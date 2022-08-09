كم يبعد مطار أبها عن خميس مشيط ، نتيجة التسائلات التي تتم مقبل المقيمين داخل المملكة العربية السعودية حول المسافة بين مطار أبها عن خميس مشيط ، والذي يعد من ضمن الاسئلة التي يسئلها العديد من الأشخاص لحساب الوقت والاحتياطات اللازمة أثناء الخروج من أحدهما الى الأخرى، و الاتجاهات التي تتعلق بها ، سنتعرف على بعض المعلومات عن مدينة خميس مشيط ، تابعوا معنا .

معلومات عن خميس مشيط

وهي إحدى مدن المملكة العربية السعودية، حيث تتميز بموقعها الاستراتيجي المهم بين مناطق المملكة، حيث تقع في وسط منطقة عسير على طول البحر الأحمر. وقد اشتهرت المنطقة، التي تعتبر رابع أكبر مركز تجاري في المملكة، في الماضي بمكانتها التجارية الإقليمية، حيث تعد أسواقها الرافد الرئيسي لتوفير المستلزمات والسلع للمنطقة وروادها ومحولاتها.

كم يبعد مطار ابها عن خميس مشيط

يبعد مطار أبها الدولي عن خميس مشيط حوالي 24.7 كيلو متر أي ما يعادل 15.3479 ميل باستخدام الطرق الرئيسية، حيث تحتاج هذه المسافة إلى فترة زمنية تقدر بحوالي 22 دقيقة، وتتغير هذه المسافة أيضًا عند التنقل بينها عبر الطرق الفرعية. حيث يستغرق حوالي 25 دقيقة، حيث يعتبر مطار أبها الدولي من أقرب المعالم لمدينة خميس مشيط. وتجدر الإشارة إلى أنه إذا أخذ المسافر طريقه بالسيارة، فهناك طريقتان متاحتان للوصول إليهم، وهما كالتالي

الطريق الأول طريق الأمير سلطان الذي يتميز بأنه الأقصر حيث يتجاوز 22 كيلومترًا ويستغرق 22 دقيقة.

الطريق الثاني طريق الملك فهد، ويعتبر أطول طريق حيث يتجاوز الـ24 كيلومترًا ولكنه الأقل ازدحامًا.

كم تبعد ابها عن خميس مشيط

تبعد مدينة أبها عن مدينة خميس مشيط حوالي 40 كيلومترًا، حيث يستغرق الوصول إليها حوالي 38 دقيقة بالذهاب بالسيارة عبر طريق الملك فهد الذي يعتبر طريقًا قصيرًا. حوالي 46 دقيقة.

كم ساعة بين أبها وخميس مشيط

يحتاج المسافر للسفر من مدينة أبها إلى خميس مشيط في أقل من ساعة، أي ما يقرب من 38 إلى 45 دقيقة حسب الطريق المتبع، بحيث يمكن الوصول إلى خميس مشيط بعدة طرق، منها طريق الأمير سلطان والملك. طريق فهد.

كم عدد الكيلومترات من خميس مشيط إلى جدة

تعتبر جدة من المحافظات الكبرى في مكة المكرمة، حيث أن المسافة بين خميس مشيط وجدة كبيرة نوعا ما، حيث تبعد خميس مشيط عن جدة ما يقرب من 663 كيلومترًا، بحيث يمكن الوصول إلى جدة باستخدام سيارة في الوقت المقدر. 8 ساعات و 20 دقيقة.

كم تبعد خميس مشيط عن مكة

تختلف المسافة بين خميس مشيط ومكة حسب المسار المتبع في الرحلة. عند التنقل بالسيارة، تبعد خميس مشيط عن مكة حوالي 625 كيلومترًا، وتستغرق هذه الرحلة حوالي 7 ساعات عند اتباع المسارين 15 و 255، ولكن عند اتباع المسار 55 م / 5 تقدر المسافة بحوالي 656 كيلومترًا، وتستغرق حوالي 8 ساعات و 15 دقيقة، والجدير بالذكر أن المسافة بينهما يجب أن تكون 6 ساعات ونصف بالقطار.

وفي الختام تعرفنا على كم يبعد مطار أبها عن خميس مشيط ، وأوضحنا فيه المسافة بين مطار أبها الدولي ومدينة خميس مشيط ، والوقت الذي تستغرقه برًا الذهاب اليه ، كما تطرقنا إلى أهم المعلومات عن مدينة خميس مشيط ، ثم عرضنا المسافة بين أبها وخميس مشيط.