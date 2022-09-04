كم مدة تنفيذ حكم إخلاء عقار وما هي شروط إخلاء العقار ، بعضهم يبحث عن تفاصيل حول تنفيذ حكم إخلاء عقار في السعودية وشروط الإخلاء. هناك العديد من المواقف التي قد تحدث بين المالك والمستأجر والتي تجعل كل منهما ينتهك الحقوق القانونية للآخر ، وبالتالي هناك شروط يجب توافرها حتى تتم إجراءات الإخلاء بشكل قانوني ، و نتعرف على الشروط التي تتعلق بإخلاء العقار في المملكة العربية السعودية ، تابعوا معنا للتعرف على ذلك .

كم من الوقت يستغرق حكم إخلاء الملكية

قد تحدث دعوى إخلاء العقار في المملكة العربية السعودية عندما لا يستطيع المستأجر دفع الإيجار، أو إذا كان من الصعب التواصل مع المستأجر، وحان وقت إخلاء المنزل، وينفذ قرار المحكمة بإخلاء العقار خلال 5 أيام الإنذار لتنفيذ نظام إخلاء العقار، ويمكن للمستأجر رفع دعوى قضائية. يجب منع المالك من دخول المنزل أو الاستيلاء على ممتلكاته.

ما هي مدة إخلاء المستأجر للعقار في السعودية

يحرص قانون الإيجارات في المملكة العربية السعودية على توافق الشريعة الإسلامية مع قانون الأحوال الشخصية في حالة إخلاء العقار، وقد تم توضيح ذلك من خلال تحديد موعد نهائي لإخلاء المستأجر للعقار. غرامة مالية على أي منهم في حال خالف أي طرف شرط العقد. في جميع الأحوال، تأتي فترة السماح المحددة على النحو التالي

يتم الإخلاء بعد 30 يومًا من الإخطار.

من أجل دفع جميع المستحقات، يتم تحديد 15 يومًا بعد الإشعار.

يجب أن يكون هذا في غضون 15 يومًا من بدء النزاعات بين مالك العقار والمستأجر.

ماذا يحدث إذا لم ينتقل المستأجر من العقار

في حال انقضت المدة المحددة دون مغادرة المستأجر للعقار، يخرج ضابط وزارة العدل لإخراجه، وإذا لم يخرج، فقد يجبرهم الأمر على إبعاده بالقوة من قبل قوات الأمن. .

كيفية تقديم طلب إخلاء عقار عبر الإنترنت في المملكة العربية السعودية

أتاحت وزارة العدل تقديم طلب إخلاء إلكترونيًا باتباع الخطوات التالية

انتقل إلى موقع “إيجار”.

انقر على زر “الخدمات الإلكترونية”.

الضغط على زر خدمة “طلب إلغاء العقد من جانب واحد”.

أدخل البيانات المطلوبة.

قيد بيانات المنفذ الذي صدر ضده الحكم.

اكتب رقم الصك والتاريخ ورقم عقد الإيجار وأي بيانات أخرى مطلوبة.

قم بتحميل المستندات المطلوبة.

اكتب رمز التحقق.

انقر فوق الزر “إرسال”.

إجراءات تنفيذ حكم إخلاء العقار في السعودية

هناك مجموعة من الإجراءات لتنفيذ عملية الإخلاء وهي

تقديم طلب تنفيذ إلكترونيًا عبر بوابة “نجيز” التابعة لوزارة العدل.

تسجيل الدخول إلى بوابة نجيز باستخدام حساب المستخدم.

الدخول على طلب إصدار قرار الإخلاء.

انقر فوق “طلبات العمل الأخرى”.

اختر “طلب إصدار قرار إخلاء”.

أدخل البيانات المطلوبة.

تقديم الطلب.

انقر فوق الزر “إرسال الطلب”.

شروط إخلاء الملكية في السعودية

هناك بعض الشروط التي يجب توافرها قبل عملية إخلاء العقار، وهي

انتهى العقد الموقع بين الطرفين.

مرت 15 يومًا منذ أن أخطر المالك المستأجر بدفع الإيجار.

مخالفة المستأجر لما تم الاتفاق عليه مع المالك.

في حال انتقال العقار المؤجر للدولة.

إذا حصل المالك على حكم قضائي بإخلاء العقار.

كم مدة تنفيذ حكم إخلاء عقار وما هي شروط إخلاء العقار ، هنالك العديد من المشكلات التي تتعلق بالعقارات والايجار المصاحب لها لإمتناع المستأجر عن الخروج منها وغيرها من المشكلات الأخرى ولكن اوضحنا لكم كل ما يتعلق بالأحكام الخاصة باخلاء العقارات والمدة الممنوحة للإخلائه .