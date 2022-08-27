كم معدل سالي العوضي في التوجيهي، سالي العوضي مشهورة التيك توك التي أثارت تساؤل الجميع حولها وتعتبر من أبرز المشاهير التي ظهرت في الألوان الأخيرة عبر منصة التيك توك من خلال فيديوهات نشرتها عبر موقع حسابها الرسمي التيك توك ولمحها قاعدة جمهورية كبيرة، وهي فتاة صغيرة في العمر تخرجت من الثانوية العامة لهذا العام وحصلت على معدلها.

من هي سالي العوضي ويكيبيديا

سالي العوضي مين أكثر الشخصيات شهرة في الوطن العربي وعرفت بصاحبه الابتسامة الجميلة والعيون الخضراء وتقدم محتوى جميل لكافة المتابعين لها ويتابعها الجماهير العربية، وهي مواطنة من المملكة الأردنية الهاشمية تبلغ من العمر 18 وعرفت بحسن المظهر وتعرف بأجمل فتيات المملكة ودرست مرحلة الثانوية العامة لعام 2022 وعرفت بتقديم الأغاني التي تميزت بصوتها الجميل والعزب، وصلني فات سالي العوضي بأفضل ثالث الصوت على مستوى المملكة الأردنية الهاشمية، وانطلق العالم الإنترنت عبر حسابات مواقع التواصل الاجتماعي ويتابعها بحوالي أربعة ملايين شخص على منصة تيك توك وبلغ عدد متابعيها على منصة الإنستغرام 200 ألف متابع.

كم نتيجة سالي العوضي في الثانوية العامة

الفتاة الأردنية التي خطفت ملايين القلوب والمتابعين هي فتاة تخرجت من مرحلة الثانوية العامة لعام 2022 في المملكة الأردنية الهاشمية وتم حصولها على معدل 67 %، وتمتلك الفتاة الأردنية الشهيرة قنوات عبر منصات التواصل الاجتماعي حظيت بالعديد من المتابعين وتقدم فيديوهات وأغاني كوميدية وشيقه يتابعها العديد من المواطنين في الوطن العربي.

سالي العوضي تيك توك

تمتلك الفتاة الشهيرة سالي العوضي حساب التيك توك التي عرف عنها والمليء بالمتابعين فقد يتابعها أكثر من أربعة مليون شخص من كافة دول العالم وخاصة الدول العربية وتقدم محتوى جميل وكوميدي ومما زاد شهرتها أنها غنت أغنية حبيبه وتم انتشار تلك الأغنية عبر منصة اليوتيوب، وجعلتها تحصل على ملايين متابعين ويمكن متابعة حساب التيك توك من هنا.

سالي العوضي من أبرز المشاهير التيك توك التي ظهرت في الأواني الأخيرة ولها الكثير من الفيديوهات التي تم نشرها عبر منصاتها والتي تتحدث عن أغانيها الشهيرة وأعمالها التي قدمت عليها عبر حسابتها الشخصية