كم يبلغ راتب الجندي في الامن العام مع البدلات 1444 ، قد يتسائل الكثير من الأفراد حول التعرف على نسبة الراتب الخاص بالجندي في جهاز في الامن العام مع البدلات وهو من القطاعات الأمنية المهمة في المملكة العربية السعودية، ونظرا لأهمية ذلك الامر ، يرغب الكثير من الأشخاص في التعرف على اجابة ذلك السؤال ، تابعوا معنا .

الأمن العام السعودي

هي القوة التابعة لوزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية والمعنية بإنفاذ القانون في إقليم المملكة. وهي من أبرز المؤسسات الأمنية السعودية لأنها تحافظ على النظام الأمني ​​وتعمل بكامل طاقتها على مكافحة الجريمة. تأسس قطاع الأمن العام عام 1343 هـ، ويحتوي على عدد كبير من الإدارات التابعة له، ومنها ما يلي

الإدارة العامة للمرور (السعودية)

الإدارة العامة للأدلة الجنائية.

القوات الخاصة لأمن الطرق.

القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة

الإدارة العامة لدوريات الأمن.

شؤون التدريب.

القوات الخاصة الأمنية الدبلوماسية

التزويد والتوريد.

قسم التوجيه الفكري والمعنوي.

الإدارة العامة للأسلحة والمتفجرات.

قسم البحث والبحث الجنائي

مناطق الشرط.

الخدمات الطبية

راتب جندي في الأمن العام مع علاوات

يختلف راتب الجندي في القطاع الخاص بالأمن العام حسب الدرجة الوظيفية والرتبة التي ينتمي إليها الجندي. وتبدأ قيمة الرواتب من 2800 ريال سعودي لرتبة جندي من الدرجة الأولى وتنتهي بـ 10610 لرتبة رقيب أول من الدرجة الخامسة عشرة وسنراجع لك سلم رواتب ما دونه للجنود التابعين للأمن العام. عام 1444 هـ.

سلم رواتب الجنود في الأمن العام 1444

الجدول التالي يوضح سلم رواتب العسكريين في الأمن العام لعام 1444 هـ

مرتبة جندي الجندي الاول عريف وكيل رقيب شاويش رقيب أول رئيس الرقباء درجة 1 2800 ريال سعودي 2950 ريال سعودي 3270 ريال سعودي 3870 ريال سعودي 4570 ريال سعودي 5370 ر.س 6270 ريال سعودي 2 2910 ريال سعودي 3075 ريال سعودي 3420 ريال سعودي 4050 ريال سعودي 4785 ريال سعودي 5630 ريال سعودي 6580 ريال سعودي 3 3020 ريال سعودي 3200 ريال 3570 ريال سعودي 4230 ر.س 5000 ريال سعودي 5890 ريال سعودي 6890 ريال سعودي 4 3130 ريال سعودي 3325 ريال سعودي 3720 ريال سعودي 4410 ريال سعودي 5215 ريال سعودي 6150 ريال سعودي 7200 ريال سعودي 5 3240 ريال 3450 ريال سعودي 3870 ريال سعودي 4590 ريال سعودي 5430 ريال سعودي 6410 ريال سعودي 7510 ريال سعودي 6 3350 ريال سعودي 3575 ريال سعودي 4020 ريال سعودي 4770 ريال سعودي 5645 ريال سعودي 6670 ريال سعودي 7820 ريال سعودي 7 3460 ريال سعودي 3700 ريال 4170 ريال سعودي 4950 ريال سعودي 5860 ر.س 6930 ريال سعودي 8130 ريال سعودي 8 3570 ريال سعودي 3825 ريال سعودي 4320 ريال سعودي 5130 ر.س 6075 ريال سعودي 7190 ريال سعودي 8440 ريال سعودي 9 3680 ريال سعودي 3950 ر.س 4470 ريال سعودي 5310 ر.س 6290 ر.س. 7450 ريال سعودي 8750 ريال سعودي 10 3790 ريال سعودي 4075 ريال سعودي 4620 ريال سعودي 5490 ريال سعودي 6505 ريال سعودي 7710 ريال سعودي 9060 ريال سعودي 11 3900 ريال 4200 ريال 4770 ريال سعودي 5670 ريال سعودي 6720 ريال سعودي 7970 ريال سعودي 9370 ر.س. 12 4010 ريال سعودي 4325 ريال سعودي 4920 ريال سعودي 5850 ر.س 6935 ريال سعودي 8230 ر.س. 9680 ريال سعودي 13 4120 ريال سعودي 4450 ريال سعودي 5070 ريال سعودي 6030 ريال سعودي 7150 ريال سعودي 8490 ريال سعودي 9990 ريال سعودي 14 4230 ر.س 4575 ريال سعودي 5220 ريال سعودي 6210 ر.س 7365 ريال سعودي 8750 ريال سعودي 10300 ريال سعودي 15 4340 ريال سعودي 4700 ريال سعودي 5370 ر.س 6390 ريال سعودي 7580 ريال سعودي 9010 ر.س 10610 ريال سعودي مكافأة دورية 110 ريال سعودي 125 ريال سعودي 150 ريال سعودي 180 ريال سعودي 215 ريال 260 ريال سعودي 310 ريال سعودي

تسليم زي العسكريين بالأمن العام 1444

يتقاضى الجندي رواتب بدلاً من بعض العناصر التي تم تحديدها في النظام العسكري في المملكة العربية السعودية. الجدول التالي يوضح سلم بدلات العسكريين في الأمن العام لعام 1444 هـ

البدل مرتب صف دراسي 400 ريال سعودي بدل المجال 450 ريال سعودي بدل الإقامة 1000 ريال سعودي بدل خطير 600 ريال سعودي بدل نقل 500 ريال سعودي بدلا من الإرهاب 805 ريال سعودي

حجم مكافآت الجندي في الأمن العام

تختلف قيمة المكافأة أيضًا وفقًا لمستوى الخبرة التي يتمتع بها الفرد وعدد السنوات التي عمل فيها، وتأتي المكافآت بالشكل الموضح أدناه

علاوة جندي وجندي أول رقيب ووكيل رقيب الرقيب والرقيب الأول رئيس الرقباء علاوة المخاطرة 200 ريال سعودي 200 ريال سعودي 200 ريال سعودي 200 ريال سعودي مكافأة الضرر والعدوى 200 ريال سعودي 200 ريال سعودي 200 ريال سعودي 200 ريال سعودي مكافأة الأمن أو الاستخبارات ربع الراتب الأساسي (25٪ من الراتب) بدل التدريس 200 ريال سعودي 300 ريال 350 ريال سعودي 400 ريال سعودي مكافأة الطيران 300 ريال 350 ريال سعودي 400 ريال سعودي 500 ريال سعودي مكافأة البحرية 300 ريال 350 ريال سعودي 400 ريال سعودي 500 ريال سعودي مكافأة الغوص 300 ريال 350 ريال سعودي 400 ريال سعودي 500 ريال سعودي مكافأة المظليين 400 ريال سعودي 400 ريال سعودي 400 ريال سعودي 400 ريال سعودي مكافأة القوات الخاصة 400 ريال سعودي 400 ريال سعودي 400 ريال سعودي 400 ريال سعودي قوات المظلات المتميزة للقوات الخاصة 800 ريال 800 ريال 800 ريال 800 ريال مكافأة حرب العصابات 200 ريال سعودي 200 ريال سعودي 200 ريال سعودي 200 ريال سعودي

مهام الأمن العام

تبرز المهام والواجبات المفروضة على العسكريين في الأمن العام في النقاط التالية

ضبط الجرائم بكافة أنواعها ومكافحتها.

منع الاعتداءات قبل وقوعها والمحافظة على سلامة الأفراد.

مساعدة المؤسسات العسكرية في تنفيذ مهامها.

مساعدة الجهات الرسمية في تنفيذ القوانين النافذة في المملكة.

المحافظة على سلامة المواطنين في المناسبات والأعياد وكذلك أثناء الحج والمواسم الأخرى.

استقبال كبار الضيوف من الرؤساء وغيرهم.

تأمين الأحداث الكبرى مثل المباريات الرياضية.

تنظيم السير وضبط المخالفات المرورية.

قبول الشكاوى والدعاوى القضائية في المنازعات والحقوق المدنية والتحقيق فيها وإحالتها إلى المحاكم الشرعية وتنفيذ الأحكام الشرعية الصادرة بشأنها.

كيفية التواصل مع الأمن العام السعودي

يمكنك التواصل مع القوات الأمنية المذكورة أعلاه من خلال قنوات الاتصال التالية

رقم الهاتف 920020405

الفاكس 00966114449688

صندوق البريد 11144

البريد الإلكتروني

وفي الختام لمقالنا هذا نكون قد تحدثنا لكم عبر السطور السابقة حول التعرف على كم يبلغ راتب الجندي في الامن العام مع البدلات 1444 ، و كيفية التواصل مع الأمن العام السعودي ، و تسليم زي العسكريين بالأمن العام 1444 ، و مهام الأمن العام .