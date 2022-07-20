كم معدل القبول في تخصص التغذية في السعودية 1444 ، يعد من المعروف قيام الطلاب والطالبات من البحث حول المعدلات الخاص بالقبول لدخور الكليات والجامعات ، ودائماً ما يتم البحث حول ذلك من قبل طلاب المرحلة الثانوية داخل المملكة العربية السعودية ، و يعد تخصص الخاص بالتغذية من التخصصات المهمة التي تتيحها الجامعات داخل المملكة العربية السعودية وفقًا لقواعدها وأحكامها ومعاييرها ، تابعوا معنا .

متخصصة في تغذية في المملكة العربية السعودية

التغذية العلاجية من التخصصات التي تندرج تحت كلية العلوم الطبية والتطبيقية في الجامعات السعودية. يهدف التخصص إلى تخريج أفراد قادرين على ممارسة الغذاء الصحي. يوفر التخصص امكانية العمل مع المؤسسات الصحية العالمية داخل وخارج المملكة العربية السعودية. بدورها، حددت الجامعات معدل القبول في تخصص التغذية بناءً على اللوائح الخاصة بها.

ما هو معدل القبول لتخصص التغذية في المملكة العربية السعودية

خصصت العديد من الجامعات في المملكة العربية السعودية كلية العلوم التطبيقية والطبية للعديد من التخصصات الصحية التي تتناسب مع تفضيلات ومعايير العديد من الطلاب، ومن بين هذه التخصصات تخصص التغذية الذي تميز بوجوده الخاص. النسب والمعايير للالتحاق بأحد برامجها، وسنذكر معايير القبول في تخصص التغذية في الجامعات السعودية من خلال العناوين التالية.

التغذية، جامعة الملك سعود

يشمل معدل القبول في جامعة الملك سعود ما يلي

شهادة الثانوية العامة معدل القبول 30٪.

اختبار القدرات العامة معدل القبول 30٪.

الاختبار التحصيلي معدل القبول 40٪.

اختصاصات التغذية جامعة الملك عبد العزيز

معايير القبول في تخصص التغذية هي كما يلي

شهادة الثانوية العامة معدل القبول 30٪.

اختبار القدرات العامة معدل القبول يصل إلى 30٪.

الاختبار التحصيلي معدل القبول 40٪.

اختصاصات التغذية جامعة الملك خالد

معدل القبول في تخصص التغذية بجامعة الملك خالد كما يلي

الثانوية العامة معدل القبول 30٪.

اختبار القدرات العامة بلغ معدل القبول 30٪.

اختبار الإنجاز مطلوب معدل قبول 40٪.

متخصصة في تغذية جامعة أم القرى

تشمل معدلات القبول في تخصصات التغذية بجامعة أم القرى المعايير التالية

المدرسة الثانوية معدل القبول محدد بنسبة 50٪.

اختبار القدرات بلغ معدل القبول 30٪.

اختبار التحصيل معدل القبول 20٪.

شروط القبول في تخصص التغذية السعودي

للتسجيل في تخصص التغذية في جامعات المملكة العربية السعودية، يجب استيفاء المعايير التالية

اجتياز شروط السنة التحضيرية في المسار الصحي بناءً على شروط عمادة شؤون القبول والتسجيل بالجامعة.

يجب على المتقدم إجراء اختبار الكفاءة.

أن يجتاز الطالب المقابلة الشخصية.

يجب تعبئة نموذج رغبات التخصص حسب الأولوية حيث يتم أخذ الأفضلية بين الطلاب حسب المعدل التراكمي.

مجالات التخصص في التغذية في المملكة العربية السعودية

يمكن لخريج تخصص التغذية العمل في العديد من المجالات والأماكن على النحو التالي

المستشفيات والعيادات.

مراكز إعادة التأهيل.

دور المسنين.

مراكز الرعاية الصحية الأولية والرعاية الإسعافية.

أقسام التغذية الطبية لشركات الأدوية.

القطاع الخاص أو العيادات الخاصة.

الشركات ذات الصلة بالصحة.

برامج الصحة واللياقة البدنية.

مراكز البحوث.

وفي الختام لمقالنا هذا نكون قد اوضحنا لكم عبر السطور السابقة من موضوعنا اعلاه حول التعرف على كم معدل القبول في تخصص التغذية في السعودية 1444 ، و مجالات التخصص في التغذية في المملكة العربية السعودية ، و شروط القبول في تخصص التغذية السعودي .