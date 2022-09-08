كم مرة تزوجت ميرفت أمين؟ الفنانة المصرية ميرفت أمين عرفت بالشهرة البارزة وهي من أبرز النجوم التي شاركت في الأعمال السينمائية منذ صقورها وإشارة المصادر لست مرات، وتعتبر الفنانة ميرفت أمين من أبرز الفنانات المصريات الذين عملوا في الفن منذ نعومة أظافرهم.

ميرفت أمين ويكيبيديا

الممثلة المصرية ميرفت أمين تبلغ من العمر 73 عاما ولدت في مدينة المنيا عام 1948 وهي لأب مصري وأمها هي الإسكتلندية في اللغة الإنجليزية وتخرجت من جامعة عين شمس وكان أول ظهور لها خلال فيلم قد شاركت به وعملت فيها المسرح الجامعي وهي من أهم اكتشافات الفنان الراحل عبد المنعم مدبولي وتعاونت مع أحمد مظهر عام 1968 في فيلم أرواح مرتبكة.

ميرفت أمين السيرة الذاتية

تعتبر الفنانة ميرفت أمين من أهم النجوم الفنية في مصر وهي عرفت في الفن منذ سبعينيات والثمانينيات القرن الماضي واليكم السيرة الذاتية الخاصة بها:

الاسم ميرفت أمين – باللغة الإنجليزية “ميرفت أمين”.

اسم الأب مصطفى أمين.

اسم الأم الجنسية الاسكتلندية.

الميلاد 24 نوفمبر 1948 م.

مكان الميلاد محافظة المنيا – ويقال في المانيا.

العمر 73 سنة.

الجنسية مصري.

المعتقد مسلمة.

الحالة الاجتماعية مطلقة.

عدد الاطفال بنت واحدة.

المستوى الأكاديمي بكالوريوس آداب.

التخصص الدولي لغة انجليزية.

اللغة الأم العربية – المصرية.

المهنة ممثلة.

سنوات العمل بدأ أمين التمثيل منذ عام 1972 م – حتى الآن.

كم مرة تزوجت ميرفت أمين

تزوجت ميرفت أمين خلال فترات حياتها ست مرات ولديها ابنه وحيده تدعى منا من زوجها حسين فهمي ثالث أزواجها ما يعمل في الوسط الفني وآخرين خارج الفني والنجمة ميرفت أمين من الفنانات الذين عرفوا بجمالهم في الفترات الأولى من انطلاقها وحصلت على العديد من الأعمال والأدوار الرئيسية لفضل هذا الجمال الموروث من والدتها الإسكندرية، مع العلم أن ميرفت أمين لم تدرس الفن وكان تخصصا مختلفا هذا الطريق.

أزواج ميرفت أمين

تزوجت ميرفت أمين ست مرات ومن أبرز أزواجها:

موفق بهجت وهو مغن سوري عام 1970.

عمر خورشيد وهو عازف مصري مرتبط به عمل 1973.

مصطفى سيد الصاوي وهو رجل أعمال مصري.

حسين فهمي وهو ممثل مصري 1986.

حسين القلعة وهو منتج أفلام فلسطيني.

مصطفى البليدي هو طيار عسكري.

تعتبر الفنانة ميرفت أمين هي من أبرز النجوم الفنية الذي نشأت في جمهورية مصر العربية فقد عملت في 130 في المنام وأنجزت عددا كبيرا من الأفلام السينمائية وتم تمثيلهم عبر القنوات المصرية