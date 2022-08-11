كم يبلغ تكلفة مطار اسطنبول الجديد ، قد أثار اهتمام العديد من الافراد ممن التقدم في دولة تركيا حول التعرف على مطار اسطنبول الجديد وما هي قيمة التكلفة التي جعلت منه اكبر مطار على مستوى العالم ، وتم نقل جميع الرحلات التجارية إلى مطار اسطنبول الجديد والمقرر أن يكون أكبر مطار في العالم بعد اكتمال المراحل الأربع بحلول عام 2025 م، وحقيقة أنه في هذه اللحظة هو الأكثر ازدحامًا في العالم ، تابعوا معنا .

كم يكلف مطار اسطنبول الجديد

تبلغ التكلفة الإجمالية لمطار اسطنبول الجديد حوالي 12 مليار دولار منذ إنشائه حتى اكتمال المرحلة الرابعة والأخيرة المقرر لها عام 2025. والجدير بالذكر أن المرحلة الأولى والتي تشمل 3 مدارج و 15 مليون قدم مربع من مساحة المحطة، يمكنها حاليًا التعامل مع 90 مليون مسافر. سنويًا، ويجب أن يكون قادرًا على التعامل مع 200 مليون مسافر سنويًا عند الانتهاء من المرحلة الرابعة.

كم عدد الطائرات التي تهبط في مطار اسطنبول الجديد

يصل عدد الطائرات التي يمكن أن تهبط في مطار اسطنبول إلى 500 طائرة في وقت واحد، عبر مساحة 6.5 مليون متر مربع، والجدير بالذكر أنه بحلول عام 2025، من المقرر أن يتمكن المطار من إكمال 3500 رحلة في اليوم، والجدير بالذكر أنه في عام 2022، استطاع المطار أن يستوعب حوالي 310 طائرة على الرحلات الداخلية، وما يصل إلى 932 طائرة على الرحلات الدولية تقلع وتهبط في المتوسط ​​يوميًا.

منطقة مطار اسطنبول الجديد

تمتد مساحة مطار إسطنبول الجديد على حوالي 76.5 مليون متر مربع، وبالتالي يعتبر أكبر مشروع بنية تحتية تنفذه تركيا على الإطلاق، والهدف من هذا المشروع الضخم هو زيادة الاستفادة من الموقع الاستراتيجي الذي يظهر. في كونه على مفترق طرق بين قارتين، وقدرته على الاتصال بين القارات الثلاث أيضًا آسيا وأوروبا وأفريقيا، يتمتع المطار بتصميم عالمي مستوحى من مضيق البوسفور، ويوفر للمسافرين بالإضافة إلى تجارب أخرى للتسوق و الآخرين.

خريطة مطار اسطنبول الجديد

يوفر موقع مطار اسطنبول الدولي الجديد عددًا من الخدمات المميزة التي تمكن الباحثين والزوار من عرض خريطة كاملة لذلك المطار الضخم، بهدف معرفة جميع الطرق والمرافق ومواقع الخدمة ومواقف السيارات والمواصلات وغيرها، في بالإضافة إلى توفير التصوير بزاوية 360 درجة للمطار كزيارة إنه أمر افتراضي، ويمكن شرح كيفية الوصول إلى هذه الخدمات على النحو التالي

الخريطة الكاملة لمطار اسطنبول الجديد مع الرسم التوضيحي “”.

زيارة افتراضية لمطار اسطنبول الجديد بتقنية 360 درجة “”.

أفضل مطار في العالم

أظهرت الإحصائيات المستندة إلى تقييم عملاء المطارات من جميع أنحاء العالم خلال ما يسمى مسح المطارات العالمي 2022-2022 أفضل 10 مطارات في العالم، وفيما يلي ترتيب هذه المطارات العشرة

مطار حمد الدولي، الدوحة، دولة قطر.

مطار طوكيو الدولي، هانيدا، اليابان.

مطار شانغي، سنغافورة.

مطار ناريتا الدولي، طوكيو، اليابان.

مطار سيول إنتشون، كوريا الجنوبية.

مطار باريس شارل ديغول الدولي، فرنسا.

مطار ميونيخ الدولي، ألمانيا.

مطار اسطنبول الجديد، تركيا.

مطار زيورخ الدولي، سويسرا.

مطار كانساي الدولي، اليابان.

وفي الختام تعرفنا على أهم المعلومات التي تتعلق بمطار اسطنبول ، وكم يبلغ تكلفة مطار اسطنبول الجديد حيث أوضحناه في التكلفة الإجمالية لأكبر مطار في العالم بعد الانتهاء من مراحل بنائه ، ويعد أكثر المطارات التي أثارت اهتمام الجميع ، وترتيب أفضل المطارات في العالم.