كم مبلغ قرض الأسرة بنك التسليف 1444 وشروط الحصول على القرض ، قد أثار الهام العديد من الأشخاص حول التعرف على الشرط والمعايير التي تتعلق بالبنك الخاص بالتسليف الجديد للقرض الخاص بالأسرة ، حيث تأتي الشروط الجديدة لبنك التسليف للقرض العائلي، حيث يتم فرضها من قبل التنمية الاجتماعية على الأشخاص الراغبين في الحصول على القرض عائلي ، تابعوا معنا للتعرف على قيمة مبلغ قرض الأسرة بنك التسليف .

قرض عائلي من بنك الائتمان

يقدم بنك الائتمان قرضًا عائليًا يمكن من خلاله توفير الاحتياجات الأساسية لكل أسرة من خلال توفير حزم تمويلية بهدف إراحة المواطنين السعوديين من الأسر ذات الدخل المنخفض. المدة المستغرقة للحصول على الموافقة للحصول على القرض العائلي هي (10) أيام عمل، علما بأن القرض العائلي يستهدف بعض الفئات والتي تشمل ما يلي

العاملين في القطاعين العام والخاص.

موظف متقاعد.

طالب / منتسب.

المطلقات والأرامل والمرأة المهجورة.

مزايا القرض العائلي

للقرض العائلي عدة أهداف، وهي كالتالي

مدة سداد القرض تصل إلى (60 شهرًا) 5 سنوات.

يتم الدفع شهريًا على أقساط متساوية.

يقسم التمويل حتى 100 ألف ريال سعودي.

القرض بدون رسوم ادارية.

يتم الإعفاء في حالة وفاة المستفيد أو إصابته بعجز كامل.

كم هو مبلغ القرض العائلي

كما ذكرنا سابقاً فإن قيمة التمويل تصل إلى مائة ألف ريال سعودي، تحدد وفقاً لما يتناسب مع كل مستفيد وقدرته على السداد، وتفاصيل مبلغ القرض كما هو مبين في الجدول التالي

القسط الشهري (ريال سعودي) مبلغ التمويل (ريال سعودي) عدد الأقساط

300 18000 60 400 24000 60 500 30000 60 600 36000 60 700 42000 60 800 48000 60 900 54000 60 1000 60.000 60 1100 66000 60 1200 72000 60 1300 78000 60 1400 84000 60 1500 90.000 60 1600 96000 60 1،667 100،000 60

شروط الحصول على القرض العائلي من بنك التسليف 1444

وافق بنك التنمية الاجتماعية على بعض الشروط والضوابط الخاصة بالحصول على قرض الأسرة لعام 1444 هـ، وفيما يلي تفاصيل شروط الحصول على القرض

ألا يزيد الدخل الشهري للمستفيد عن 14500 ريال سعودي.

ألا يتجاوز دخل الفرد للأسرة مبلغ (3000) ريال سعودي. يتم احتساب نصيب الفرد من نصيب الفرد من خلال قسمة إجمالي دخل العائل على عدد أفراد الأسرة.

إذا لم يتجاوز الابن (24) سنة. يحسب بين أفراد الأسرة. بشرط ألا يكون موظفًا أو متزوجًا. وإذا كانت ابنه فلا يجب أن تعمل أو تتزوج.

ألا يزيد عمر المستفيد عن 70 سنة. يجب ألا يزيد عمر الكفيل عن 55 سنة.

يمكن للمرأة المطلقة التقدم بطلب للحصول على تمويل الأسرة، ويحق للأرملة التي تعول طفلاً أو أكثر التقدم للحصول على تمويل.

يضع بنك التسليف شروطاً خاصة للأفراد الذين تزيد أعمارهم عن (60) عاماً الحد الأقصى للتمويل هو 30،000 لمن هم فوق 60 عامًا وأقل من 65 عامًا. تمويل يصل إلى 18000 ريال سعودي لمن تتراوح أعمارهم بين 65-70 سنة.

يجب تقديم المستندات الخاصة بكل فئة على النحو الذي يحدده بنك الائتمان، ويمكنك التعرف على هذه المستندات في السطور التالية من المقالة.

المستندات المطلوبة للحصول على القرض العائلي Credit Bank 1444

يجب تقديم المستندات التالية عند التقدم بطلب للحصول على قرض عائلي من قبل بنك الائتمان، حيث يشارك البنك عددًا من الأوراق الداعمة لكل فئة، والتي يمكنك تحديدها مباشرة “”، وفيما يلي أبرز هذه المستندات

نسخة من الهوية الوطنية للعميل.

نسخة من سجل الأسرة.

نسخة من هوية الكفيل

لموظفي الحكومة ؛ شهادة بالشروط والأجور مستخرجة من موقع التأمين الاجتماعي، ويجب ألا تتجاوز 60 يومًا.

الموظفات في الخدمة المدنية ؛ إحضار سند النفقة موجه إلى بنك التنمية الاجتماعية وصورة من شهادات الميلاد للأطفال المعالين.

لموظفي القطاع العام / الخاص والنساء وربات البيوت ؛ يجب توفير ما يلي تعريف مفصل للراتب للمستفيد والكفيل موقع ومختوم من جهة عمل العميل ومصدق من الغرفة التجارية. شريطة ألا يتجاوز تاريخ توقيعها 60 يومًا. للنساء المهجورات فقط ؛ الوثيقة تفيد بأن الهوية الوطنية للشهود متطابقة في بيان “أفراد الجمعية” المطبوع والمصدق من الموقع الإلكتروني للبنك من أقرب فرع لبنك التنمية الاجتماعية.

متقاعد تأمين الرجال ؛ تقديم تعريف للراتب التقاعدي للمستحق المستخرج من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

للنساء المتقاعدين ؛ إحضار نموذج إقرار خاص وتفويض للمتقاعدين (106).

رقم حساب IBAN الرسمي مصدق من البنك التجاري.

كشف حساب لآخر 3 رواتب مصدق من البنك التجاري.

كيفية الحصول على قرض عائلي 1443

يمكن للمستفيد الحصول على قرض عائلي إلكترونيًا من خلال الموقع الرسمي لبنك التنمية الاجتماعية واتباع الخطوات التالية

الدخول إلى صفحة “تمويل الأسرة”.

اضغط على خيار التقديم الإلكتروني.

تسجيل الدخول من خلال بوابة الوصول الوطني الموحد.

من صفحة المنتجات الفردية، اختر التمويل المطلوب.

اختر الفرع من صفحة التقديم للحصول على تمويل.

أدخل البيانات المطلوبة، ويمكن استدعاء بيانات العميل المتوفرة في يقين.

إقرار بصحة البيانات، ثم الضغط على حفظ الطلب.

أكمل بيانات العميل، ثم اختر خيار التقارير والطباعة

في حال وجود ضامن يجب تعبئة بيانات عمل الضامن.

اختر القسط الشهري المطلوب.

تحميل المستندات المطلوبة ؛ ثم اضغط على أيقونة حفظ

بعد اكتمال المستندات، انقر فوق الرمز للموافقة على جميع الملفات.

اكتملت عملية تقديم الطلب، ويظهر للعميل رقم الطلب وفترة المعالجة المتوقعة.

كيفية الاتصال ببنك الائتمان

يوفر بنك الائتمان عددًا من وسائل الاتصال لتقديم الاستفسارات والأسئلة المتعلقة بالقرض العائلي، ويتم إبراز هذه الطرق على النحو التالي

مقر التنمية الاجتماعية ““.

رقم الهاتف 920008002. رقم خدمة القائد 199099.

البريد الإلكتروني .

إرسال رسالة إلكترونية “”

الدردشة الفورية ““.

منصة تويتر ““.

رابط القرض العائلي بنك التنمية الاجتماعية sdb.gov.sa

يوفر بنك التسليف صفحة مخصصة لشرح كل ما يتعلق بقرض الأسرة، حيث يمكن للمواطنين الوصول إلى الرابط المخصص للقرض العائلي “” والاطلاع على كافة المعلومات الخاصة بهذا القرض. البنك.

تعرفنا عبر السطور السابقة حول التعرف على كم مبلغ قرض الأسرة بنك التسليف 1444 وشروط الحصول على القرض ، و رابط القرض العائلي بنك التنمية الاجتماعية sdb.gov.sa ، وكيفية الاتصال ببنك الائتمان ، و المستندات المطلوبة للحصول على القرض العائلي .

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