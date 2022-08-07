كم يبلغ راتب العميد في السعودية ، لقد تسائل العديد من الافراد ممن يعملون داخل وزارة الدفاع من العساكر حول قيمة الراتب التي يحصل عليها الشخص داخل الوزارة ممن يحملون رتبة عميد ، وجاءة صدور ذلك السؤال عبر الشبكات والتواصل الاجتماعي بعد صدور جدول الرواتب الجديد من قبل الحكومة في السعودية، خاصة من الراغبين في التطوع للعمل العسكري ، فكم يبلغ راتب العميد في السعودية 2022 ، تابعوا معنا .

ما هو راتب العميد في السعودية

يتراوح راتب رتبة العميد في المملكة العربية السعودية بين 18.805 ريال – 25.955 ريال، حيث يختلف راتب العميد في المملكة العربية السعودية حسب الدرجة أو القطاع الذي يعمل فيه، وكذلك الدوري. العلاوات التي يتلقاها سواء كانت بمخصصات أو بدونها. تعديل الضباط السعوديين بحيث تم رفع الأجور من الفئة الأولى إلى الفئة الأعلى في كل رتبة ورفع العلاوات والبدلات تبعاً لذلك.

ما هو راتب العميد مع البدلات

يضاف إلى الراتب الأساسي للعميد مبلغ يصل إلى 1750 ريال سعودي تحت بند البدلات، بحيث يستلم العميد مبلغ البدلات فوق الراتب المحدد لكل فئة، موزعة على النحو التالي

يتقاضى العميد شهرياً مبلغ 1000 ريال أو 900 ريال سعودي ؛ تحت بند التمثيل وبدل المنصب حسب منصبه كقائد لوحدة عسكرية أو نائبه.

يتقاضى العميد 100 ريال شهرياً. تحت بدل الإقامة.

يتقاضى العميد مبلغ 400 ريال شهرياً. تحت بند بدل المواصلات في حال عدم تأمين سيارة لخدماته الرسمية ومواصلاته.

يتقاضى العميد مبلغ 250 ريالاً شهرياً. تحت بدل القسم للزاوية.

وكذلك البدل السنوي الذي يتقاضاه مع آخر راتب في العام “بدل الملبس”.

ما هو راتب العميد المتقاعد في السعودية

وبحسب نظام التقاعد لأفراد القطاع العسكري سواء الضباط أو الأفراد يكون الراتب على النحو التالي

يستحق من أكمل 35 سنة في الخدمة وما فوق راتب أعلى درجة في الرتبة التي تقاعد فيها. غير عادي.

تشمل الخدمة سنوات الإيداع والإعارة على أن يصرف عنها مرتجعات المعاش. في المقابل، تُستثنى منها سنوات الإقصاء والحرمان والغياب والإجازة غير مدفوعة الأجر والحرمان من الراتب.

تُستحق عائدات التقاعد لعناصر الخدمة الفعلية فقط.

يتم استبعاد أجزاء الشهر ما لم تكتمل في غضون 29 يومًا.

تكون تسوية المعاش التقاعدي على النحو التالي

يعتبر الراتب التقاعدي جزءاً من 35 سنة حسب آخر راتب أساسي للضابط، وعليه (35 سنة × 12 شهر = 420 شهرًا)، والراتب الواجب دفعه يساوي قيمة آخر راتب أساسي مضروبة في عدد شهور الخدمة ومقسومة على 420 “إجمالي عدد الأشهر”.

جدول رواتب الضباط بدون بدلات

وبحسب الإعلان الجديد عن رواتب ضباط القطاع العسكري في السعودية، فإن رواتب الضباط على النحو التالي

درجة الضابط راتب رتبة ملازم راتب ملازم أول راتب الكابتن الراتب الرئيسي الراتب المتقدم راتب رتبة عقيد الراتب العميد راتب اللواء 1 7590 ريال 8835 ريال س 10600 ص. س 13515 ط. س 14645 ريال 16520 ط. س 18805 ر. س 21390 طن متري 2 7970 ط. س 9275 ريال 11095 ر.ع س 13780 ريال س 15115 ص. س 17110 ر. س [19455ق[19455ts 22120 ط. س 3 8350 ريال 9715 ط. س 11590 ريال 14045 ريال 15585 ر.س. س 17700 طن. س 20105 ر. س 23.580 ريال 4 8730 ط. س 10155 ط. س 12085 ط. س 14310 ط. س 16055 ط. س 18290 ريال س 20755 ريال. س 23.580 ريال 5 9110 ط. س 10595 ط. س 12580 ريال. س 14575 ريال. س 16525 ريال س 18880 ر. س 21405 ر. س 24310 ر. س 6 9490 ريال 11035 ر.ع س 13075 ص. س 14840 ريال س 16995 ريال س 19470 ط. س 22055 ريال ق 25040 ريال 7 9870 ر. س 11475 ريال. س 13570 ريال 15105 ر. س 17465 ر.س. س 20060 ر. س 22705 ر. س 25.770 ريال 8 10250 ريال س 11915 ط. س 13835 ر.ع س 15370 ص. س 17،935 ريال 20650 ريال س 23355 ريال 26500 ريال 9 10630 ط. س 12355 ط. س 14100 ص. س 15635 ريال 18405 ر 21240 ص. س 24005 ر.س. س 27230 ص. س 10 11010 ط. س 12795 ريال س 14365 ريال 15900 ص. س 18875 ر. س 21830 ط. س 24655 ط. س 27960 ريال. س 11 11390 طن متري 13235 ر.ع س 14630 ط. س 16165 ت. س 19345 ط. س 22420 ريال. س 25305 ر. س 28690 ريال 12 11770 ط. س 13675 ريال س 14895 ر. س 16430 ط. س 19815 ط. س 23010 ط. س 25955 ريال 13 12150 ريال س 14115 ر 15160 ريال 16695 ط. س 20285 ر. س 23600 ص. س 14 12530 ر. س 14،555 ريال 15425 ريال س 16،960 ريال 20755 15 12910 ر. س 14995 ريال 15،690 ريال 17225 ر

ما هو راتب ضابط سعودي

وبحسب جدول رواتب الضباط الجدد، فقد تم رفع الحد الأدنى لرتب الضباط من الفئة الأولى، وقياساً على ذلك، تم رفع رواتب جميع الرتب، وينطبق الأمر نفسه على المكافآت. ويبين الجدول التالي قيمة الراتب الجديد للضباط وهي كالتالي

# رتبة عسكرية الراتب الأدنى قيمة المكافأة السنوية المتكررة 1 أيتها الملازم 7590 ريال سعودي 380 ريال سعودي 2 ملازم أول 8835 ريال سعودي 440 ريال سعودي 3 قائد المنتخب 10600 ريال سعودي 490 ريال سعودي 4 رائد 13515 ريال سعودي 265 ريال سعودي 5 مقدم 14،645 ريال سعودي 470 ريال سعودي 6 كولونيل 16520 ريال سعودي 590 ريال سعودي 7 عميد 18،805 ريال سعودي 650 ريال سعودي 8 لواء 21،390 ريال سعودي 730 ريال سعودي

مكافآت الضباط العسكريين

كما تضاف مكافأة سنوية للرواتب شهرياً مقدارها 300 ريال للضباط، تبدأ برتبة مقدم صعوداً ونزولاً، و 200 ريال من رتبة رائد نزولاً. أما الرتب القيادية فيحصلون على مكافآت قيادية بشرط أن يكونوا من فئات رؤساء الهيئات وقادة السلاح والمناطق والدفاعات الجوية والأفواج والمدارس ومراكز التجنيد العموميين أو مديري شؤون الضباط أو الإدارات. القواعد والمستشفيات العسكرية، وفق القيم التالية

مكافأة الأعمال.

بدل القفز 180 ريال لغير المظليين 90 ريال.

بدل تدريس في الكليات العسكرية.

بدل العدوى والخطر 150 ريال للعاملين بقسمي الوبائيات والأمراض المعدية.

قسط الوحدات الخاصة 400 ريال.

بدل المعاهد الفنية 300 ريال.

وفي الختام تعرفنا على كم يبلغ راتب العميد في السعودية ، ومكافآت الضباط في الجيش السعودي ، كما أوضحنا لكم التفاصيل المتعلقة بسلم الرواتب الجديد 2022 ، وقيمة الراتب مع وبدون علاوات وآلية احتساب الراتب التقاعدي للضباط.