كم نسب القبول في جامعة تبوك 1444 وطريقة التسجيل

كم عدد معدلات القبول بجامعة تبوك 1444 وطريقة التسجيل أعلنت جامعة تبوك بالمملكة العربية السعودية عن فتح باب التسجيل لاستقبال طلبات القبول في أحد تخصصاتها المختلفة. جامعة تبوك وما يضاف إليها.

جامعة تبوك في المملكة العربية السعودية

تعد جامعة تبوك من أعرق الجامعات في المملكة العربية السعودية. تأسست عام 2006 في منطقة تبوك السعودية. في الوقت الحاضر، لديها عدد من الفروع في محافظات المملكة العربية السعودية. تهدف الجامعة إلى تخريج طلاب قادرين على الانخراط في الحياة العملية بسرعة، بالإضافة إلى توفير الكليات. وتخصصات لكل من الفروع العلمية والأدبية لتناسب مختلف اهتمامات الطلاب.

ما هو معدل القبول بجامعة تبوك

حددت جامعة تبوك معدلات القبول لمختلف التخصصات العلمية والأدبية وهي كالتالي

تخصص معدل القبول التخصص الشرعي 77.92٪ تخصص تسويق 76.34٪ تخصص الدراسات الإسلامية 73.96٪ تخصص اللغة العربية 72.64٪ التخصص في الطب والجراحة 94.9٪ الصيدلية 91.13٪ هندسة الكمبيوتر 87.74٪ اللغات والترجمة 87.43٪ التمريض 87.11٪ علاج بدني 86.68٪ تقنية المعمل 85.02٪ هندسة 81.5٪ تخصص الإدارة 81.12٪ تكنولوجيا المعلومات 72.38٪ تخصص علوم الحاسب 71.98٪ نظم المعلومات الإدارية 70.74٪ تمويل الاستثمار 70.45٪ تخصص محاسبة 70.39٪ ادارة الموارد البشرية 69.26٪ تخصص في الإدارة المالية 68.36٪ تخصص علم الأحياء 68.02٪ الكيمياء الحيوية 67.27٪ تخصص الإحصاء 66.28٪ تخصص الرياضيات 65.27٪ تخصص الكيمياء 64.20٪ تخصص فيزياء 64.06٪ اخصائي شبكات الحاسوب 59.79٪ تخصص الصحة العامة 59.17٪ تخصص السجلات الطبية 55.74٪

النسبة الموزونة في جامعة تبوك 1444

فيما يلي النسبة المرجحة للتخصصات العلمية والأدبية بجامعة تبوك

الثانوية العامة تصل النسبة إلى 30٪.

اختبار القدرات العامة حتى 30٪

اختبار تحصيلي حتى 40٪

كيفية التسجيل في جامعة تبوك 1444

يتم التسجيل في أحد برامج جامعة تبوك من خلال الخطوات التالية

اذهب من خلال رابط البوابة الإلكترونية لجامعة تبوك “”.

اختر خيارًا (أكاديمي).

انقر فوق علامة التبويب (تقديم طلب جديد).

أدخل جميع المعلومات المطلوبة لمقدم الطلب.

اكتب كل الرغبات حسب الأولوية.

يتم الترشيح من خلال المقارنة بين المتقدمين بناءً على نسبة الثانوية العامة وترتيب الرغبات وتوافر المقاعد.

متابعة بوابة الجامعة الإلكترونية لمعرفة نتيجة القبول الأولي.

آخر موعد لتقديم الطلبات لجامعة تبوك 1444

فتحت جامعة تبوك في المملكة العربية السعودية باب القبول لخريجي الثانوية العامة للتسجيل وتقديم الطلاب عبر موقعها الرسمي يوم الأربعاء الموافق 27 يوليو 2022 إلى الثلاثاء 2 أغسطس 2022 والذي يظهر بالصورة التالية

شروط الالتحاق بجامعة تبوك 1444

للتسجيل في أحد التخصصات والكليات بجامعة تبوك، يشترط توافر الشروط التالية

التحقق من الجنسية السعودية للمتقدم.

إرفاق شهادة الثانوية العامة للمتقدم أو ما يعادلها من الجهات المختصة.

يشترط أن يكون نظام التعليم الذي حصل عليه الطالب في الثانوية العامة منتظمًا فقط.

ألا يزيد عمر الطالب عن 25 سنة.

يجب أن تكون شهادة الثانوية العامة حديثة ولا تزيد عن 5 سنوات.

الحصول على درجة الإنجاز واختبار القدرات.

يجب ألا يكون للمتقدم سجل أكاديمي سابق في جامعة تبوك.

التحقق من عدم فصل المتقدم من إحدى الجامعات في المملكة العربية السعودية.

يجب التحقق من صحة وسلامة البيانات المدخلة في عملية التسجيل ومطابقتها للوثائق الرسمية.

يشترط اتباع إجراءات الترشيح والقبول من قبل مقدم الطلب.

كليات جامعة تبوك 1444

تضم جامعة تبوك العديد من الكليات بأكثر من تخصص وهي كالتالي

كلية الهندسة.

كلية الطب.

كلية الصيدلة.

كلية إدارة الأعمال.

كلية العلوم.

كلية الحاسبات وتقنية المعلومات.

كلية العلوم الطبية التطبيقية.

كلية التربية والآداب.

كلية المجتمع.

كلية الشريعة والقانون.

كلية الاقتصاد المنزلي.

جامعة تبوك تويتر

يتم الدخول عبر تويتر ويتم متابعة الحساب الرسمي لجامعة تبوك السعودية مباشرة “”، حيث يتم مشاركة العديد من التعليمات الجديدة المتعلقة بآلية التسجيل لخريجي الثانوية العامة، مع قدرة الطالب على تقديم الاستفسارات والشكاوى مباشرة باتباعه. الحساب.

الرابط الرسمي لجامعة تبوك

يمكن الدخول من خلال الموقع الرسمي لجامعة تبوك عبر الإنترنت “” مباشرة حيث يتيح الموقع التعرف على أبرز كليات وتخصصات الجامعة وأهم فروعها في محافظات المملكة وكذلك كما تعرف على الضوابط والشروط وآلية التسجيل في تخصصات جامعة تبوك.

وفي نهاية المقال تحدثنا عن عدد معدلات القبول بجامعة تبوك 1444 وطريقة التسجيل وما هي النسبة المرجحة في جامعة تبوك وأهم كليات الجامعة. قمنا بإرفاق رابط جامعة تبوك عبر تويتر والموقع الرسمي.