كم مده اصابة كريم بنزيما في مباراة الريال ضد سلتك ، يعتبر اللاعب في منطقة الهجوم كريم بنزيما والذي يعد من الاعبين الذي تميزوا داخل الوسط الكروي ، وتألقوا في تسديد الأهداف في شباك المرمى ، وهو من اللاعبين الذي استمر وجودهم داخل نادي ريال المدريد لعدد من السنوات ، ونتيجة الاصابة الأخيرة التي تتعرض لها تسائل الجماهير عن أفضل لاعب في أوروبا الموسم الماضي ، والذي تعرض لإصابة يبدو أنها أبعدته عن الملاعب لعدة أيام، مع العلم أن الأخير عاد مؤخرًا من الإصابة، فمن هو كريم بنزيمة ، تابعوا معنا .

كريم بيسيما ويكيبيديا

تم اختيار لاعب كرة القدم الفرنسي كريم بنزيمة، مؤخرًا، كأفضل لاعب في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، خلال حفل قرعة مجموعات دوري أبطال أوروبا قبل أيام في تركيا. ولد بنزيمة البالغ من العمر 34 عامًا في ليون بفرنسا لأبوين مسلمين من أصول عربية من الجزائر. في 19 ديسمبر 1987 م وفي عام 2009 م انضم إلى النادي الإسباني كرأس حربة. كما مثل المنتخب الفرنسي بجميع الفئات العمرية. كان قد بدأ مسيرته الكروية مع نادي ليون عام 2004، والذي مثله في الشباب والشباب قبل أن ينتقل إلى ريال مدريد منذ 13 عامًا.

ما هي مدة إصابة كريم بنزيمة

ولم يتحدد نوع الإصابة التي تعرض لها كريم بنزيمة بعد نصف ساعة في المباراة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، والتي بدأت مساء الثلاثاء السادس من سبتمبر الجاري. تحليلات أولية أن بنزيمة دخل المباراة قبل أن ينهي فترة تعافيه السابقة، وخرج بنزيمة في الدقيقة 30 من اللقاء الناري وهو يعرج دون تحديد الإصابة وشدتها، وأرسل زميله هازارد كبديل ليغطي مكانه. .

مباراة ريال مدريد وكرة السلة

وانتهت المباراة بين ريال مدريد حامل اللقب ونظيره الاسكتلندي سلتيك بفوز عريض للزوار بثلاثة أهداف مقابل لا شيء. وتقدم ريال بمباراة البرازيلي فينيسيوس جونيور خلال الدقيقة 56 من المباراة، وعزز الكرواتي لوكا مودريتش النتيجة في الدقيقة 60 ليضيف البديل البلجيكي إيدن هازارد في الدقيقة الثالثة. 77، ويقضي على أحلام سلتيك في إنقاذ وجهه أمام جمهوره، بعد ظهوره الهزيل مقابل تألق لاعبي الملك، الذين استولوا على زمام المبادرة منذ بداية اللقاء، لكن الأهداف لم تأت حتى الثانية. نصف.

كريم بنزيمة أصيب في يده

وكان أفضل لاعب في أوروبا قد تعرض لإصابة في يده تسببت في كسر الخنصر في يده اليمنى، وكانت الإصابة في 13 يناير 2022 م، خلال لقاء ريال مدريد ونظيره ريال بيتيس، في ” ملعب بينيتو فيلا مارين، في الجولة الـ19. من منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم، غاب بعدها عن مباراة واحدة ؛ منذ ذلك الوقت، ظهر مرة أخرى بضمادة تغطي يده اليمنى. واستمرت اشتراكات بنزيمة في النادي والمنتخب، ما منعه من الخضوع لعملية جراحية. ومن المتوقع أن يضطر الأخير إلى استكمال الموسم الحالي في هذا المنصب، وبعد الانتهاء من المسابقات، سيقرر الإجراء الجراحي.

قائمة إصابات كريم بنزيمة في الموسم الكروي الماضي

خلال الموسم الكروي الماضي 2022-2022، أصيب بنزيمة بخمس إصابات مختلفة، غاب خلالها عن الملاعب لفترات مختلفة، وهي كالتالي

موسم كرة القدم نوع الإصابة تاريخ التوقف عن اللعب العودة إلى تاريخ اللعب مدة الغياب عن الملاعب 21 – 2022 م أذى او جرح لمنطقة خلف ركبة القدم 15 مارس 2022 1 أبريل 2022 17 يومًا 21 – 2022 م إصابة وتر الركبة 24 يناير 2022 14 فبراير 2022 21 يوم 21 – 2022 م إصابة الطريق 3 يناير 2022 7 يناير 2022 4 أيام 21 – 2022 م إصابة الركبة 5 ديسمبر 2022 11 ديسمبر 2022 6 أيام 21 – 2022 م كوفيد -19 23 يوليو 2022 30 يوليو 2022 أسبوع

كم مده اصابة كريم بنزيما في مباراة الريال ضد سلتك ، يعد بنزيما من لاعبين كرة القدم الذي تميزوا بالمرواغة ، حظية بشعبية كبيرة خلال الفترة الاخيرة كونه كرم كأفضل لاعب كرة قدم في الاتحاد الاوروبي ، وعرف بأنه يلعب داخل نادي ريال المدريد منذ 13 عام ، وهو يبلغ من العمر 35 عام .