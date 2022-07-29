كم يبلغ راتب الجندي في امن المنشات مع البدلات ، قد تسائل العديد من الأشخاص ممن يؤدون الالتحاق بوظائف امن المنشات مع البدلات ، حيث تعد المملكة السعودية من الدول التي تهتم بعملية التوظيف في المجال الأمني والعسكري ، و تضع المنافسات وصولاً لإختيار أشخاص من ذوي الكفاءات العالية والمتميزة مثل امن المنشات نظراً لما لها من مكانة مهمة ومسؤولية عن حماية كبيرة .

قوات أمن المنشآت

قوات أمن المنشآت هي إحدى الهيئات العسكرية الخاضعة لتأثير وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية. تم تدشينه بعد صدور القرار رقم (76) في 16/7/1402 هـ، إلا أن بداية العمل الفعلي استغرقت مدة (4) سنوات لتبدأ بالمنطقة الشرقية بتاريخ 15/2/1406 هـ، و كان الهدف من إنشاء هذه القوات هو تأمين وحماية جميع المنشآت البترولية والصناعية على مستوى المملكة، والتصدي لأي أعمال من شأنها الإضرار بأمن الإنجازات والمكاسب الحضارية التي تخص الوطن، حيث كانت في البداية تحت الإشراف. ولكن بعد اتساع مسؤولياته. في ذلك الوقت، أمرت وزارة الداخلية بفصلها عام 1427 هـ لتصبح قطاعًا أمنيًا مستقبليًا على غرار القطاعات الأمنية الأخرى المنتشرة في المملكة.

طبيعة عمل المنشآت الأمنية

كما ذكرنا من قبل فإن مهام عمل المنشآت هي إحدى القطاعات الأمنية المعنية بحماية المنشآت البترولية والصناعية من خارج دوائر كل منشأة، مع ضرورة توفير الحماية اللازمة لكل منشأة، في بالإضافة إلى ضمان كفاءة المنشأة من خلال التقارير الميدانية الصادرة عن عمليات التفتيش والبعثات الميدانية والعمليات الإدارية. وتجدر الإشارة إلى أن هذه القوات يرأسها قائد عام يليه نائب قائد وعدد من المساعدين والإداريين.

ما هو راتب الجندي في أمن المنشآت

تعتبر قوى أمن المنشآت أحد أفرع القطاع العسكري في المملكة، والراتب فيها يتبع “نظام خدمة الجندي”، حيث يتقاضى الجندي في قوى أمن المنشآت راتباً متفاوتاً حسب الرتبة والدرجة الوظيفية. وعليه، يتقاضى جندي من الدرجة الأولى راتباً قدره 2800 ريال سعودي، فيما يتقاضى رئيس رقيب – أعلى رتبة في السلم الوظيفي للجنود – في الدرجة الخامسة عشرة براتب قدره 10.610 ريال سعودي.

رواتب العسكريين في أمن المنشآت 1444

يبين الجدول التالي سلم رواتب العسكريين في أمن المنشآت لعام 1444 هـ والذي أعدته وزارة الداخلية السعودية بعد التعديلات ليصبح على النحو التالي

مرتبة جندي الجندي الاول عريف وكيل رقيب شاويش رقيب أول رئيس الرقباء درجة 1 2800 ريال سعودي 2950 ريال سعودي 3270 ريال سعودي 3870 ريال سعودي 4570 ريال سعودي 5370 ر.س 6270 ريال سعودي 2 2910 ريال سعودي 3075 ريال سعودي 3420 ريال سعودي 4050 ريال سعودي 4785 ريال سعودي 5630 ريال سعودي 6580 ريال سعودي 3 3020 ريال سعودي 3200 ريال 3570 ريال سعودي 4230 ر.س 5000 ريال سعودي 5890 ريال سعودي 6890 ريال سعودي 4 3130 ريال سعودي 3325 ريال سعودي 3720 ريال سعودي 4410 ريال سعودي 5215 ريال سعودي 6150 ريال سعودي 7200 ريال سعودي 5 3240 ريال 3450 ريال سعودي 3870 ريال سعودي 4590 ريال سعودي 5430 ريال سعودي 6410 ريال سعودي 7510 ريال سعودي 6 3350 ريال سعودي 3575 ريال سعودي 4020 ريال سعودي 4770 ريال سعودي 5645 ريال سعودي 6670 ريال سعودي 7820 ريال سعودي 7 3460 ريال سعودي 3700 ريال 4170 ريال سعودي 4950 ريال سعودي 5860 ر.س 6930 ريال سعودي 8130 ريال سعودي 8 3570 ريال سعودي 3825 ريال سعودي 4320 ريال سعودي 5130 ر.س 6075 ريال سعودي 7190 ريال سعودي 8440 ريال سعودي 9 3680 ريال سعودي 3950 ر.س 4470 ريال سعودي 5310 ر.س 6290 ر.س. 7450 ريال سعودي 8750 ريال سعودي 10 3790 ريال سعودي 4075 ريال سعودي 4620 ريال سعودي 5490 ريال سعودي 6505 ريال سعودي 7710 ريال سعودي 9060 ريال سعودي 11 3900 ريال 4200 ريال 4770 ريال سعودي 5670 ريال سعودي 6720 ريال سعودي 7970 ريال سعودي 9370 ر.س. 12 4010 ريال سعودي 4325 ريال سعودي 4920 ريال سعودي 5850 ر.س 6935 ريال سعودي 8230 ر.س. 9680 ريال سعودي 13 4120 ريال سعودي 4450 ريال سعودي 5070 ريال سعودي 6030 ريال سعودي 7150 ريال سعودي 8490 ريال سعودي 9990 ريال سعودي 14 4230 ر.س 4575 ريال سعودي 5220 ريال سعودي 6210 ر.س 7365 ريال سعودي 8750 ريال سعودي 10300 ريال سعودي 15 4340 ريال سعودي 4700 ريال سعودي 5370 ر.س 6390 ريال سعودي 7580 ريال سعودي 9010 ر.س 10610 ريال سعودي مكافأة دورية 110 ريال سعودي 125 ريال سعودي 150 ريال سعودي 180 ريال سعودي 215 ريال 260 ريال سعودي 310 ريال سعودي

تسليم زي العسكريين بأمن المنشآت 1444

تم تخصيص نظام البدلات في النظام العسكري السعودي، والجدول أدناه يوضح سلم بدلات العسكر في أمن المنشآت لعام 1444 هـ

البدل مرتب صف دراسي 400 ريال سعودي بدل المجال 450 ريال سعودي بدل الإقامة 1000 ريال سعودي بدل خطير 600 ريال سعودي بدل نقل 500 ريال سعودي بدلا من الإرهاب 805 ريال سعودي

مقياس مكافآت الجندي في أمن المنشأة

كما يتلقى الجنود علاوة مالية كمكافأة. فيما يلي بيان حجم مكافآت الجندي في أمن المنشآت للعام 1444 هـ

علاوة جندي وجندي أول رقيب ووكيل رقيب الرقيب والرقيب الأول رئيس الرقباء علاوة المخاطرة 200 ريال سعودي 200 ريال سعودي 200 ريال سعودي 200 ريال سعودي مكافأة الضرر والعدوى 200 ريال سعودي 200 ريال سعودي 200 ريال سعودي 200 ريال سعودي مكافأة الأمن أو الاستخبارات ربع الراتب الأساسي (25٪ من الراتب) بدل التدريس 200 ريال سعودي 300 ريال 350 ريال سعودي 400 ريال سعودي مكافأة الطيران 300 ريال 350 ريال سعودي 400 ريال سعودي 500 ريال سعودي مكافأة البحرية 300 ريال 350 ريال سعودي 400 ريال سعودي 500 ريال سعودي مكافأة الغوص 300 ريال 350 ريال سعودي 400 ريال سعودي 500 ريال سعودي مكافأة المظليين 400 ريال سعودي 400 ريال سعودي 400 ريال سعودي 400 ريال سعودي مكافأة القوات الخاصة 400 ريال سعودي 400 ريال سعودي 400 ريال سعودي 400 ريال سعودي قوات المظلات المتميزة للقوات الخاصة 800 ريال 800 ريال 800 ريال 800 ريال مكافأة حرب العصابات 200 ريال سعودي 200 ريال سعودي 200 ريال سعودي 200 ريال سعودي

طرق التواصل مع أمن المنشآت

يمكنك التواصل مع “قوى أمن المنشآت” لتقديم الاستفسارات والأسئلة من خلال قنوات الاتصال التالية

رقم الهاتف +966 112009444.

رقم الفاكس +966112759454.

دليل الهاتف “”.

بريد إلكتروني [email protected]

نموذج الاتصال “”.

بوابة توظيف رابط قوى أمن المنشآت

توفر الأجهزة الأمنية للمنشآت رابطًا مخصصًا لطلبات التوظيف من خلالها، حيث تقوم الجهات المختصة بنشر إعلانات التوظيف الخاصة بالأجهزة الأمنية للمنشآت، وكذلك الشروط والضوابط وكافة المعلومات الأخرى المتعلقة بعمليات التوظيف داخل هذا القطاع الأمني ​​، ويمكنك الوصول إليها. صفحة توظيف المؤسسات الأمنية مباشرة “”.

وفي الختام لمقالنا هذا نكون قد شرحنا لكم عبر السطور السابقة حول التعرف على كم يبلغ راتب الجندي في امن المنشات مع البدلات ، و بوابة توظيف رابط قوى أمن المنشآت ، و طرق التواصل مع أمن المنشآت ، و مقياس مكافآت الجندي في أمن المنشأة .