كم نقطة تفصل الزمالك عن لقب الدوري

في التقرير التالي يوضح لك موقع “كورة 365” عدد النقاط التي يحتاجها فريق الزمالك لكرة القدم للفوز بلقب الدوري المصري الممتاز.

اقترب الفريق الكروي الأول لنادي الزمالك من احتضان كأس الدوري الممتاز المصري للمرة الرابعة عشرة في تاريخه والثانية على التوالي.

الروح والعزيمة يجلبان لقب 14 للزمالك

يخطو فريق الزمالك خطوات حازمة نحو لقب الدوري المصري حيث يشهد حالة من العزيمة والروح والقتال في المباريات.

الزمالك لم يتعثر لا بالهزيمة ولا بالتعادل في مباريات الدوري منذ تعادله مع الأهلي في القمة التي أقيمت في 19 يونيو.

حقق الزمالك 8 انتصارات متتالية وهو ما جعله الأقرب للفوز بلقب الدوري رغم وجود منافسة من بيراميدز والأهلي.

كم عدد النقاط التي تفصل الزمالك عن لقب الدوري

الزمالك يتصدر جدول الدوري المصري برصيد 69 نقطة ولديه 5 مباريات ليفصله عن اللقب.

وفي المباريات الخمس المتبقية، سيواجه الزمالك أندية “مصر المقاصة، فاركو، اتحاد الإسكندرية، المصري، الشركة الشرقية”.

الزمالك يحتاج للفوز بثلاث من الخمس مباريات المتبقية، دون النظر إلى نتائج الفرق الأخرى، أي 9 نقاط فقط من أصل 15.

وبذلك يصل الزمالك إلى 78 نقطة بفارق نقطة واحدة عن بيراميدز الذي سيضيف 77 نقطة في حال فوزه بمبارياته الخمس المتبقية.

أما الأهلي فلديه 56 نقطة وسيلعب 7 مباريات، وإذا فاز بها سيحرز 21 نقطة ونقاطه 77 نقطة.

موعد مباراة الزمالك ومصر المقاصة

يستعد الفريق الكروي الأول لنادي الزمالك لمواجهة نظيره المصري المقاصة، في منافسات الدوري المصري.

تقام مباراة الزمالك ومقاصة مصر الثلاثاء المقبل 9 أغسطس الساعة 900 مساءً.

ويحتل الزمالك صدارة جدول الدوري المصري برصيد 69 نقطة ويقترب من الفوز باللقب للمرة الثانية على التوالي.

جدول الدوري المصري

الزمالك في الصدارة برصيد 69 نقطة، بينما يحتل بيراميدز المركز الثاني برصيد 62 نقطة والأهلي في المركز الثالث برصيد 56 نقطة.

بينما يحتل المستقبل المركز الرابع في جدول الذهب برصيد 48 نقطة، وينافسه طلعة الجيش الخامس بـ45 نقطة.

جدير بالذكر أن نادي الزمالك هو بطل النسخة الأخيرة من الدوري المصري.