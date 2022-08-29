كم مدة بقاء الشحنه في سمسا ، قد تسائل العديد من الأشخاص حول التعرف على الوقت الخاص بالشحنة التابعة لشركة سمسا ، والتي تعد من أكثير الشركات شهرة في العمل على تقديم على الخدمات المتخصصة في عملية المقل والشحن السريع داخل المملكة العربية السعودية ، مما دفع العديد من المستخدمين لشركة سمسا حول مدة الوصول الى الشحنة ، تابعوا معنا .

شركة سمسا للشحن

تعتبر سمسا اكسبريس من أشهر شركات النقل والشحن السريع في المملكة العربية السعودية، والتي تقدم جميع خدماتها من خلال منافذها العديدة المنتشرة في المدن السعودية، حيث تعمل بكفاءة وجودة عالية. تمتلك سمسا حوالي ثمانية منافذ برية وبحرية، وتقوم بتوصيل الطرود لأكثر من 230 وجهة عالمية. لها مزايا عديدة أبرزها الأسعار التنافسية التي شجعت غالبية المواطنين على الاعتماد على هذه الشركة في مجال النقل والتوصيل السريع.

ما هي مدة بقاء الشحنة في سمسا

مدة بقاء الشحنة داخل سمسا حوالي 15 يوم عمل في حال عدم وجود أي عطلات رسمية، حيث تعمل سمسا في جميع فروعها في المملكة العربية السعودية والوطن العربي للحفاظ على الشحنة داخل مستودعاتها التي تتبع خدمة العملاء. حتى يأتي المرسل إليه لاستلامها. الجدير بالذكر أن هناك العديد من المنافذ المنتشرة داخل المملكة العربية السعودية والتي تقدم خدمة الشحن والتوصيل السريع لجميع العملاء.

خطوات الاستعلام عن شحن سمسا برقم الجوال

فيما يلي خطوات الاستعلام عن شحنة خاصة من سمسا برقم جوال للعملاء والمواطنين في المملكة العربية السعودية

قم بتنزيل تطبيق SMSA لأجهزة Android مباشرة.

قم بتنزيل تطبيق SMSA لأجهزة iPhone مباشرة.

افتح التطبيق بهاتفك المحمول.

انقر على أيقونة الشحنة.

أدخل رقم الشحنة المرسل للعميل عبر رسالة نصية في المساحة المتوفرة داخل التطبيق.

انقر فوق أيقونة متابعة من التطبيق.

سيتم عرض جميع التفاصيل والمعلومات الخاصة بالشحنة في ذلك الوقت.

قائمة أسعار الشحن الخاصة بسمسا

تختلف أسعار الشحن لدى سمسا سواء داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها، ويمكن الاطلاع على قائمة أسعار الشحن على الموقع الرسمي للشركة على الإنترنت، وفيما يلي يوضح قائمة أسعار الشحن

أسعار الشحن الداخلي للأفراد 120 ريال سعودي.

أسعار الشحن الداخلي للشركات 40 ريال سعودي.

سعر الشحن من السعودية إلى مصر 10 ريال سعودي.

كيف أستلم الشحنة من سمسا

يمكن لجميع المواطنين استلام شحنة خاصة من سمسا في المملكة العربية السعودية بعد وصولها بعدة طرق، وفيما يلي أبرز طرق استلام الشحنة من سمسا

اترك العنوان الصحيح للعميل وسيتم الاتصال به لاستلام طلبه.

الشركة غير ملزمة باستلام الطرد من قبل الشخص الذي أرسل بياناته الشخصية مع الشحنة.

يمكن للشركة تسليم الشحنة إلى جهات خارجية أو إلى صندوق بريد يمكنه الوصول إلى مكان الشحنة.

يمكن استلام الشحنة من سمسا في عطلة نهاية الأسبوع والعطلات الرسمية للشحن.

في حال عدم استلام الشحنة من سمسما، يتم إرجاع الشحنة للعميل مرة أخرى، وسيتحمل العميل تكلفة إعادة الشحن 35 ريال سعودي.

فروع سمسا في المملكة العربية السعودية

تمتلك سمسا مجموعة من الفروع داخل مدن المملكة العربية السعودية، والتي تهدف إلى تقديم جميع خدمات الشحن والنقل السريع، وفيما يلي قائمة بتلك الفروع

فروع العاصمة الرياض 11 فرعاً.

تنتشر الفروع في جميع أنحاء الدمام 4 فروع.

فروع خدمات سمسا بالخبر فرعين.

الفروع موزعة في جميع أنحاء مدينة جدة 10 فروع.

الفروع بمكة المكرمة فرعين.

كم مدة بقاء الشحنه في سمسا ، تعد شركة الشحن سمسا من اكثر شركات الشهن شهراً في المملكة السعودية ، وتتميز بعملية الشحن السريع ، كما سردنا لكم خطوات الاستعلام عن شحن سمسا برقم الجوال ، وطريقة استلام الشحنة من شركة سمسا .