كم معدلات القبول في الجامعات الأردنية 2022، بالحديث عن معدلات القبول للجامعات الأردنية لعام 2022، وبعد اصدار نتائج الثانوية العامة، فقد قامت الجامعات بوضع النتائج القبول للطلبة من خلال المعدلات التي حصل عليها الطالب في مرحله الثانوية العامة، وكان لمعدلات القبول في هذا العام النسبة العالية و ارتفاع معدلات القبول لدرجة اكبر من العام الماضي وذلك بسبب الارتفاع العام لمعدلات القبول بمعدلات الثانوية العامة.

معدلات القبول في الكليات الاردنية 2022

للحديث عن معدلات القبول لبعض الكليات ذات التخصصات المختلفة سنسرد لكم معدل القبول للكليات في نقاط للتخصصات العلمية:

الهندسة المدنية: 87.30

الهندسة الكهربائية: 88.40

الهندسة الميكانيكية: 87.70

الهندسة الكيميائية: 90.45

تكنولوجيا معلومات الأعمال: 83.55

علم البيانات: 87.55

الذكاء الاصطناعي: 65.00

الرياضيات: 83.30

العلوم الحياتية: 84.30

الجيولوجيا البيئية والتطبيقية: 73.75

البستنة والمحاصيل: 76.80

وقاية النبات: 74.70

تنسيق المواقع وإنتاج الأزهار: 77.70

الانتاج الحيواني: 77.30

الأراضي والمياه والبيئة: 75.50

الاقتصاد الزراعي وإدارة الأعمال الزراعية: 77.75.

معدلات قبول تخصص الأدبي

تم تنزيل معدلات القبول لهذا العام 2022 لتخصصات الأدبي من خلال وزارة التربية والتعليم الاردنية كالتالي:

كلية التمويل: 90.05

كلية التسويق: 91.25

برنامج نظم المعلومات الادارية: 90.45

الإدارة العامة: 89.25

اقتصاد الأعمال: 88.80

اللغة الانجليزية وآدابها: 94.15

اللغة الانجليزية التطبيقية: 96.40

اللغة الفرنسية وآدابها86.95

التاريخ: 85.45.

الجغرافيا: 85.30.

الفلسفة: 82.85.

علم الاجتماع: 86.75.

العمل الاجتماعي: 84.75.

علم المكتبات والمعلومات: 84.85.

المصارف الإسلامية: 87.35.

الآثار: 83.50.

إدارة المصادر التراثية: 81.65.

الادارة السياحية: 85.95.

التربية البدنية: 88.35.

كم معدلات القبول في الجامعات الأردنية 2022

والحديث عن معدلات القبول في الجامعات الأردنية لعام 2022 التي تم اصدارها عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم، حيث قامت كل جامعة من الجامعات الأردنية بوضع النتيجة للقبول الجامعي حسب التخصص العلمي والادبي والتجاري وغيرها من التخصصات في كافة الكليات والجامعات الأردنية لعام 2022م.

معدلات القبول جامعة مؤتة

اصدرت جامعة مؤتة معدلات القبول للطلبة وكلًا حسب التخصص المذكور كالتالي:

علم التجميل ومستحضرات التجميل: 82.50

هندسة العمارة: 86.07

الهندسة المدنية: 80.20

هندسة الحاسوب: 80.25

هندسة الحاسوب / أمن الحاسوب والشبكات: 80.00

الهندسة الميكانيكية: 80.00

الهندسة الكيميائية: 80.00

الهندسة الكهربائية – إتصالات: 80.30

الهندسة الكهربائية – قوى وتحكم: 80.05

الهندسة الميكانيكية – قوى حرارية وطاقة: 80.10

الهندسة المدنية – مياه وبيئة: 80.75

العلوم الطبية المخبرية: 82.75

الفيزياء: 71.90

الكيمياء: 74.15

الكيمياء الصناعية: 75.70

العلوم الحياتية: 73.80

الرياضيات: 74.40

علم الحاسوب: 76.55

نظم المعلومات الحاسوبية: 74.20

هندسة البرمجيات: 78.40

علم البيانات والذكاء الاصطناعي: 77.90

امن المعلومات والادلة الرقمية: 75.70

الانتاج النباتي: 67.85

الانتاج الحيواني: 65.75

التغذية والصناعات الغذائية: 81.05

الوقاية والمكافحة المتكاملة: 66.30

إدارة الأعمال: 76.40

الادارة العامة: 74.25

المحاسبة: 76.90

التسويق: 75.00

نظم المعلومات الادارية: 73.90

إقتصاديات المال والأعمال: 72.50

العلوم المالية والمصرفية: 74.05

ادارة الازمات: 76.10

اللغة العربية وآدابها: 78.40

اللغة الانجليزية وآدابها: 81.90

اللغات الأوروبية: 73.95

الترجمة: 78.75

الحقوق: 89.25

معلم الصف / إناث: 78.15

الارشاد والصحة النفسية: 74.50

علم النفس: 79.45

التربية الخاصة: 72.55

الفقه وأصوله: 76.90

أصول الدين: 75.10

التربية الرياضية: 74.80.

وعليه فكل جامعة من الجامعات قامت بوضع معدلات القبول حسب التخصص العلمي والأدبي والتجاري والصناعي.