كم مرة تزوجت نسرين طافش، فنانة سورية مشهورة ومعروفة، تقوم بتقديم العديد من الاعمال، حيث يترصد اسمها في هذا الوقت مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يبحث رواد المواقع عن معلومات تتعلق بها، والتعرف على معلومات في حياتها الشخصية.

من هي نسرين طافش ويكيبيديا

نسرين يوسف محمد طافش، ولدت في تاريخ 15 فبراير من عام 1982 عمرها حوالي 40 سنة ولدت في مدينة حلب السورية، ولدها فلسطيني الجنسية من مواليد صفد، امها جزائرية، انتقلت في عيشتها من حلب الى دمشق في عام 1999، واكملت دراستها في معهد العالي للفنون المسرحية بدمشق، تخرجت من الجامعة في عام 2008 ، حيث انها بدات في العمل في التمثيل قبل ان تنهي دراستها الجامعية، في العام 2002قامت باول دور لها في مسلسل هولاكو ،لتكمل بعدها المشاركة بالعديد من الاعمال ، حيث قامت بتقديم العديد من الادوار الناجحة في مسلسلات عدة كان منها ربيع قرطبة،التغريبة الفلسطينية ، شاركت في مسلسل صبايا في عام 2009.

اهم المعلومات عن نسرين طافش

حاولت نسرين طافش في عام 2017 الدخول في عالم الغناء ، وغنت اغنية الامعك، وايضا 123 حبيبي،متغير.علي، من اهم اعمالها الفنية التي قامت باداء الادوار فيها بكل احتراف ،حيث بدات نشاطاتها الفنية في عام 2002 ومازالت م#تمرة فان اهم الاعمال كالتالي:

في عام 2002 .شاركت في مسلسل هولاكو

في عام 2003 مثلت في شخصية صبح لمسلسل ربيع قرطبة

في عام2004 شاركت بدور هيفاء في مسلسل احلام كبيرة

في عام 2004 شاركت في مسلسل رجال وحا الطربوش

وغام 2005 شاركت في مسلسل قرن الماعز

وفي عام 2006 شاركت في صدا الصوت

اما من اعمال المسرحية التي قامت بها منها

العرس، العميان، التية، عربة اسمها رغبة كذا انقلاب.

كم مرة تزوجت نسرين طافش

كانت بداية علاقاتها لنسرين طافش هي في عام 2008، تمت خطبتها بالمخرج المثنى صبح من ثم لم تكمل وانفصلت عنه، لتتزوج من رجل الاعمال الاماراتي ولكن لم تستمر بزواجها الا 8 سنوات لتعلن انفصاله عنه وكان ذلك في عام عام 2013 وفي عام 2022 تزوجت من طيب مصر شريف شرقاوي،حيث كان ارتباطها التاني من شريف شرقاوي، وكانت منذ فترة فصيرة بنشر صور لها هي وزوجها يقضيان شهر العسل ، ليتفاجأ متابعي نسرين طافش، بانها قامت برفع المتابعة عن زوجها شريف الشرقاوي وايضا ازالة كل الصور التي قامت قد نشرها لها ولزوجها في شهر العسل، يتراود الناس، اخبارها لتعرف على السبب وراء ما قامت به،