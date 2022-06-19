كم مبلغ الدعم السكني وطريقة التقديم في الدعم السكني 1443 وشروط استحقاق الدعم

ما هو مقدار دعم السكن وكيفية التقدم بطلب للحصول على دعم الإسكان؟ هناك العديد من المشاريع والمساعدات المختلفة التي تقدمها المملكة العربية السعودية لمساعدة جميع شرائح المجتمع ، وذلك بهدف تحسين الوضع المالي للعديد من الأسر السعودية المحتاجة ، وتطوير المملكة ، وتحقيق مبادئ المساواة بين المواطنين. . تقدم المملكة العربية السعودية تحت إشراف وزارة الإسكان السعودية الدعم السكني ، حيث يوفر هذا الدعم مبلغًا ماديًا للأسر المحتاجة التي تعاني من انخفاض الدخل أو محدودية الدخل وليس لديها منزل تعيش فيه ، و كما يوفر لهم وحدات سكنية للعائلات التي ليس لديها منزل للعيش فيه ، لذلك هناك الكثير من المواطنين يتساءلون عن طريقة التقديم وقيمة الدعم المالي الذي تقدمه.

مقدار مبلغ دعم السكن

يختلف مقدار الدعم السكني قيمة الدعم السكني الذي يصرفه صندوق التنمية العقارية للمستفيدين ، وتختلف قيمة الدعم من شخص لآخر حسب الراتب الشهري للأسرة وعدد الأسرة الأعضاء بشرط أن تكون قيمة التبادل على النحو التالي:

– يصرف 100٪ من قيمة الدعم لمن يستحقه لمن لا يتجاوز دخله الشهري 14 ألف ريال سعودي.

يتم صرف 95٪ من قيمة الدعم السكني على الأفراد والأسر الذين يزيد دخلهم الشهري عن 14 ألف ريال سعودي وبحد أقصى 15 ألف ريال سعودي.

يتم صرف 90٪ من قيمة دعم الأسرة السكني لمن يصل دخلهم الشهري إلى 16 ألف ريال سعودي ، بشرط أن يكون عدد أفراد الأسرة 3 فقط.

ينفق 85٪ ممن يصل دخلهم الشهري إلى 17 ألف ريال سعودي ، وهذا للفرد.

80٪ يصرف لمن يصل دخله الشهري إلى 18 ألف ريال سعودي للفرد.

75٪ تدفع لمن تجاوز دخله الشهري 20 ألف ريال سعودي للفرد.

كيفية التسجيل في دعم الإسكان للحصول على الدعم

هناك الآلاف من الأسر والمواطنين السعوديين الذين يبحثون عن طريقة للتسجيل في الدعم الإسكاني للحصول على دعم الوحدة السكنية الشهرية. لذلك قامت وزارة الإسكان السعودية وبالتعاون مع صندوق التنمية العقارية بتطوير بوابة دعم الإسكان ليتمكن المواطنون من التقدم للحصول على الدعم من خلالها. سنزودك بالخطوات للتقدم بطلب للحصول على خطاب دعم الإسكان وهو:

أولا ، قم بتسجيل الدخول إلى بوابة سكنية مسؤول تابع لوزارة الإسكان التنموي.

انقر فوق تسجيل الدخول.

ثم انقر فوق القائمة الرئيسية واختر التسجيل لدعم الإسكان.

أدخل البيانات المطلوبة من تاريخ الميلاد والبيانات الشخصية المطلوبة.

ثم وافق على جميع الشروط والأحكام المذكورة أمامك.

ثم انقر فوق أنا لست روبوتًا.

ستصلك رسالة تحتوي على رمز المرور ، أدخل الرقم في الحقل المخصص له.

شروط الدعم السكني للعزاب

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية ويقيم إقامة دائمة في المملكة.

ألا يزيد عمر المتقدم عن 25 سنة.

يجب ألا يمتلك مقدم الطلب وحدة سكنية مسجلة باسمه منذ 5 سنوات.

يجب ألا يكون المتقدم قد تلقى دعمًا سكنيًا قبل آخر 5 سنوات.

كيفية الاستعلام عن دعم السكن

يتساءل عدد كبير جدًا من المواطنين السعوديين المؤهلين للحصول على الدعم السكني من وزارة الإسكان عن كيفية الاستعلام عن أحقية الحصول على الدعم ، وطريقة الاستعلام هي:

أولاً ، قم بتسجيل الدخول إلى بوابة دعم الإسكان.

ثم أدخل رقم الهوية الوطنية.

سيتم نقلك على الفور إلى الخدمات العامة.

ثم اضغط على الاستعلام عن دعم الإسكان برقم الهوية.

أدخل البيانات المطلوبة.

ثم اضغط على أيقونة الاستعلام.

شروط دعم الإسكان

من أجل الحصول على دعم السكن ، يجب استيفاء بعض الشروط ، وهي: