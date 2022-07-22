كم مرة تزوجت الفنانة ياسمين صبري ، لقد تسائل العديد من المتابعين والمعجبين بالفنانة والممثلة المصرية ياسمين صبري حول البحث عن عدد مرات الزواج التي تتعلق بالفنانة ياسمين صبري ، مما اثار ذلك السؤال اهتمام الكثير عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، وتعد ياسمين صبري من أجمل الفنانة المصرية، يتكرر اسمها في وسائل الإعلام، سنتحدث عن ذلك في السطور التالي ، تابعوا معنا .

ياسمين صبري ويكيبيديا

ياسمين صبري ممثلة مصرية، في منتصف الأربعينيات من عمرها. رشح اسمها للمشاركة في فيلم “خطوات الشيطان”، حيث لعبت دور رشا بطلة العمل عام 2013، وعُرض البرنامج في رمضان 2013. وتم اختيارها من بين أجمل 100 وجه. في العالم عام 2017، وكانت المصرية الوحيدة في القائمة.

كم عمر ياسمين صبري

الفنانة المصرية ياسمين صبري، 34 عامًا. ولدت في 21 يناير 1988 في الإسكندرية حيث نشأت. ولدت لعائلة مثقفة من أب يعمل طبيباً اسمه أشرف صبري، أحد أهم الأطباء في الإسكندرية. كان جدها لوالدها قبطانًا بحريًا. وهي الثالثة بالترتيب بين خمسة أشقاء درسوا الإعلام في جامعة الإسكندرية في قسم العلاقات العامة والصحافة.

سيرة ياسمين صبري

وأكدت صبري أنها موهوبة منذ طفولتها وفي أكثر من مجال. كانت تمتلك مواهب رياضية مميزة بالإضافة إلى حبها للفن وأبرزها اليوغا والسباحة. شاركت في تمارين السباحة من سن 4 سنوات حيث فازت بالعديد من الجوائز. فيما يلي أهم المعلومات عن هوية صبري الشخصية، وهي

الاسم والنسبة ياسمين صبري – باللغة الإنجليزية “ياسمين صبري”.

اسم الأب أشرف صبري.

اسم الأم غير معروف.

الاسم المستعار ياسمين صبري.

تاريخ الميلاد 21 يناير 1988 م.

مكان الميلاد الإسكندرية.

محل الاقامة الدائم القاهرة.

العمر 34 سنة.

الجنسية المصرية.

المؤهلات الأكاديمية درجة البكالوريوس في الاتصال الجماهيري.

الما الأم جامعة القاهرة.

اللغة الرسمية العربية – لهجة مصرية.

المهنة ممثلة.

مسيرتها الفنية دخلت ياسمين صبري مجال التمثيل منذ 2013 – حتى يومنا هذا.

كم مرة تزوجت ياسمين صبري

دخلت الفنانة ياسمين صبري القفص الذهبي مرتين، الأولى كانت طبيبة عيون، زميلة والدها في المستشفى حيث كان يعمل. اسم زوجها هو محمد، ثم عاودت الزواج مرة أخرى في أبريل من العام 2022، بارتباطها بأحمد أبو هشيمة، رجل الأعمال المصري، لكنهما انفصلا وديًا في مايو الماضي.

زوج ياسمين صبري الحقيقي

عاشت ياسمين صبري حياة عزباء منذ انفصالها عن زوجها الملياردير المصري أحمد أبو هشيمة. محمد، وشائعات تتابع حياة الفنانة صبري منذ اللحظات الأولى من الانفصال، مع وجود خلافات كبيرة بينها وبين هشيمة نتيجة الخيانة، أو أنها مرتبطة بغيرها، وهو ما لم ترد عليه والتزمت الصمت. حوله.

من هي والدة ياسمين صبري

والدة ياسمين صبري مصممة داخلية إسكندرانية تدعى نسرين، وهي بطلة الجمهورية وإفريقيا في السباحة، والتي استطاعت الفوز بعدة ألقاب محلية وقارية باسم جمهورية مصر العربية. يشار إلى أن الأخيرة أم لخمسة أطفال استطاعت تربيتهم ورعايتهم والتوفيق بين عملها كمهندسة ومسابقات السباحة.

ياسمين صبري

تعتبر ياسمين صبري من أشهر الشخصيات الفنية في الوطن العربي على مواقع التواصل الاجتماعي، رغم حكمها الأخير في عالم وسائل التواصل الاجتماعي. يتابع حسابها الرسمي على منصة Instagram ما يقرب من 20 مليون متابع من جميع أنحاء العالم العربي. ويمكن متابعة تألقها وآخر أخبار صبري من خلال زيارة موقعها على الإنستغرام “”.

وفي الختام لمقالنا هذا نكون قد تحدثنا لكم عبر السطور السابقة حول التعرف على إجابة سؤال كم مرة تزوجت الفنانة ياسمين صبري ، و السيرة الذاتية لياسمين صبري وعمرها الحالي ، و من هي والدة ياسمين صبري ، و زوج ياسمين صبري الحقيقي .