كم مره يحق للطالب تحويل التخصص ، نتيجة التسائل من قبل الكثير من الطلاب في بداية كل عام حول التعرف على الشروط الخاصة بعملية التحويل الداخلي من تخصص لأخر في الجامعات السعودية، ويحق للطالب تحويل التخصص كم من مرة ، كون أن لكل جامعة سعودية ضوابط ومعايير للتحويل، ولا يمكن للطلاب مخالفة هذه الشروط ويجب الالتزام بها ، تابعوا معنا.

نقل التخصص داخل الجامعة

تقدم العديد من الجامعات في المملكة العربية السعودية خدمة تحويل تخصص لطالب جديد قبل القبول وبعد القبول. تقدم الجامعات السعودية مجموعة من الشروط والضوابط التي من شأنها أن تسمح للطالب المسجل في أحد تخصصاتهم بالانتقال إلى تخصص آخر داخل الجامعة. حرصت عمادة القبول والتسجيل على طرح هذه الشروط على الطالب. جديد عبر دليل القبول الخاص به.

كم مرة يحق للطالب تحويل التخصص

تسمح بعض الجامعات للطالب بالتحويل مرة واحدة فقط، وأخرى تسمح للطالب بالتحويل مرتين فقط، حيث فرضت بعض الجامعات في المملكة العربية السعودية إتمام السنة التحضيرية بمدة 24 ساعة للموافقة على نقل التخصص الجامعي مثل جامعة الأميرة نورة.

شروط التحويل من تخصص الى اخر في السعودية

فرضت العديد من الجامعات مجموعة من الشروط عند التقدم بطلب نقل من تخصص إلى آخر داخل نفس الكلية. جدير بالذكر أن هذه الشروط تختلف من جامعة إلى أخرى بناءً على آلية القبول لكل جامعة وكل كلية، وسنذكر أهم وأبرز هذه الشروط على النحو التالي.

شروط التحويل من تخصص إلى آخر بجامعة الأميرة نورة

من أهم شروط التحويل الداخلي من تخصص إلى تخصص ما يلي

يشترط اجتياز المستوى الثالث كحد أقصى في الجامعة.

يشترط الالتزام بمتطلبات الكليات لكل كلية.

يشترط التقيد بالموعد النهائي للتحويل الجامعي.

لا يمكن للطالب المنقول من جامعة أخرى تقديم طلب لتحويل تخصص.

يتم تقديم طلب التحويل عبر الرابط الرسمي لجامعة الأميرة نورة.

شروط التحويل من تخصص إلى آخر بجامعة الإمام

للتحويل من تخصص إلى تخصص داخل جامعة الإمام، يجب الالتزام بالشروط التالية

أن يجتاز الطالب المستوى الثاني بمعدل 25٪ من ساعات البرنامج المراد التحويل إليه.

يجب أن يكون لدى الطالب معدل تراكمي يزيد عن 2 من 5.

يجب على الطالب دراسة جميع مقررات الخطة الرئيسية المراد التحويل إليه.

التأكد من عدم تعليق الطالب أو ثنيه في الفصل الأخير الذي يرغب في التحويل فيه.

شروط التحويل من تخصص إلى آخر بجامعة طيبة

وضعت جامعة طيبة شروط التحويل الداخلي على الآتي

التأكد من أن الطالب المنقول قد أكمل فصلين دراسيين كاملين.

يشترط على الطالب إكمال ما يعادل 24 ساعة دراسية.

يسمح للتحويلات الداخلية في جامعة طيبة بالتحويل مرة واحدة فقط.

كيف يتم نقل التخصص في الجامعات السعودية

تتم عملية التحويل الداخلي من تخصص إلى آخر من خلال الخطوات التالية

تسجيل الدخول من خلال البوابة الإلكترونية للطالب عبر موقع الجامعة السعودية.

اختر علامة التبويب إرسال طلب لتغيير التخصص.

– تعبئة جميع البيانات المطلوبة في الطلب لتغيير التخصص.

تحميل جميع المستندات المطلوبة لتحويل التخصص الأكاديمي.

أرسل الطلب إلى رئيس القسم الحالي للموافقة عليه.

تحويل الطلب إلى وكيل الكلية للشؤون التعليمية للاعتماد.

إرسال طلب التحويل إلى عميد الكلية.

تحويل طلب التقديم آلياً إلى عمادة القبول والتسجيل ليتم تنفيذه.

انقر فوق إرسال لتأكيد الطلب.

متابعة حالة طلب تحويل التخصص عبر بوابة النظام الأكاديمي.

وفي الختام نكون تحدثنا لكم عن كم مره يحق للطالب تحويل التخصص ، كيف يتم نقل التخصص في الجامعات السعودية ، و شروط التحويل من تخصص إلى آخر في العديد من الجامعات داخل المملكة كجامعة طيبة و الأميرة نورة وجامعة الامام .