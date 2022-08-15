كم مدة تصريح العمرة في توكلنا 1444 وطريقة الحصول على تصريح العمرة ، يثير اهتمام الكثير من الأفراد حول العالم التعرف على الأوقات التي تمكنهم من أداء العمرة في بيت الله الحرام ، وكم تبلغ مدة منح تصريح لأدائها ، وهو الأمر الذي يهم جميع المسلمين في جميع أنحاء العالم ، حيث أن السعودية أتاحت تطبيق العمرة والذي يمكن من أراد العمرة أن يقوم من خلال التطبيق بحجز العمرة إلكترونيًا لأداء العمرة ، وفقًا لشروط معينة من وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية .

ثق بنا التطبيق

تطبيق توكلنا هو أحد التطبيقات الحديثة المتعلقة بفيروس كورونا، والذي تم اعتماده في المملكة العربية السعودية بالاتفاق مع وزارة الصحة. فيروس كورونا خلال العام.

مدة تصريح العمرة في توكلنا

مدة تصريح العمرة ساعتين، حيث يتم تحديدها بناءً على الوقت الذي يتم إدخاله عند الحصول على تصريح العمرة من خلال تطبيق Tawakkalna. وأضافت وزارة الحج والعمرة، أن الفترة المتكررة لإصدار التصاريح اقتصرت على 10 أيام، وأكدت إمكانية إلغاء التصريح قبل 6 ساعات من موعد التصريح.

كيفية الحصول على تصريح العمرة عن طريق توكلنا 1444

يتم الحصول على تصريح العمرة من خلال تطبيق توكلنا من خلال النقاط التالية

قم بتنزيل تطبيق توكلنا على أنظمة الهواتف الذكية المختلفة.

اختر رمز الخدمات.

تعيين خدمات الحج والعمرة.

الضغط على زر خدمة إصدار التصريح.

اختر تصريح العمر من الخيارات المتاحة.

اكتب اسم أو اسم الشخص المعال أو المكفول أو المرافق.

أضف التاريخ والوقت جنبًا إلى جنب مع نقطة التجمع ومدينة الوصول عبر التطبيق.

اقرأ الإقرار والتعهد ثم وافق عليه.

انقر لإصدار التصريح.

شروط تصريح العمرة الجديد 1444

حددت وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية شروط وضوابط الحصول على تصريح العمرة على النحو التالي

يشترط تناول جرعتين من إحدى التطعيمات المعتمدة من وزارة الصحة السعودية.

يجب أن تظهر الحالات التالية في تطبيق توكلنا تم تحصينه بجرعتين من لقاح فيروس كورونا تم تحصينه منذ 14 يومًا بالجرعة الأولى من اللقاح تعافى من عدوى فيروس كورونا.

إرفاق دليل على تلقي جرعات اللقاح للحجاج من خارج المملكة العربية السعودية.

يجب على الأفراد من خارج المملكة الخضوع للحجر المؤسسي.

أن يكون عمر الحاج أكثر من 18 سنة.

التسجيل في تطبيق توكلنا 1444

يتم التسجيل في تطبيق “توكلنا” للاستفادة من الخدمات التي يقدمها باتباع الخطوات التالية

تحميل تطبيق توكلنا على أنظمة الهاتف.

قم بتثبيت التطبيق وتشغيله.

انقر فوق خيار “تسجيل جديد”.

أضف حالة المسجل “مواطن أو مقيم”.

اكتب رقم الهوية أو رقم الإقامة في المكان المخصص.

تحديد تاريخ ميلاد الفرد.

أدخل رقم الهاتف بشكل صحيح.

أضف كلمة مرور قوية وقم بتأكيدها.

اتبع ووافق على الشروط والأحكام.

انقر فوق التسجيل.

إرسال رسالة مع رمز التأكيد إلى رقم الهاتف المحمول.

أدخل الرمز وانقر فوق التحقق.

انتقل مباشرة إلى الخدمات الإلكترونية.

انقر فوق خيار “الحالة الصحية”.

اظهار الحالة الصحية للمستفيد.

التأكد من خلو المستفيد من فيروس كورونا.

بدء إجراءات حجز تصريح العمرة.

كيفية إلغاء تصريح العمرة عبر توكلنا 1444

يتم إلغاء تصريح العمر إلكترونيًا من خلال الخطوات التالية

قم بزيارة الموقع الرسمي لتوكلنا “”

انقر فوق علامة التبويب تسجيل الدخول من أعلى الصفحة.

أضف البيانات المطلوبة لتسجيل الدخول وهي رقم الهوية الوطنية وكلمة المرور انقر فوق {التالي اكتب رمز التحقق المرئي.

انقر فوق علامة التبويب الخدمات.

حدد خيار التصاريح من خدمات الحج والعمرة.

سيتم عرض تصريح العمرة الذي ترغب في إلغائه.

اضغط على أيقونة إلغاء التصريح، ثم قم بتأكيد الإلغاء.

حمل تطبيق توكلنا

يمكن تحميل تطبيق توكلنا على أنظمة مختلفة من خلال الروابط التالية

هواتف Android قم بتنزيل التطبيق عن طريق إدخال “”.

هواتف iPhone ادخل مباشرة إلى التطبيق ““.

هواتف Huawei افتح التطبيق مباشرة ““.

قنوات الاتصال بثقتنا

يتم التواصل مع وكالتنا لتقديم الشكاوى والاستفسارات المتعلقة بإصدار التصاريح من خلال النقاط التالية

الرقم الموحد اتصل مباشرة على الرقم الموحد لثقتنا 8001289999.

منصة تويتر تتوافق مع خدمة مستفيدي تطبيق توكلنا عبر منصة تويتر “.

البريد الإلكتروني إرسال بريد إلكتروني إلى تطبيق توكلنا.

كم مدة تصريح العمرة في توكلنا 1444 وطريقة الحصول على تصريح العمرة ، حيث يعتبر تطبيق توكلنا احدى الخدمات التي تقدمها المملكة للتخفيف على المواطنين من الذهاب الى وزارة الحج والعمرة ، وتعرفنا على شروط الحصول على تصريح العمرة ، وأرفقنا روابط لتحميل تطبيق توكلنا وطرق الاتصال .