كم قيمة رسوم جامعة اليمامة بالرياض 1444 ، دائماً ما يتم التسائل قبل الطلاب والطالبات عند طلب إلتحاق بأي جامعة حول قيمة الخاصة بالرسوم الجامعية ، وإذ أننا سنوضح لكم عن أحد تلك الجامعات وكم تبلغ قيمة رسوم التعليمية وهي جامعة اليمامة السعودية والتي تعد من الجامعات التي تتمتع به من مستوى تعليمي عالٍ داخل المملكة العربية السعودية، تابعوا معنا للتعرف على أهم المعلومات .

جامعة اليمامة بالرياض

تأسست جامعة اليمامة كإحدى الكليات الأهلية الكبرى في مدينة الرياض، وتم اعتماد الكلية من قبل وزارة التعليم العالي كمؤسسة تعليمية جامعية، ثم تم قبول الدفعة الأولى من الطلاب في كلية اليمامة. حصل على درجة الدكتوراه في إدارة الأعمال عام 2004 وكان للذكور، وفي عام 2006 تم قبول الدفعة الأولى تم تحويل الدفعة الأولى من كلية اليمامة إلى جامعة اليمامة بعد أن التحقت بها كلية أخرى وهي كلية اليمامة لأنظمة الحاسب والمعلومات، و كلية البنات التي تقدم تخصصات علمية تقدم للذكور، وحصلت الكلية على موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود على تحويل الكلية إلى جامعة، وبدأت الجامعة عامها الدراسي 1429 هـ. / 1430 هـ ببداية جديدة. تحرص الكلية على توفير أفضل مناخ للنجاح، وتختار أفضل أعضاء هيئة التدريس المؤهلين لتحقيق أعلى مستوى تعليمي للطلاب في بيئة تشجع على التعلم.

كم تبلغ رسوم جامعة اليمامة بالرياض 1444

تختلف رسوم جامعة اليمامة بالرياض للعام 1444 بين رسوم البكالوريوس ورسوم الماجستير، وتختلف رسوم مرحلة الماجستير باختلاف التخصصات، وفي الفقرات التالية نستعرض جميع الرسوم الدراسية داخل اليمامة. الجامعة حسب مرحلتي البكالوريوس والماجستير.

الرسوم الجامعية كلية إدارة الأعمال جامعة اليمامة

الرسوم الجامعية في كلية إدارة الأعمال بجامعة اليمامة كالتالي

نوع الرسوم سعر رسوم الدخول 3000 ريال غير مستردة رسوم اختبار تحديد مستوى اللغة الإنجليزية 500 ريال غير قابلة للاسترداد البرنامج التحضيري لكل فصل دراسي 27،500 ريال سعودي البرنامج الأكاديمي لكل فصل دراسي 32.500 ريال سعودي رسوم الفصل الصيفي 20 ألف ريال عند تسجيل 6 ساعات معتمدة فأكثر

رسوم البكالوريوس كلية الهندسة والعمارة جامعة اليمامة

رسوم البكالوريوس في كلية الهندسة والعمارة بجامعة اليمامة كالتالي

نوع الرسوم سعر رسوم الدخول 3000 ريال غير مستردة رسوم اختبار تحديد مستوى اللغة الإنجليزية 500 ريال غير قابلة للاسترداد البرنامج التحضيري لكل فصل دراسي 27،500 ريال سعودي البرنامج الأكاديمي لكل فصل دراسي 32.500 ريال سعودي رسوم الفصل الصيفي 20 ألف ريال عند تسجيل 6 ساعات معتمدة فأكثر

رسوم البكالوريوس، كلية الحقوق، جامعة اليمامة

الرسوم الجامعية في كلية الحقوق بجامعة اليمامة هي كالتالي

نوع الرسوم سعر رسوم الدخول 3000 ريال غير مستردة رسوم اختبار تحديد مستوى اللغة الإنجليزية 500 ريال غير قابلة للاسترداد البرنامج التحضيري لكل فصل دراسي 27،500 ريال سعودي البرنامج الأكاديمي لكل فصل دراسي 32.500 ريال سعودي رسوم الفصل الصيفي 20 ألف ريال عند تسجيل 6 ساعات معتمدة فأكثر

رسوم ماجستير إدارة الأعمال جامعة اليمامة

رسوم ماجستير إدارة الأعمال بجامعة اليمامة هي كما يلي

نوع الرسوم سعر رسوم الدخول 3000 ريال غير مستردة رسوم التسجيل لساعات الدورة التأسيسية إذا لزم الأمر 2000 ريال سعودي للساعة الدراسية اجمالي عدد الساعات 6 ساعات معتمدة = (2000 * 6) = 12،000 ريال سعودي برنامج اكاديمي 3600 ريال سعودي للساعة الدراسية = (39 * 3600) = 140،400 ريال سعودي إجمالي عدد الساعات الأكاديمية 42 ساعة معتمدة شاملة مشروع التخرج التكلفة الإجمالية للبرنامج الأكاديمي = (140،400 + 13،500) = 153،900 ريال سعودي تكلفة البرنامج الأكاديمي مع دبلوم واشنطن = (30 * 3600) + (9 * 5500) + (3 * 4500) = 171،000 ريال سعودي مشروع التخرج 4500 ريال سعودي للساعة الدراسية إجمالي عدد الساعات 3 ساعات معتمدة (4500 * 3) = 13،500 ريال سعودي

رسوم ماجستير إدارة الموارد البشرية جامعة اليمامة

رسوم ماجستير إدارة الموارد البشرية بجامعة اليمامة كالتالي

نوع الرسوم سعر رسوم الدخول 3000 ريال غير مستردة رسوم التسجيل لساعات الدورة التأسيسية إذا لزم الأمر 2000 ريال سعودي للساعة الدراسية إجمالي عدد الساعات 6 ساعات معتمدة (2000 * 6) = 12000 ريال سعودي برنامج اكاديمي 3600 ريال سعودي للساعة الأكاديمية = (3600 * 39) = 140،400 ريال سعودي إجمالي عدد الساعات الأكاديمية 42 ساعة معتمدة شاملة مشروع التخرج التكلفة الإجمالية للبرنامج الأكاديمي = (13،500 + 140،400) = 153،900 ريال سعودي تكلفة البرنامج الأكاديمي مع دبلوم واشنطن = (4،500 * 3) + (5،500 * 9) + (3،600 * 30) = 171،000 ريال سعودي مشروع التخرج 4500 ريال سعودي للساعة الدراسية إجمالي عدد الساعات 3 ساعات معتمدة (4500 * 3) = 13،500 ريال سعودي

رسوم ماجستير إدارة الأعمال التنفيذية جامعة اليمامة

رسوم برنامج الماجستير التنفيذي في إدارة الأعمال بجامعة اليمامة كالتالي

نوع الرسوم سعر رسوم الدخول 3000 ريال غير مستردة رسوم التسجيل لساعات الدورة التأسيسية إذا لزم الأمر 2000 ريال سعودي للساعة الدراسية إجمالي عدد الساعات 6 ساعات معتمدة (6 * 2000) = 12000 ريال سعودي برنامج اكاديمي 4500 ريال سعودي للساعة الأكاديمية إجمالي عدد الساعات 42 ساعة معتمدة شاملة مشروع التخرج التكلفة الإجمالية للبرنامج الأكاديمي = (4500 * 42) = 189 ألف ريال سعودي تكلفة البرنامج الأكاديمي مع دبلوم واشنطن = (5،500 * 8) + (4،500 * 34) = 197،000 ريال سعودي

ماجستير نظم المعلومات الإدارية جامعة اليمامة

رسوم ماجستير نظم المعلومات الإدارية بجامعة اليمامة كالتالي

نوع الرسوم سعر رسوم الدخول 3000 ريال غير مستردة رسوم التسجيل لساعات الدورة التأسيسية إذا لزم الأمر 2000 ريال سعودي للساعة الدراسية إجمالي عدد الساعات 6 ساعات معتمدة (6 * 2000) = 12000 ريال سعودي برنامج اكاديمي 3600 ريال سعودي للساعة الأكاديمية إجمالي عدد الساعات 42 ساعة معتمدة شاملة مشروع التخرج التكلفة الإجمالية للبرنامج الأكاديمي = (3600 * 42) = 151.200 ريال سعودي تكلفة البرنامج الأكاديمي مع دبلوم واشنطن = (5،500 * 9) + (3،600 * 33) = 168،300 ريال سعودي

رسوم ماجستير قانون الأعمال جامعة اليمامة

رسوم ماجستير قانون الأعمال بجامعة اليمامة كالتالي

نوع الرسوم سعر رسوم الدخول 3000 ريال غير مستردة الفصل التأسيسي (فصل دراسي واحد إذا لزم الأمر) 6 ساعات سعر الساعة 2000 ريال سعودي (6 * 2000) = 12000 ريال سعودي برنامج ماجستير (4 فصول دراسية) البرنامج الأكاديمي 36 ساعة بواقع 4،000 ريال سعودي (4،000 * 36) = 144،000 ريال سعودي

خطوات التقديم على درجة البكالوريوس في جامعة اليمامة

للتقدم للحصول على درجة البكالوريوس في جامعة اليمامة بالرياض، يجب اتباع الخطوتين التاليتين

املأ نموذج التسجيل عبر الإنترنت.

تقديم نسخة من المستندات التالية إلى مكتب القبول بالجامعة شهادة الثانوية العامة. اختبار القدرات العامة أو ما يعادله (SAT1). نسخة من الهوية الوطنية أو نسخة من تصريح الإقامة. الصور الشخصية لمقدم الطلب. شهادة إجادة اللغة الإنجليزية (TOEFL، IELTS).



خطوات التقديم على درجة الماجستير في جامعة اليمامة

للتقديم على درجة الماجستير في جامعة اليمامة بالرياض، يتم اتباع الخطوات التالية

املأ نموذج التسجيل عبر الإنترنت.

قم بتحميل مستندات التقديم وهي كالتالي

نسخة من الشهادة الجامعية ونسخة من السجل الأكاديمي ونسخة من الهوية الوطنية أو تصريح الإقامة. درجة اختبار مستوى اللغة الإنجليزية TOEFL أو ALICE أو STP. السيرة الذاتية للمتقدم.

سيتم ة الطلب من قبل مكتب القبول، وسيتم إخطار المقبولين في برامج الماجستير.

الذهاب للجامعة لإتمام بعض الخطوات مثل حجز مقعد والحصول على بطاقة الطالب.

كيفية دفع الرسوم الدراسية في جامعة اليمامة عن طريق جهاز الصراف الآلي

يمكن دفع الرسوم عن طريق جامعة اليمامة مباشرة، كما يمكن سدادها من خلال أجهزة الصراف الآلي باتباع الخطوات التالية

اذهب إلى ماكينة الصرف الآلي.

أدخل بطاقة الصراف الآلي.

اكتب كلمة المرور.

انقر فوق “متابعة”.

اختر “الدفع”.

انقر على “فاتورة جديدة”.

اختيار جامعة اليمامة.

أدخل رمز الجامعة التالي 072، ثم اضغط على “تأكيد”.

أدخل رقم الجامعة ثم اضغط على “تأكيد”.

اضغط على “دفع المبلغ كاملاً”.

انقر فوق “إنهاء”.

كيفية الاتصال بجامعة اليمامة بالرياض

يمكن التواصل مع جامعة اليمامة بالرياض عبر البريد الإلكتروني [email protected] لإرسال الاستفسارات الخاصة بالجامعة. كما توفر جامعة اليمامة حسابًا عبر تطبيق WhatsApp للتواصل مع طلابها والرد عليهم بشكل مستمر، ويمكن التواصل مع هذا الحساب “”.

بالرياض edugate.yu.edu.sa

تبدأ أولى خطوات التقديم لجامعة اليمامة لمرحلتي البكالوريوس والماجستير بملء استمارة “القبول”، ثم استكمال خطوات التقديم المذكورة أعلاه لكلتا المرحلتين.

وفي الختام لمقالنا هذا اوضحنا لكم كم قيمة رسوم جامعة اليمامة بالرياض 1444 ، حيث تعمل جامعة اليمامة في الرياض على تقديم مستويات عالية من التعليم مما يدفع الأعداد بالتزايد و الرغبة في الالتحاق بها .