كم يبلغ راتب الطبيب العام في السعودية 1444 ، قد تسائل العديد من الأشخاص ممن يؤدون الالتحاق بوظائف الطب حول التعرف على الرواتب التي يحصل عليها الطبيب العام في السعودية ، وتعد معرفة قيمة راتب الطبيب في المملكة العربية السعودية، لأنه يساعد الطلاب وأولياء الأمور على توجيه المسارات الأكاديمية لأبنائهم لاختيار تخصص يضمن لهم الحرية المالية وغيرها من الأمور ، تابعوا معنا .

ما هو راتب طبيب عام في السعودية 1444

تختلف قيمة راتب الطبيب في المملكة العربية السعودية باختلاف سنوات الخبرة ويصل إلى 30400 ريال سعودي، وهو من الرواتب المهمة والمميزة في جميع قطاعات العمل السعودية. حيث تتراوح رواتب الطب العام في السعودية بين (16.100) ريال سعودي في الحد الأدنى وتتراوح تلك الرواتب في أعلى حد لتصل إلى (46.200) ريال والفرق في ذلك يرجع لما فصلناه بسبب عدد سنوات الخبرة ومستوى المؤهل الذي يمتلكه الطبيب، وتجدر الإشارة إلى أن هذه الرواتب تختلف بين الأوصاف التالية

متوسط ​​راتب الطبيب في وزارة الصحة ​​9،200 (ريال سعودي).

متوسط ​​راتب طبيب الخدمة المدنية 10،860 (ريال سعودي).

متوسط ​​راتب الطبيب العسكري 10860 (ريال).

متوسط ​​راتب الطبيب المستقل 15،640 (ريال سعودي).

راتب طبيب بوزارة الصحة السعودية

تم اعتماد قيم مختلفة لرواتب الأطباء في المملكة العربية السعودية تتماشى مع المعايير التي تم اعتمادها من سنوات الخبرة ومؤهلات العمل، وهي موضحة على النحو التالي

راتب ممارس عام من الدرجة الأولى درجة أولى كما هو مبين في الجدول التالي

تصنيف GP مبلغ الراتب دكتور في المستوى الأول درجة أولى 9.200 (ريال سعودي) دكتور في المستوى الأول من الدرجة الثانية 9.695 (ريـال) دكتور في المستوى الأول درجة ثالثة 10.190 (ريـال) دكتور في المستوى الأول الدرجة الرابعة 10،685 (ريال)

راتب ممارس عام في المستوى الثاني كما هو مبين في الجدول التالي

تصنيف GP مبلغ الراتب دكتور من المستوى الثاني درجة أولى 11180 (ريـال) دكتور في المستوى الثاني درجة ثانية 11735 (ريال سعودي) دكتور المستوى الثاني درجة ثالثة 12290 (ريال سعودي) طبيب المستوى الثاني الدرجة الرابعة 12845 (ريـال)

راتب طبيب المستوى الثالث كما هو مبين في الجدول التالي

تصنيف GP مبلغ الراتب دكتور المستوى الثالث درجة أولى 13400 (ريال سعودي) طبيب المستوى الثالث درجة ثانية 14020 (ريال سعودي) دكتور في المستوى الثالث درجة ثالثة 14460 (ريال سعودي) دكتور المستوى الثالث درجة رابعة 15260 (ريال سعودي)

راتب الممارس العام هو المستوى الرابع كما هو مبين في الجدول التالي

تصنيف GP مبلغ الراتب دكتور من المستوى الثاني درجة أولى 15880 (ريـال) دكتور في المستوى الثاني درجة ثانية 16560 (ريال سعودي) دكتور المستوى الثاني درجة ثالثة 17240 (ريال سعودي) طبيب المستوى الثاني الدرجة الرابعة 17،920 (ريال سعودي)

راتب طبيب المستوى الخامس كما هو مبين في الجدول التالي

تصنيف GP مبلغ الراتب دكتور المستوى الخامس درجة أولى 18600 (ريال سعودي) دكتور المستوى الخامس درجة ثانية 19345 (ريال سعودي) دكتور المستوى الخامس درجة ثالثة 20،090 (ريال سعودي) دكتور المستوى الخامس الدرجة الرابعة 20،835 (ريال)

راتب ممارس عام بالمرتبة السادسة كما هو مبين في الجدول التالي

تصنيف GP مبلغ الراتب دكتور في المستوى السادس درجة أولى 21.580 (ريال سعودي) دكتور في المستوى السادس درجة ثانية 22.380 (ريـال) دكتور في المستوى السادس درجة ثالثة 23.180 (ريـال) دكتور في المستوى السادس درجة رابعة 23.980 (ريـال)

راتب الممارس العام في المستوى السابع كما هو مبين في الجدول التالي

تصنيف GP مبلغ الراتب دكتور المستوى السابع درجة أولى الراتب المبدئي 24،780 (ريال سعودي) دكتور المستوى السابع درجة ثانية الراتب يبدأ من 25.645 (ريال) طبيب المستوى السابع من الدرجة الثالثة الراتب يبدأ 26،510 (ريال سعودي) دكتور المستوى السابع من الدرجة الرابعة الراتب يبدأ من 27،375 (ريال)

ما هو راتب جراح أعصاب في السعودية

يبلغ راتب الطبيب العامل في مجال جراحة المخ والأعصاب في المملكة العربية السعودية 25300 ريال سعودي في المراحل الأولى حيث تصل قيمة راتب الطبيب في هذا التخصص إلى 87600 ريال سعودي حيث يبلغ متوسط ​​أجور العاملين في هذا التخصص. وتصنف الطاقة الاستيعابية تسعة وخمسين ألف ريال سعودي شهريًا، ويتقاضى 50٪ من الأطباء العاملين في هذه المهنة 59،500 ريال سعودي، فيما تحصل النسبة الأخرى على رواتب تزيد عن هذه القيمة. تم اعتماد عدد من المعايير الأساسية في تحديد قيمة الرواتب لكل من الأطباء في هذا المجال والتي تتطلب مستويات عالية من التركيز وفق الآتي

الراتب الذي لا تزيد خبرته عن سنتين الراتب 28 ألف ريال.

الراتب مع خبرة من 2 إلى 3 سنوات الراتب 38.400 ألف (ريال سعودي).

راتب أكثر من 5 سنوات يتقاضى طبيب الأعصاب راتب 56،800 ألف (ريال سعودي).

الراتب ذو الخبرة من 10 إلى 15 سنة قيمة الراتب 69،200 ألف (ريال سعودي).

من 15 إلى 20 سنة راتبه 75.400 ألف (ريال سعودي).

أكثر من 20 سنة الراتب 81،600 ألف (ريال سعودي).

كيفية احتساب راتب الطبيب في الصحة

أتاحت وزارة الصحة تحديد رواتب الأطباء في مختلف التخصصات ومسارات العمل والدراسة، وفق ما يعرف بحساب وزارة الصحة، والتي كانت خطواتها على النحو التالي

الدخول على موقع حاسبة الرواتب لوزارة الصحة “” مباشرة.

نتخذ الخطوات لتحديد مستوى المستويات التي توفرها الآلة الحاسبة من المستوى الأول إلى المستوى السابع.

نختار الدرجة (الأولى، الثانية، الثالثة، الرابعة).

تحديد التخصص الذي يعمل فيه الموظف، والذي نرغب في الاستفسار فيه عن قيمة راتبه، وفق الآتي (طبيب استشاري، استشاري متخصص، مسجل، أخصائي أو، مقيم، أخصائي، صيدلي استشاري، صيدلي أول، صيدلي، فني، مساعد صحي)

عرض نافذة المعلومات التي تظهر على الشاشة بعد اختيار التخصص السابق ومنها أساس الراتب. مكافأة سنوية. بدل مواصلات. بدل ساعات إضافية. للخصم للتقاعد. صافي الراتب. اختر عدد سنوات الخدمة. صافي التقاعد الفرق على أساس الراتب الفرق من صافي الراتب.



ما هو راتب الطبيب العام في القوات المسلحة

تختلف رواتب الأطباء في القوات المسلحة السعودية، إذ أن لديهم عددًا من التخصصات المهمة، موضحة في الجداول التالية

ما هو راتب طبيب مقيم في الخدمات الطبية

تبدأ قيمة راتب الطبيب المقيم في القوات المسلحة براتب 10860 ريالاً سعودياً، ويصل إلى 29180 ريالاً سعودياً، بحسب مستوى الخبرة، على النحو التالي

مستوى الطبيب راتب الطبيب ضابط مقيم المستوى الأول طبيب من 10860 (ريـال) ضابط مقيم المستوى 2 من 13200 (ريـال) ضابط مقيم المستوى 3 من 15800 (ريـال) ضابط مقيم في المستوى 4 من 18700 (ريـال) طبيب ضابط مقيم المستوى 5 من 21900 (ريـال) ضابط مقيم سادس من 25400 (SAR) ضابط مقيم من الدرجة السابعة من 29180 (SAR)

ما هو راتب نائب الطبيب في القوات السعودية

يبدأ راتب نائب الطبيب بالقوات المسلحة من 13205 ريالاً سعودياً، ويصل إلى 33265 ريالاً سعودياً في الدرجة السابعة من الجدول التنظيمي، والتي جاءت على النحو التالي

مستوى الطبيب راتب الطبيب نائب ضابط طبيب من الدرجة الأولى الراتب يبدأ من 13205 (ريال) نائب ضابط طبيب من الدرجة الثانية الراتب يبدأ من 15805 (ريال) نائب ضابط طبيب من المستوى الثالث الراتب يبدأ من 18110 (ريال) نائب ضابط طبيب من المستوى الرابع الراتب يبدأ من 21905 (ريال) نائب ضابط طبيب من الدرجة الخامسة الراتب يبدأ من 25405 (ريال) سادس رتبة نائب ضابط طبيب الراتب يبدأ من 29185 (ريال) نائب ضابط طبيب من الدرجة السابعة الراتب يبدأ من 33265 (ريال)

راتب طبيب استشاري في القوات السعودية

يبدأ راتب الطبيب الاستشاري بالقوات المسلحة من 17645 ريالاً سعودياً، ويصل إلى 42145 ريالاً سعودياً في الدرجة السابعة من الجدول التنظيمي، والتي جاءت على النحو التالي

مستوى الطبيب راتب الطبيب طبيب ضابط استشاري من المستوى الأول الراتب يبدأ من 17645 (ريال) طبيب استشاري من المستوى الثاني الراتب يبدأ من 20925 (ريال) استشاري ضابط طبي من المستوى الثالث الراتب يبدأ من 24545 (ريال) طبيب ضابط استشاري من المستوى الرابع الراتب يبدأ من 28،465 (ريال) طبيب ضابط استشاري المستوى الخامس الراتب يبدأ من 32،705 (ريال) طبيب ضابط استشاري سادس الراتب يبدأ من 37،265 (ريال) طبيب ضابط استشاري المستوى السابع الراتب يبدأ من 42145 (ريال)

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