديد السجل للشركات إلكترونيًا ؛ ولتمكينهم من تجديد سجلاتهم التجارية باستثناء الشركات المساهمة. وبالتالي، يمكن لأصحاب الشركات تجديد سجلاتهم التجارية من خلال تنفيذ بعض الخطوات دون الحاجة إلى الذهاب إلى مكاتب وزارة التجارة في المملكة العربية السعودية.

ما هي مخالفة عدم تجديد السجل التجاري

أوضحت وزارة التجارة السعودية عبر حسابها على تويتر ردًا على أحد المتابعين أنه لا توجد غرامة على عدم تجديد السجل التجاري، ولكن يتم احتساب جميع السنوات السابقة لانتهاء السجل التجاري، عند ذهاب صاحب الشركة للتجديد. سجله التجاري بإحدى الطرق المتاحة.

كيفية تجديد السجل التجاري

يتم تجديد السجل التجاري عبر موقع وزارة التجارة السعودية باتباع الخطوات التالية

التوجه إلى خدمة تجديد السجل التجاري للشركات “”.

انقر على أيقونة “بدء الخدمة”.

قم بتسجيل الدخول إلى حساب المستخدم باستخدام رقم المعرف وكلمة المرور.

انقر على أيقونة “اتخاذ القرار”، ثم انقر على “اختيار التجديد”.

املأ جميع البيانات المطلوبة في الحقول المخصصة.

راجع البيانات المدخلة للتأكد من صحتها.

تقديم طلب تجديد سجل تجاري.

يتم إصدار فاتورة دفع الرسوم ثم إرسالها إلى رقم الهاتف.

يتم دفع رسوم الفاتورة من خلال إحدى طرق الدفع المتاحة.

فور دفع الرسوم يقوم المستخدم بطباعة السجل التجاري.

بعد طباعة السجل التجاري تم تجديد السجل التجاري دون الذهاب لفرع وزارة التجارة.

شروط تجديد السجل التجاري

يشترط لاستيفاء الشروط التالية حتى يتمكن أصحاب الشركات من تجديد سجلهم التجاري

الشركة لديها رخصة تجارية سارية المفعول.

وجود سجل تجاري أساسي ساري المفعول.

يجب تجديد السجل التجاري قبل ثلاثة أشهر على الأقل من تاريخ انتهاء الصلاحية.

دفع رسوم تجديد السجل التجاري بطرق السداد المتاحة.

دفع أي التزامات مالية على الشركة.

ما هي رسوم تجديد السجل التجاري

قالت وزارة التجارة في المملكة العربية السعودية إن الرسوم المطلوبة لتجديد السجل التجاري تختلف باختلاف الشركات ؛ هناك شركات وشركات ذات مسؤولية محدودة ذات شراكة محدودة أو مشتركة ؛ لذلك نتعرف في الفقرتين التاليتين على رسوم تجديد السجل التجاري في المملكة العربية السعودية حسب نوع الشركة.

رسوم تجديد السجل التجاري للشركات ذات المسؤولية المحدودة

ولكي يقوم أصحاب الشركات بتجديد السجل التجاري للشركات ذات المسئولية المحدودة، يجب دفع مبلغ 1200 ريال سعودي للسجل الرئيسي للشركة في عام واحد، بالإضافة إلى دفع رسوم الغرفة التجارية التي تختلف حسب نوع النشاط التجاري في الشركة وحسب الدرجة لكل سنة، كما يجب دفع مبلغ 600 ريال سعودي خلال سنة واحدة لتجديد السجل التجاري الفرعي، بالإضافة إلى دفع رسوم الغرفة التجارية المتغيرة. حسب نوع النشاط الخاص بالشركة وحسب الدرجة لكل عام.

رسوم تجديد السجل التجاري للشركات ذات الشراكة المحدودة أو التضامنية

ولكي يتمكن أصحاب الشركات من تجديد السجل التجاري للشركات ذات الشراكة المحدودة أو التضامنية، يجب دفع مبلغ 800 ريال سعودي للسجل التجاري الرئيسي خلال سنة واحدة، بالإضافة إلى دفع رسوم الغرفة التجارية، والتي تختلف حسب نوع نشاط السجل التجاري وحسب الدرجة في كل عام. دفع مبلغ 400 ريال سعودي سنويًا لتجديد السجل التجاري الفرعي، بالإضافة إلى سداد رسوم الغرفة التجارية والتي تختلف حسب نوع نشاط السجل التجاري وحسب الدرجة لكل عام.

كيفية إصدار سجل تجاري

تقدم وزارة التجارة السعودية خدمة إصدار سجل تجاري جديد إلكترونيًا، ويتم ذلك من خلال اتباع الخطوات التالية

انتقل إلى موقع وزارة التجارة السعودية “”.

انقر فوق رمز تسجيل الدخول في الجزء العلوي من الصفحة.

قم بتسجيل الدخول إلى حساب المستخدم باستخدام رقم المعرف وكلمة المرور.

تسجيل الدخول إلى خدمة السجلات التجارية الخاصة بي.

الدخول في خدمة إصدار سجل تجاري.

إدخال بيانات السجل التجاري هو أحد الخيارات المتاحة.

اختر النشاط في المستويات الأول والثاني والثالث.

لا يمكن اختيار أكثر من نشاط في المستويين الأول والثاني، ولكن يمكن للعميل اختيار أكثر من نشاط في المستوى الثالث، بشرط ألا يتجاوز عدد الأحرف 350 حرفًا لكل نشاط.

اختر مدة السجل التجاري والتي تتراوح من سنة إلى خمس سنوات.

أدخل جميع البيانات المتعلقة بالسنة المالية ورأس المال وعنوان المنشأة ومعلومات الاتصال.

راجع البيانات المدخلة للتأكد من صحتها.

تقديم طلب إصدار سجل تجاري بعد ة البيانات.

يتم إصدار فاتورة لدفع الرسوم ثم إرسالها إلى رقم الهاتف.

دفع رسوم الفاتورة بإحدى طرق الدفع المتاحة.

فور دفع الرسوم يقوم المستخدم بطباعة مستند السجل التجاري.

بعد طباعة مستند السجل التجاري يتم إصدار السجل التجاري دون الحاجة إلى زيارة فرع وزارة التجارة.

شروط اصدار سجل تجاري

يسمح للأفراد في المملكة العربية السعودية بإصدار سجل تجاري بعد استيفاء الشروط التالية

ألا يكون المتقدم من العاملين بالقطاع الحكومي.

يجب أن يكون عمر المتقدم أكثر من 18 عامًا.

تقديم أوراق تسجيل التاجر.

إحضار شهادة مشاركة من غرفة التجارة أو الصناعة.

كم هي رسوم التسجيل التجاري

أعلنت وزارة التجارة عن رسوم خدمة إصدار سجل تجاري جديد عبر موقعها الإلكتروني. هذه الرسوم كالتالي

يتم دفع 200 ريال سعودي عند إصدار السجل التجاري الرئيسي لمدة عام واحد، بالإضافة إلى رسوم الغرفة التجارية التي تختلف حسب نوع نشاط السجل التجاري وأيضًا حسب الدرجة لكل عام.

يتم دفع 100 ريال سعودي عند إصدار السجل التجاري الفرعي لمدة عام، بالإضافة إلى رسوم الغرفة التجارية التي تختلف حسب نوع نشاط السجل التجاري وأيضًا حسب الدرجة لكل عام.

كيفية إلغاء سجل تجاري منتهي الصلاحية

إذا كان للتاجر سجل تجاري منتهي الصلاحية، يمكنه إلغاء هذا السجل وشطبه من سجلات وزارة التجارة باتباع الخطوات التالية

انتقل إلى موقع وزارة التجارة السعودية “”.

انقر فوق رمز تسجيل الدخول في الجزء العلوي من الصفحة.

قم بتسجيل الدخول إلى حساب المستخدم باستخدام رقم المعرف وكلمة المرور.

تسجيل الدخول إلى خدمة السجلات التجارية الخاصة بي.

اضغط على أيقونة “الخيارات” الموجودة أمام السجل التجاري.

تحديد السجل التجاري المراد شطبه.

انقر على أيقونة “شطب”، ثم حدد سبب الشطب.

انقر على أيقونة “إرسال الطلب”.

اضغط على خيار “طباعة” للاحتفاظ بشهادة الشطب غير قابلة للنشر بعد الموافقة على الطلب.

كم غرامة عدم تجديد سجل تجاري في السعودية ، حيث انه يستوجب على أصحاب الشركات تجديد السجل التجاري لشركاتهم داخل المملكة العربية السعودية من أجل الاستمرار في ممارسة نشاطهم التجاري بشكل قانوني ، دون التعرض الى المخالفات والغرامات المالية .