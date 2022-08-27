كم مرة تزوج جورج الراسي تصدرت محركات البحث، مؤخرًا، خبر وفاة الفنان جورج الراسي، على جميع مواقع التواصل الاجتماعي ,

من هو جورج الراسي

جورج خليل الراسي مطرب لبناني من مواليد التاسع والعشرين من كانون الثاني 1980 م في قرية سلامون النشش في الجمهورية اللبنانية، وتوفي في السابع والعشرين من آب 2022 م عن عمر يناهز 42 سنة. شقيقته الفنانة نادين الراسي وزوجته عارضة أزياء. كان البرازيلي اللبناني جويل حاتم ووالد جورج أحد معجبيه طوال مسيرته الفنية. كان عازف عود. وقع جورج عقده الأول مع نادي Obscion في سن السادسة عشرة لإحياء بعض الحفلات الفنية. نشأ الراسي على يد محمد جمال عنبر. هو ملحن شهير، وأنجح أغانيه في الوطن العربي كانت الأغنية لا تسألني كيف أشعر بالغيرة.

سيرة جورج الراسي ويكيبيديا

تتضمن سيرة الفنان جورج الراسي المعلومات التالية

الاسم الكامل جورج خليل الراسي.

اسم الأب خليل الراسي.

اسم الأم إلهام الخوري.

تاريخ الميلاد التاسع والعشرون من يناير 1982 م.

مكان الميلاد قرية سلامون النشم، لبنان.

العلامة الفلكية القوس.

الجنسية لبناني.

النصرانية.

مكان الاقامة لبنان.

العمر 42 سنة.

المهنة مطربة.

سنوات النشاط منذ 1995.

الحالة الاجتماعية متزوج.

اسم الزوجة جويل حاتم.

عدد الاولاد واحد.

اسم الأولاد جو الراسي.

تاريخ الوفاة 27 أغسطس 2022 م.

سبب الوفاة حادث مروري.

مثله الأعلى في الغناء الفنان جورج وسوف.

المطرب المفضل زياد برجي.

كم مرة تزوج جورج الراسي

تزوج جورج الراسي مرتين خلال حياته، المرة الأولى كانت من مهندسة لم تظهر في أي من وسائل الإعلام، ولم يعلن اسمها، وانفصلا دون أن ينجب منها أطفال، وتزوج للمرة الثانية في العام. 2014 ميلادي إلى العارضة الشهيرة جويل الحاتم من أصل لبناني ويحمل الجنسية البرازيلية وأنجبت منه ابنًا وحيدًا اسمه جو، واندلعت خلافات بينهما، رفعت خلالها دعاوى عديدة في المحاكم، ولكن في انتهى قرروا عدم الانفصال والعيش في سلام من أجل ابنهم.

البومات جورج الراسي

طرح الفنان جورج الراسي خلال مشواره عدة ألبومات نذكر ما يلي

مساء ليلة عام 1996 م.

قصة عام 1998.

تم تحديد الهدف في عام 2000 م.

غير ممكن خلال العام 2001 م.

يعتذر جاي في عام 2002.

كيف اصفك

الحمد لله على السلامة 2011.

كليب اغاني جورج الراسي

وتضمنت الفيديوهات التي أصدرها جورج الراسي مجموعة من الأغاني على النحو التالي

ليلة المساء.

حكاية.

يا ديب.

جاي يعتذر.

كيف اصفك

قلبي ميت.

حب مجنون.

نحن نمر.

لعينيك يا حبيبتي.

وفاة جورج الراسي

توفي الفنان جورج الراسي، صباح يوم السبت 27 أغسطس 2022 م، عن عمر يناهز 42 عامًا، إثر حادث مروري على طريق المصنع بالقرب من الأمن العام. الحدود اللبنانية والسورية، ورغم توجه الدفاع المدني إلى مكان الحادث، إلا أن أمر وفاته ساد برفقته فتاة تُدعى زينة قُتلت هي الأخرى في الحادث نفسه.

ما هي ديانة جورج الراسي

اعتنق جورج الراسي المسيحية، وهو متزوج من عارضة الأزياء الشهيرة جويل الحاتم التي اعتنقت المسيحية هي الأخرى.

حسابات جورج الراسي الرسمية

للفنان اللبناني جورج الراسي عدد من الصفحات الرسمية على مختلف منصات التواصل الاجتماعي، وله قاعدة جماهيرية ضخمة من جميع أنحاء الوطن العربي. هذه الحسابات هي كما يلي

الصفحة الرسمية لجورج الراسي على الفيس بوك “.

الصفحة الرسمية لجورج الراسي على تويتر “.

الصفحة الرسمية لجورج الراسي على انستجرام “.

ها قد وصلنا إلى نهاية مقالنا الذي تعرفنا فيه على عدد المرات التي تزوج فيها جورج الراسي، ومن هو جورج الراسي ويكيبيديا، وقد أرفقنا سيرته الذاتية، كما تحدثنا عن وفاة جورج. الراسي ما دينه وقد ذكرنا ألبوماته وأغانيه.