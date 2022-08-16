كم نسبة المسيحيين في مصر 2022 ، لقد أثار اهتمام الكثير من الأشخاص من المواطنين والمقيمين داخل جمهورية مصر العربية حول التعرف على الاعداد التي تتعلق بالأشخاص ممن يعتنقون بالديانة المسيحية ، وتعد مصر هي الدولة العربية الأكثر كثافة سكانية ، وهي الدولة العربية السادسة من حيث المساحة ، وجاء البحث عن عدد المسيحين بعد حادثة حريق الكنيسة في أحياء محافظة الجيزة ، تابعوا معنا .

أهم المعلومات عن مصر

تقع مصر في شمال القارة الأفريقية، وهي دولة عربية تحتل المرتبة الثالثة عشر في العالم من حيث عدد السكان.

الاسم بالعربي جمهورية مصر العربية.

الاسم الانكليزي جمهورية مصر العربية.

أعلى قمة جبل كاترين – 2629 متراً

أدنى نقطة منخفض القطارة، 133 متر تحت مستوى سطح البحر.

المساحة 1019600 كيلومتر مربع.

نسبة الماء 0.632.

العاصمة القاهرة.

اللغة الرسمية العربية.

تسمية السكان المصريون.

العملة الجنيه المصري.

البنك المركزي البنك المركزي المصري.

عدد السكان 106.156.692 نسمة.

الكثافة السكانية 103 ن / كم².

متوسط ​​العمر 24.6 سنة.

الحكم نظام الحكم هو جمهورية ديمقراطية مركزية شبه رئاسية.

الرئيس عبد الفتاح السيسي.

رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي.

السلطة التشريعية البرلمان المصري.

المجلس الأعلى مجلس النواب.

مجلس النواب مجلس الشيوخ.

السلطة القضائية المحكمة الدستورية العليا.

السلطة التنفيذية مجلس الوزراء.

تاريخ التأسيس 3150 ق.

نسبة المسيحيين في مصر

تبلغ نسبة المسيحيين في مصر حوالي 10٪، حيث أن الدين الرئيسي لجمهورية مصر العربية هو الإسلام، تليها المسيحية. المسيحيون المصريون هم من الأقباط ومعظمهم من المسيحيين الأرثوذكس. يعتبر الأقباط الأرثوذكس أكبر طائفة مسيحية في الشرق الأوسط، ومصر هي أكبر تجمع للمسيحيين العرب في المنطقة.

كم عدد المسيحيين في مصر 2022

لا يمكن تحديد عدد السكان المسيحيين في جمهورية مصر العربية لعدم وجود أي مصدر رسمي يعلن النسبة الحقيقية. وبحسب الإحصاء الرسمي لعام 1966 حول نسبة المسيحيين، فقد وجد أن المسيحيين يشكلون حوالي 9٪، وبإضافة أقباط المهجر يصل عددهم إلى حوالي 3 ملايين. قال بابا الكنيسة شنودة في مصر، إن عدد الأقباط خلال عام 1976 انخفض إلى حوالي 2.2 مليون، بينما وصل عددهم في الوقت الحاضر إلى حوالي 15 مليونًا، بالإضافة إلى حوالي 2 مليون مسيحي في الشتات في مصر. أكثر من 60 دولة في العالم.

ما هو عدد سكان مصر 2022

يبلغ عدد سكان مصر لعام 2022 حوالي 106.156.692 نسمة، ويشكل هذا العدد حوالي 1.31٪ من إجمالي سكان العالم، حيث تحتل مصر المرتبة 14 عالمياً من حيث عدد السكان، بالإضافة إلى أنها تحتل المرتبة الثالثة بين الدول الأفريقية بعد نيجيريا وإثيوبيا والكثافة بلغ عدد سكان مصر في عام 2022 حد 101.8 نسمة في الكيلومتر المربع.

نسبة المسيحيين في العالم

وتقدر نسبة المسيحيين بنحو 33.39٪ من سكان العالم، وعددهم حوالي 2.2 مليار نسمة. الأميش وغيرهم.

دول ذات غالبية مسيحية في العالم

يتوزع المسيحيون في بلدان مختلفة من العالم، وفيما يلي البلدان التي يتواجد فيها غالبية المسيحيين

الولايات المتحدة الأمريكية.

البرازيل.

المكسيك.

روسيا.

الفلبينيين.

الكونغو.

ايطاليا.

أثيوبيا.

الانيا.

بريطانيا.

كولومبيا.

أوكرانيا.

جنوب أفريقيا.

فرنسا.

الأرجنتين.

بيرو.

تنزانيا.

فنزويلا.

كندا.

رومانيا.

غانا.

مدغشقر.

تشيلي.

الكاميرون.

غواتيمالا.

الاكوادور.

موزمبيق.

هنغاريا.

بوروندي.

النمسا.

بلجيكا.

كوبا.

هندوراس.

جنوب السودان.

سويسرا.

السويد.

بلغاريا.

باراغواي.

السلفادور.

نيكاراغوا.

سلوفاكيا.

الدنمارك.

الكونغو

كم نسبة المسيحيين في مصر 2022 ، حيث تتمتع مصر بتنوع الأديان فيها ، ورغم أن الغالب من سكانها ينتمون إلى الدين الإسلامي ، إلا أنه هنالك الكعديد من يعتبرف بالديانة المسيحية واليهودية إلى جانب الإسلام، بالإضافة إلى وجود عدة ديانات غير معترف بها، أبرزها البهائية والشيعة.