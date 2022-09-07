كم مرة تزوجت ميرفت أمين ، تصدرت محركات البحث ومنصات التواصل الاجتماعي بإسم الفنانة ميرفت أمين ، والتي تعد احد النجوم التي حظيت بشرة واسعة وهي من ابرز النجمات التي شاركت في الاعمال السينمائية منذ الصغر ، قبل بداية الألفية الجديدة حيث تشير القراءات والأرقام إلى حياة ميرفت أمين الخاصة ، واعلن عن العديد من الاخبار التي تفيد بدخول الفنانة ميرفت امين القفص الذهبي أكثر من مرة، علما انها تعيش حاليا في عزلة تامة ، تابعوا معنا .

ميرفت أمين ويكيبيديا

ميرفت أمين ممثلة مصرية عمرها 73 عاما. ولدت في المنيا في 24 نوفمبر 1948 لأب مصري من زوجته الاسكتلندية. حاصلة على بكالوريوس في اللغة الإنجليزية من صفوف جامعة عين شمس، وكان أول ظهور فني لها كان لها فيلم بعنوان Invitation to Life عام 1972 م، لكن انطلاقة فنية لها كان من المسرح الجامعي من خلال مسرحية شبابية بعنوان “أوه، انظروا إلى … وهي تعتبر من أهم اكتشافات الفنان الراحل عبد المنعم مدبولي. الذي قدمه كسينمائي بالتعاون مع أحمد مظهر عام 1968 في فيلم “أرواح مرتبكة”.

سيرة ميرفت أمين

تعتبر ميرفت أمين من أهم النجمات المصريين والعرب في السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي. تهيمن على أعمالها الأدوار السينمائية التي تجاوزت 130 فيلما على مدى خمسة عقود. وفيما يلي قائمة بأبرز سيرة ميرفت أمين وهي كالتالي

الاسم والنسبة ميرفت أمين – باللغة الإنجليزية “ميرفت أمين”.

اسم الأب مصطفى أمين.

اسم الأم علم – الجنسية الاسكتلندية.

مولود 24 نوفمبر 1948 م.

مكان الميلاد محافظة المنيا – ويقال في المانيا.

العمر 73 سنة.

الجنسية مصري.

المعتقد مسلم.

الحالة الاجتماعية مطلق.

عدد الاطفال بنت واحدة.

المستوى الأكاديمي بكالوريوس آداب.

الما الأم جامعة عين شمس.

التخصص الدولي لغة انجليزية.

اللغة الأم العربية – المصرية.

المهنة ممثلة.

سنوات العمل بدأ أمين التمثيل منذ عام 1972 م – حتى الآن.

كم مرة تزوجت ميرفت امين

تزوجت ميرفت أمين ست مرات خلال حياتها، ولديها ابنة وحيدة تسمى من زوجها حسين فهمي زوجها الثالث، وهو ما تؤكده المعطيات المتداولة في وسائل الإعلام، حيث أن بعض أزواجها من داخل الوسط الفني. آخرون من الخارج، والمعروف عن النجمة ميرفت أمين أنها من الفنانات الفاتنات. بجمالها خاصة خلال الفترات المبكرة لانطلاقها الفني، وتشير معظم المصادر إلى أن أمين استطاعت الحصول على العديد من الأعمال والأدوار الكبرى بفضل هذا الجمال الذي ورثته عن والدتها الاسكتلندية، مع العلم أن الأخيرة لم تدرس الفن، وتخصصها. يختلف تمامًا عن مسار التمثيل.

أزواج ميرفت أمين بالترتيب

يمكن ترتيب زيجات ميرفت أمين. وبحسب ما يتم تداوله عبر وسائل الإعلام، يُشار إلى أن ميرفت أمين لم تشرح تفاصيل كثيرة عن حياتها الخاصة في وسائل الإعلام، وهي كالتالي

موفق بهجت مغنية سورية ارتبطت به عام 1970 م. انفصلا بعد اعتقاله في لبنان في قضية مخدرات.

عمر خورشيد عازف وعازف جيتار مصري، ارتبطت به عام 1973 م، وانفصلا في نفس العام بسبب خيانتها لملكة جمال لبنان.

مصطفى سيد الصاوي رجل أعمال مصري وهاوي فروسية، لم يتأكد ارتباطه به، فيما أكد البعض أنهما انفصلا بسبب طمعه في أموالها.

حسين فهمي ممثلة مصرية، أطول زيجات لها استمرت 12 عامًا حتى عام 1986 م، ولديها ابنتها الوحيدة منا.

حسين القلا منتج أفلام فلسطيني مقيم في سوريا.

مصطفى البليدي طيار عسكري سابق، والآن رجل أعمال مصري الجنسية، شارك في حرب تحرير تشرين، وهي أقصر زيجاتها.

كم عمر منة الله حسين فهمي

تبلغ منة الله فهمي، ابنة حسين فهمي التي رعتها ميرفت أمين، أربعين سنة. ولدت في القاهرة عام 1982 م، وتعتبر من نجوم المجتمع المصري في عالم وسائل التواصل الاجتماعي، رغم أنها ليست فنانة مثل والديها، إلا أنها تحظى بشعبية كبيرة في الوسط الفني والعالمي. افتراضيا تزوجت ثلاث مرات في حياتها، وزوجها (أحمد فهمي – شريف رمزي – طارق جميل).

كم مرة تزوجت ميرفت أمين ، تعتبر من الفنانات التي عملت منذ الصغر داخل مجال الفن والأعمال المسرحية ، وهي من الشخصيات الفنية المصرية التي حظيت بجمهور كبير من متابعينها داخل الوسط الفني ، وهي تبلغ من العمر 73 سنة ، وتزوجت الفنانة 6 أزواج وتعرفنا عليهم عبر النقاط السابقة .