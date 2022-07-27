كم وزن الجنين في الشهر الخامس ،تعتبر مدة الحمل في الشهر الخامس من اهم وابرز الفترات التي ترتاح فيها المرأة الحامل، وذلك بسبب القضاء على اكثر أعراض الحمل المزعجة، ويبدأ توقيت هذا الشهر من الأسبوع السابع عشر إلى الأسبوع الثاني والعشرين، ويزداد نمو الجنين خلال هذا الشهر بشكلٍ ظاهر ، كما يرتفع حجم بطن الأم بالتزامن مع ارتفاع وزن الجنين وحجمه والكثير من الاعراض والأمور الأخرى.

كم يزن الجنين في الشهر الخامس

بداية الشهر الخامس يختلف من امرأة لأخرى حسب تقدير الطبيب الذي يتبعها. تبدأ بعض النساء الشهر الخامس في الأسبوع السابع عشر من الحمل، والبعض الآخر يبدأ الشهر الخامس من الأسبوع الثامن عشر.

ويحدث أن الجنين يخضع للعديد من التغييرات خلال الأسابيع الأربعة من الشهر الخامس، ومن هذه التغيرات وزنه وطوله.

في النقاط التالية نناقش أربعة أشهر من الشهر الخامس مع ذكر مقدار وزن الجنين في الشهر الخامس.

الأسبوع السابع عشر من الحمل

هذا الأسبوع هو الأسبوع الأول من الشهر الخامس من حياة الجنين في رحم الأم، وتربى العديد من الأمهات على معرفة تفاصيل جنينها خلال هذا الشهر لأنه في هذا الأسبوع تبدأ بطنها في الظهور أمامها.

يبلغ طول الجنين في هذا الأسبوع حوالي 12 سم فقط. أما وزن الجنين في الشهر الخامس فهو يزن حوالي 150 جرامًا، وهو يشبه في الحجم الرمان.

هناك العديد من التغييرات الأخرى التي تطرأ على الجنين خلال هذا الأسبوع، ومنها

تعتبر حركة عيون الطفل من أبرز التغيرات التي تحدث على الجنين خلال الأسبوع الأول من الشهر الخامس من الحمل.

يمكن للجنين في هذا الأسبوع أيضًا فتح وإغلاق فمه.

عندما تتعرض الأم لأصوات عالية وصاخبة، يشعر بها الجنين ويتأثر بها.

وتجدر الإشارة إلى أن الأجنة في هذا الأسبوع من الحمل لها بصمات أصابع، وبصمات الأصابع مميزة ومختلفة من جنين إلى آخر، حتى في حالة التوائم المتطابقة.

الهيكل العظمي للطفل الذي كان يبدو مترهلًا قبل هذا الأسبوع أصبح صلبًا.

يبدأ حجم الطفل خلال هذا الشهر في الانتفاخ والزيادة.

تمت تغطية العظام في هذا الأسبوع بقليل من الدون، والذي يعود الفضل فيه إلى تنظيم درجة حرارة جسمه.

الشهر الثامن عشر من الحمل

هذا هو الأسبوع الثاني من الشهر الخامس للجنين في بطن الأم. يبلغ طول الجنين في هذا الأسبوع حوالي 14.7 سم ووزنه 222 جرامًا. هناك العديد من الأشياء والتغيرات الحديثة في الطفل، منها

يمكن رؤية الجنين هذا الأسبوع من خلال الموجات فوق الصوتية. تبدأ الأم في الشعور بحركة الجنين في رحمها. كما يتضح طول الجنين في هذا الأسبوع ليتمكن الأطباء من قياسه، لكن من الممكن قياس طول الجنين من الرأس إلى نهاية الأرداف، وذلك لكون أرجل الجنين. اتخذ وضعية الالتفاف حول بعضها البعض، بحيث لا يمكن قياسها. هناك ما يسمى بالساعة الداخلية للطفل، والتي تنظم النوم واليقظة، وخلال هذا الأسبوع من الشهر الخامس يتدرب الطفل على هذه الساعة، بالإضافة إلى أنه خلال دورات النمو الأخرى تصبح هذه الساعة أكثر تنظيماً. بدأت أغلفة المايلين أيضًا في التكون، وهي مزيج من الدهون والبروتينات المسؤولة عن حماية الخلايا العصبية للطفل في منطقة الدماغ والحبل الشوكي. خلال هذا الأسبوع يمكن للأطباء تحديد جنس الجنين سواء كان ذكرا أو أنثى، لكن هناك حالات كثيرة لا يظهر فيها جنسه خلال هذا الأسبوع.

الأسبوع التاسع عشر من الحمل

في الشهر التاسع عشر من الحمل يزداد نمو الجنين ويبلغ طوله الطبيعي حوالي 15 سم ووزنه حوالي 240 جرام. تظهر العديد من الأشياء الجديدة كما تظهر العديد من التغييرات على جسده، منها خلال هذا الأسبوع، ينمو القليل جدًا من شعر الطفل، مما يمنع شعر الأم من التساقط والسقوط خلال هذه الفترة. خلال هذه الفترة يتم تغطية جسم الجنين بمادة شمعية بيضاء تساعد على منع خدش جسم الجنين وحمايته أثناء الولادة من أي مخاطر. تنمو الدهون البنية أيضًا في جسم الجنين، مما يضمن بقاء جسم الجنين دافئًا. تتطور حركة الجنين وتشعر الأم وكأن هناك فراشة تتحرك في رحمها. في هذا الأسبوع من الشهر الخامس، من المستغرب معرفة أن أسنان الجنين تبدأ في النمو، لكن هذه الأسنان لا تظهر حتى يبلغ الجنين ستة أشهر من العمر بعد الولادة.



الأسبوع العشرون من الحمل

وهو الأسبوع الرابع في الشهر الخامس من الحمل، ويبلغ طول الجنين في هذا الأسبوع 25.6 سم، ووزنه حوالي 300 جرام.

وتجدر الإشارة إلى أن بطن الأم الحامل يبدأ بالظهور من الشهر الخامس لكن البطن يزيد في النمو ويظهر أكثر في بداية الأسبوع العشرين من الحمل.

تلاحظ معظم النساء الحوامل عدم وجود بعض الأعراض التي كن يعانين منها خلال الأشهر الأولى من الحمل، مثل فقدان الشهية والقيء والغثيان.

هناك العديد من التغييرات التي تطرأ على الجنين خلال هذا الأسبوع من هذا الشهر، منها

يبدأ تكوين الهيكل العظمي للجنين بحيث يتحول الغضروف إلى عظم. داخل الجنين، تتكون خلايا الدم في نخاع العظم النامي. يبدأ الدماغ في النمو أكثر. نمو الحاجبين وظهورهما من خلال الموجات الصوتية التي يقوم بها الأطباء. أيضًا، في هذا الأسبوع، يبدأ نمو وتكوين الأعضاء التناسلية للجنين. تنمو كل من الذراعين والساقين بما يتناسب مع حجم الجسم في ذلك الوقت. يمكن للجنين أن يبتلع خلال هذا الأسبوع. الأم تشعر بحركة الجنين أكثر. يمكن للجنين أيضًا سماع الأصوات الخارجية.

الأسبوع الحادي والعشرون من الحمل

خلال هذا الأسبوع من الحمل، يبلغ وزن الجنين في رحم الأم حوالي 360 جرامًا، ويقدر الطول بنحو 26 سم.

خلال هذا الأسبوع يبدأ جسم الأم في جمع السوائل، وبذلك تكون الأم قد بدأت في النصف الثاني من أشهر الحمل، وتظهر العديد من التغييرات، والتي يمكن تلخيصها في النقاط التالية

من المعروف أن الجنين في هذه الفترة من الحمل يعتمد في تغذيته على العناصر الغذائية التي تأتي إليه من أمه عبر المشيمة، ولهذا يبدأ بنكرياس الجنين بإفراز الإنزيمات وتقوم الأمعاء الدقيقة بوظائفها المحددة والتي هو امتصاص المغذيات. أيضًا، خلال هذا الأسبوع، ينتج نخاع العظم خلايا الدم الحمراء. ثم نفصل جفون الأجنة عن بعضها البعض.

شكل الجنين خلال الشهر الخامس

يُغطى جلد الجنين بمادة بيضاء تسمى التغطية بالجبن أو حزن الجنين، والتي بدورها تساعد في حماية جلد الجنين من خطر الإصابة بالجفاف. في هذا الشهر يتجاوز حجم الجنين حجم المشيمة. يتضح ظهور بعض الزغب على جلد الجنين. خلال هذا الشهر، يكون الجنين قادرًا على الحركة والدوران في رحم الأم. وكذلك ملاحظات مص الجنين لإبهامه. خلال هذا الشهر يتفاعل الجنين مع الأصوات العالية من حوله ويبدأ في الغمز والتثاؤب، وبعد أن نعرف مقدار وزن الجنين في الشهر الخامس لابد من ذكر أن شكل الجنين يبدأ بالتغير ويصبح أكثر وضوحا، ليتمكن الأطباء من تمييز العديد من التغيرات التي تظهر على الجنين خلال هذا الشهر.

الكثير من النصائح التي توجه من الحامل بضرورة مراجعة الطبيب بصفة دورية، الاهتمام بتناول الاكل الطبي التي تكون بدون الدهون السيئة ، زيادة كمية من شرب السوائل التي تفيد جسمها خلال مراحل الحمل الأولى، كي يستطيع جسمها من تغذية الجنين بالشكل الصحي بدءا من الشهر الشهر الثالث ولحين موعد الولادة.