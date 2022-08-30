كم من الوقت تحتاج الثلاجة للتبريد ،يتسائل الكثير من الاشخاص في الاوقات الأخيرة عن أنظمة التشغيل الخاصة بالثلاجات بالإضافة الى الاوقات المحددة والتي تحتاجها الثلاجة للتبريد ،وذلك لما يثير من الخوف عن أي أسباب عطل في الثلاجة والحفاظ على الأطعمة والمأكولات الخاصة وبشكل صحي وأمن للأطفال كذلك تختلف الفترات المخصصة لكل أنواع الثلاجات عند التبريد.

ما هي المدة التي تحتاجها الثلاجة لتبرد

تستخدم الثلاجة لتخزين الكثير من الأطعمة والخضروات والفواكه لحمايتها من التعرض للتلف، لذلك يجب تخزينها في درجة حرارة مناسبة، وقد ثبت من خلال العديد من الدراسات العلمية أنه إذا تم حفظ الأطعمة في درجات حرارة منخفضة، وهذا يساهم بنسبة كبيرة في بطء نمو البكتيريا والجراثيم. داخل الأطعمة، مما يقلل من فرص تلف الطعام.

من هنا جاءت فكرة صنع الثلاجة، لكن هل تعرف كم من الوقت تحتاج الثلاجة لتبرد وهذا ما سنتعلمه من خلال النقاط التالية:

أشارت العديد من التجارب والأبحاث المختلفة إلى أن الثلاجة تحتاج إلى فترة تتراوح من 3 ساعات إلى 24 ساعة حتى تبرد، ولكي تصبح آمنة لتخزين مختلف الأطعمة والخضروات والفواكه.

لكن الجدير بالذكر أن حجم ووزن الثلاجة، بالإضافة إلى العلامة التجارية، من العوامل التي قد تؤثر على عملية التبريد، لأن هناك أنواعًا خاصة تحتاج إلى وقت أطول من ذلك.

درجة حرارة آمنة لتخزين الطعام في الثلاجة

من يعرف اليوم الإجابة على المدة التي تحتاجها الثلاجة لتبرد من الضروري معرفة درجة الحرارة الآمنة التي تساهم في حفظ الطعام من التلف، والتي سنتعرف عليها من خلال ما يلي:

وفقًا للدراسات التي أجرتها إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، فإن الدرجة الآمنة لحفظ الطعام في الثلاجة تبلغ حوالي 40 درجة مئوية، لأن درجة الحرارة هذه تساهم في بطء نمو البكتيريا داخل الأطعمة.

بالإضافة إلى ذلك، من الأفضل أن تكون درجة التبريد حوالي 5 درجات، وهذه هي الدرجة المثالية التي يتم استخدامها لتخزين الأطعمة والخضروات المختلفة داخل الفريزر.

لذلك في هذه الحالة يوصى عادة باستخدام الثلاجات الرقمية في المنازل، لأنها تحتوي على شاشة رقمية، والتي من شأنها أن تساهم في عرض درجة تبريد الثلاجة، وبالتالي تسمح بضبطها بشكل مناسب.

يوصى بقراءة جميع التعليمات المختلفة التي تأتي مع الثلاجة لمعرفة المزيد عن نظام التبريد الخاص بالعلامة التجارية للثلاجة.

متى تستخدم الثلاجة الجديدة للتبريد

ما زلنا نتحدث عن المدة التي تحتاجها الثلاجة لتبرد في هذه الفقرة نتعرف على موعد استخدام الثلاجة الجديدة في عملية تبريد الأطعمة، وذلك باتباع ما يلي:

ينصح مهندسو الصيانة عادة بمغادرة الثلاجة الجديدة دون تشغيل فترة قد تتراوح من 6 ساعات إلى 24 ساعة على الأقل، وبعد ذلك يتم تركيب الثلاجة وتعمل بشكل طبيعي.

بعد تشغيل الثلاجة وتركيبها يفضل تركها لمدة 3 إلى 4 ساعات ثم البدء بعملية التبريد في الثلاجة.

بعد ذلك يتم وضع الأطعمة بالداخل وبعد فترة من الأفضل فتح وإغلاق الثلاجة أكثر من مرة وذلك لضمان قوة البرودة الخارجة من الثلاجة وفي حال قيامك بذلك. لا تشعر بقوة التبريد، ينصح بترك الثلاجة لفترة أخرى.

في العديد من التجارية المختلفة للثلاجات، قد يستغرق الأمر ما يصل إلى 24 ساعة حتى تبدأ الثلاجة في التبريد بشكل طبيعي.

في حالة عدم الحصول على الدرجة المناسبة من التبريد بعد مرور الوقت الكافي لذلك، في هذه الحالة يجب التواصل مع الشركة المصنعة لمعرفة الأسباب الكامنة وراء ذلك.

كم من الوقت يستغرق تشغيل الثلاجة عند توصيلها بالكهرباء لأول مرة

لاستكمال عرضنا التقديمي حول الوقت الذي تستغرقه الثلاجة حتى تبرد، نتعلم من خلال هذه الفقرة كم من الوقت تستغرق الثلاجة للعمل عند توصيلها بالكهرباء لأول مرة هذا كالتالي:

في هذه الحالة يعني أنه في حالة فصل الثلاجة عن الكهرباء لفترة طويلة لأسباب مختلفة مثل السفر أو أشياء أخرى، فإن الثلاجة في هذه الحالة تحتاج إلى فترة تتراوح بين ساعتين إلى أربع ساعات من أجل توصيل الكهرباء مرة أخرى والعمل بشكل طبيعي للحفاظ على المواد الغذائية المختلفة.

يجب على المستخدم التأكد من قوة التبريد للثلاجة قبل وضع الطعام والخضروات والفواكه فيها.

العوامل المؤثرة في وقت التشغيل وفصل الثلاجة

هناك العديد من العوامل المختلفة التي ستؤثر بشكل مباشر على وقت تشغيل وانفصال الثلاجة بشكل عام، وهذه العوامل هي كما يلي:

درجة الحرارة المحيطة بالثلاجة، لأنه لا ينصح بوضع الثلاجة بجانب المدفأة أو الموقد، أو في الاتجاه المواجه للشمس مباشرة.

درجة الحرارة الداخلية بالثلاجة حيث لا ينصح بوضع المواد الغذائية وهي في حالة حارة بالثلاجة.

في حالة ضعف حشيات باب الثلاجة مما قد يتسبب في تسرب الكثير من طاقة التبريد، وبالتالي تفقد الثلاجة قدرتها على التبريد، خاصة في حالة كثرة فتح وغلق الثلاجة.

في حالة عدم إطفاء الضوء الداخلي للثلاجة بعد القفل، مما يعني أنه من الطبيعي أن يتألق الضوء عند الفتح والغلق مباشرة عند الإغلاق، وإذا لم يتم غلقه فقد يتسبب ذلك في تحرير درجة الحرارة داخل الثلاجة قد يقلل من معدل التبريد بشكل عام.

ترك الثلاجة فارغة لمدة طويلة دون وضع الطعام فيها بشكل عام قد يقلل من كفاءة عملية التبريد.

كم من الوقت تحتاج الثلاجة للتبريد كذلك يجب المتابعة المستمرة لأجهزة الثلاجة وعملهم بشكل طبيعي مثل الضوء بداخل الثلاجة كذلك الدرجات العالية للتبريد في المناطق المخصصة لحفظ اللحوم والأسماك وبعض المأكولات التي تحتاج التبريد بنسب عالية.