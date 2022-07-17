كم مرة فاز ريال مدريد في دوري الابطال ، تتكاثف عملية البحث من قبل المتابعين الكرويين للبطولات التي تحققها أنديتهم المفضلة في البطولات المختلفة ، حيث تتنافس على عدد الألقاب الكثير من الأندية المحلية والعالمية ، ويعد فريق ريال مدريد من ابرز الأندية التي تسعى دائما لزيادة غلتها من عدد الألقاب الرياضية وفي هذا المقال وبالتفصيل سنسرد لكم عدد الألقاب التي حققها النادي عبر تاريخه فتابعوا الأسطر القادمة .

نادي ريال مدريد

ريال مدريد من أشهر أندية كرة القدم، وهو ناد محترف يلعب في الدوري الإسباني الممتاز. تم تأسيسه في 6 مارس 1902. وبذلك يبلغ عمر النادي الآن 120 عامًا. تم تصنيفها مؤخرًا كواحد من أبرز ثلاثة أندية كرة قدم إسبانية لم يتم هبوطها أبدًا إلى الدرجة الثانية من الدوري الإسباني الممتاز، وهي (ريال مدريد، برشلونة، أتليتيك بلباو)، وقد تمكن النادي من كسر العديد. سجل بالألقاب والجوائز التي فازت بها منذ إنشائها وحتى الآن. يترأس النادي حاليًا فلورنتينو بيريز، بينما المدرب هو كارلو أنشيلوتي.

كم مرة فاز ريال مدريد بدوري أبطال أوروبا

يعتبر نادي ريال مدريد أكثر الأندية تتويجاً في دوري أبطال أوروبا في التاريخ، حيث توج بلقب البطولة 14 مرة، وكانت أول سلسلة ألقابه في هذه البطولة عندما فاز بالنسخ الخمس الأولى من البطولة، من 1956 إلى 1960، ثم ابتعد 6 سنوات قبل أن يحقق المركز السادس خلال عام 1966، لكنه ابتعد عن المنافسة في البطولة لمدة تزيد عن ثلاثين عامًا، ليظهر مرة أخرى عام 1998 على حساب يوفنتوس، ثم فاز عام 2000 أيضًا، و فاز بالنسخة التاسعة في موسم 2001-02، ليبتعد مرة أخرى 12 سنة قبل فوزه بالبطولة العاشرة، ثم فاز بدوري أبطال أوروبا 3 مرات متتالية من 2016 إلى 2022، عاد ريال مدريد إلى طريق التتويج في 2022 عندما هزموا ليفربول في النهائي ليفوزوا بالكأس 14.

كم مرة فاز ريال مدريد بالدوري الإسباني

كما أن النادي الملكي هو النادي الذي فاز بأكبر عدد من بطولات الدوري الإسباني، حيث حقق 35 مرة في هذه البطولة المحلية، حيث حقق أول لقب له بعد ثلاثة مواسم من تأسيس بطولة الدوري، وكان ذلك في موسم 1931-32. ونجح في الحفاظ على اللقب في موسم 1932-33، ثم أصبح النادي الوحيد الذي يفوز بأكبر عدد من الألقاب. في وقت من الأوقات، احتكر ريال مدريد الدوري في إسبانيا، على غرار يوفنتوس في الدوري الإيطالي وباريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي، ولكن في السنوات الأخيرة لم يعد هذا هو الحال منذ عام 2010، فاز الملكي بالدوري الإسباني فقط 4 مرات.

كم مرة فاز ريال مدريد بكأس الملك

فاز ريال مدريد بكأس الملك 19 مرة خلال مسيرته الكروية. انتظر ريال مدريد موسمين قبل أن يحقق لقبه الأول في كأس الملك، في موسم 1904-1905، ليفوز باللقب الثاني في الموسم التالي مباشرة، وبعد عدة سلال من احتكار كأس ملك إسبانيا، غاب الملك عن اللقب. كأس الملك لمدة 8 سنوات، وفاز بهذا اللقب آخر مرة خلال موسم 2013-14.

كم مرة فاز ريال مدريد بكأس العالم للأندية

فاز ريال مدريد بكأس العالم للأندية باسمه الحالي أربع مرات، والجدير بالذكر أنه لم يفز أي فريق في المونديال بالبطولة أكثر من ريال مدريد، بعد أن توج بطلاً لكأس العالم للأندية في سنوات ( 2022-2017-2016-2014) وقبل نهائيات كأس العالم كانت الأندية تلعب مباراة واحدة، والبطولة الحالية أصبحت تطوراً لها، وكانت قبل “كأس الانتركونتيننتال” التي جمعت بطل دوري أبطال أوروبا. مع بطل كوبا ليبرتادوريس كل عام، والريال هو أيضًا البطل التاريخي بثلاث مرات.

كم عدد الألقاب التي يمتلكها ريال مدريد عبر تاريخه

حقق الملك الإسباني 98 بطولة خلال مسيرته الكروية التي استمرت 120 عامًا، ويظهر الجدول بطولات ريال مدريد عبر تاريخه على النحو التالي

اسم البطولة عدد مرات الفوز

الدوري الاسباني 35 كأس الملك 19 سوبر الاسبانية 12 دوري أبطال أوروبا 14 كأس الكؤوس الأوروبية 0 الدوري الأوروبي 2 كأس السوبر الأوروبي 4 كاس العالم للانديه 4 كأس إيفا دوارتي 1 كأس الدوري الاسباني 1 كأس انتركونتيننتال 3 كوب لاتيني 2 كأس الأيبيرو الأمريكية 1 المجموع 98

عزيزي القارئ وبهذا نكون قد وصلنا واياك إلى نهاية مقالنا الذي عرفنا من خلاله عدد المرات التي فاز فيها ريال مدريد بدوري أبطال أوروبا، بالإضافة إلى معرفة عدد المرات التي فاز فيها أيضًا بالدوري الإسباني وكأس الملك وكأس العالم للأندية، وبهذا نكون قد اجملنا كل التاريخ الحافل بالبطولات للنادي الملكي .