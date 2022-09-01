كم مدة صدور صك الطلاق ،تشهد بلاد المملكة العربية السعودية عدد من التطورات التكنولوجية والتغيرات التي تساعد على المواطن الحصول على الخدمات العامة ،ومنها إصداء صك الطلاق وكافة الشروط اللازمة لها بالإضافة الى الحقوق الشرعية والقانونية للطرفين والرد السريع من قبل وزارة العدل كذلك تقديم أهم الأوراق والمستندات المهمة لتسهيل إجراء معاملات الطلاق.

كم من الوقت يستغرق صك الطلاق

صك الطلاق هو وثيقة رسمية تصدر لإثبات وقوع الطلاق بالفعل. وقد أكدت وزارة العدل السعودية على أهمية هذه الوثيقة بإصدارها نظامًا جديدًا لا ينص فقط على الطلاق الشفوي.

وهذا يضمن إثبات المطلقة لجميع حقوقها المشروعة والقانونية، كما يضمن لها الحصول على وثيقة إعالة الأبناء. كما ذكرت الوزارة أنه لن يتم الحصول على سند الطلاق إلا في حالة استيفاء الشروط المنصوص عليها.

إذا تم الوفاء بهما، فسيتم الحصول على سند الطلاق بسرعة، ونظراً لتصريحها بهذا الشأن، تساءلت الكثير من النساء إلى متى صدر صك الطلاق ،مدة إصدار سند الطلاق، التي حددتها محكمة العدل في المملكة العربية السعودية، هي شهر واحد فقط بعد استيفاء جميع الشروط من قبل الطرفين.

شروط الحصول على سند الطلاق

في إطار تزويدك بالإجابة على السؤال عن مدة إصدار صك الطلاق، تجدر الإشارة إلى الشروط التي يجب توافرها لتضمن المرأة السعودية حصولها على حقوقها كاملة عند حدوث الطلاق:

يجب على الزوجين الراغبين في الانفصال التوجه إلى محكمة العدل السعودية لإتمام باقي إجراءات الطلاق بعد النطق به شفهياً لإصدار صك الطلاق.

يجب أن يتفق الزوجان على مقدار النفقة، ثم يدفعها الزوج قبل الحصول على صك الطلاق، وإذا لم يدفعها لا يأخذها.

اتفق أيضًا على حضانة الأطفال لتجنب أي مشاكل.

يتم حل جميع الخلافات بين الزوجين عندما يحضران إلى محكمة العدل حتى اكتمال إجراءات الطلاق رسميًا وبعد ذلك يتم إصدار صك الطلاق.

تعديلات على قانون إصدار سند الطلاق

أدخلت وزارة العدل السعودية عددًا من التعديلات على قانون الحصول على سند الطلاق، إذ سبق للزوج أن أدى يمين الطلاق لزوجته دون إخطارها بذلك أو الحصول على موافقتها ،ثم تتفاجأ من حصولها على سند الطلاق من المحكمة، الأمر الذي أدى إلى شعورها بظلم شديد، لكن التعديلات الجديدة سعت لضمان حقوقها من خلال إلزام الزوج بالتوجه إلى القضاء، ثم يتم الطلاق ،حيث أن هذا الأمر جعل المرأة السعودية تشعر بعدم تساهل في الطلاق وأن حقوقها المالية وحق حضانة الأبناء مكفولة ولن ينتزعها الزوج منها.

كيفية الحصول على سند الطلاق الكترونيا

بالإضافة إلى السؤال عن مدة إصدار صك الطلاق، ثار سؤال آخر وهو كيفية الحصول على الصك إلكترونياً. قدمت وزارة العدل السعودية هذه الخدمة عبر بوابة نجيز الإلكترونية، ويتم الحصول عليها على النحو التالي:

ادخل إلى بوابة نجيس الإلكترونية بالضغط على. اضغط على خيار الخدمات الإلكترونية، ثم الحالة الاجتماعية. قم بالتمرير لأسفل، ثم اختر توثيق الطلاق. أدخل الخدمة، وابدأ في ملء البيانات المطلوبة والتي تتضمن في البداية بيانات الزوج / الزوجة. انقر فوق التحقق. أدخل بيانات زوجتك، وانقر فوق تحقق أيضًا. أدخل تفاصيل عقد الزواج، وانقر فوق تحقق. اكتب بيانات الطلاق واضغط لتقديم الطلب.

يتم الاحتفاظ برقم طلب صك الطلاق، حيث يتم استخدامه لاستخراج الصك.

شروط الحصول على سند الطلاق الكترونيا

من أجل الحصول على سند الطلاق من بوابة النجسة، يجب استيفاء الشروط التالية:

إحضار عقد الزواج الأصلي.

يمكن أن يكون حضور الزوج أو وكيل نيابة عنه لإثبات الطلاق.

حضور الزوجة أو من ينوب عنها لإثبات الطلاق.

حضور شاهدين واثنين من الوسطاء.

في حال كانت المستندات المقدمة صادرة من خارج المملكة، يجب أن تكون مصدقة من وزارة العدل ووزارة الخارجية.

كم مدة صدور صك الطلاق كما وتقدم وزارة العدل السعودية شرحاً كاملاً لكيفية تقديم المستندات والإطلاع على الشروط لإثبات الطلاق وذلك من خلال الدخول الى الموقع الإلكتروني الخاص بالوزارة واختيار الحالة الإجتماعية من خلال إدخال البيانات الشخصية.