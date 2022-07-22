كم مهر زواج المسيار ومميزات وعيوب الزواج وكيفية الطلاق منه، يعتبر هذا السؤال من أكثر الاسئلة التي يتبادر في ذهن الكثير من الرجال والنساء والمهتمين في الزواج، وذلك بعد انتشاره في الفترة الأخيرة بشكل كبير في الكثير من الدول العربية والاسلامية، وذلك بسبب الظروف البائسة التي يعيشها الناس، و سنتعرف بشكل اكب على زواج المسيار.

ما هو زواج المسيار

يعد زواج المسيار زواج شرعي بين رجل وولي المرأة، ويشمل هذا الجواز كافة أركان الزواج المطلوبة، ويوجد فيه مهر، والرضا بين الطرفين واتفاق ولي على الزواج كما ويوجد شهود على هذا الزواج، ولكن يختلف عن الزواج العادي والمتعارف عليه هو تنازل الزوجة عن كامل حقوقه المشروعة مثل النفقة ، والسكن ، فتظل المراة في بيت اهلها ويمر الزوج كل ما تيسر له الحال بينهم.

كم مهر زواج المسيار

يتكاثر هذا السؤال بشكل كبير عبر محركات البحث حول كم مهر زواج المسيار، اذ انه لا يوجد مهر محدد لهذا الزواج اذ انه يمثل زواج عادي متعارف عليه ولكن يوجد جزء من المهر معجلا ويوجد الجزء الآخر يكون مؤجلا ولكن الجزء الآخر يكون دينا على الآخر ويكون في ذمته حتى يسده كاملا.

مميزات زواج المسيار

زواج المسيار له العديد من المميزات لصالح الزوج و سنتعرف على أهم مميزات زواج المسيار:

يناسب للكثير من الرجال كثير السفر

يناسب هذا الزواج في الراغبين في تعدد الزوجات

يناسب هذا الزواج للشباب الذين لا يتحكلون تكاليف الزواج المالية والأعباء

يناسب للنساء ذات ظروف خاصة مثل الإعاقة الجسدية والتي ترعاها والدها كبار السن

عيوب زواج المسيار

زواج المسيار له بعض العيوب والتي تؤثر بشكل كبير على المجتمع ومن أبرز العيوب:

أنه يؤثر على المجتمع بشكل كبير وذلك تكون البيئة غير مستقرة حيث لا يتم رؤية الاب الا قليلا

يستغل الكثير من الرجال فقط تحقيق المتعة في هذا الجواز بدون اي تكاليف وهذا ما يسهل عملية الطلاق بينهم.

كيفية الطلاق من زواج المسيار

يعد الطلاق من زواج المسيار مسموح، ويمكن الطلاق مثله كمثل الزواج العادي المتاعرف عليه، ويمكن طلاق الرجل من امراة في زواج المسيار مثله مثل اجراءات زواج المسيار، كما يمكن ان تتورث المراة زوجها في زواج المسيار اذا مات، ويمكن التعدد.

يعتبر زواج المسيار هو زواج المتعة، والذي له شروط مثله مثل زواج العادي، ولكن لا يتحمل الزوج أي تكاليف، وتعرفنا على كم مهر زواج المسيار وله العديد من المميزات وله العديد من العيوب وممكن الرجل أن يطلق في اي لحظة من هذا الزواج.