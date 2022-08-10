كم يبلغ راتب طبيب الاسنان في السعودية 1444 – 2022 ، قد تسائل العديد من الأشخاص ممن يؤدون الالتحاق بوظائف طبيب الاسنان في السعودية ، وتعد مهنة طبيب الاسنان من المهن المعروفة منذ القدم والتي يحتاجها المجتمع بشكل أساسي ، والأسنان بحاجة للعناية اليومية و لا غنى عنها ، وترجع دراسة طبيب الأسنان من المسارات العلمية للعلوم الطبية في الجامعات داخل المملكة السعودية ، إختيار أشخاص من ذوي الكفاءات العالية والمتميزة للعمل طبيب الاسنان .

مهنة طب الأسنان في المملكة العربية السعودية

وهي من أبرز المهن الطبية التي تقوم فيها العديد من الجامعات والكليات في المملكة بتخريج أعداد من المؤهلين للعمل في السوق الطبي بالمملكة، انطلاقاً من أهميتها في المجال الطبي وضرورة الحاجة إليها إطلاقاً. مراحل حياة الإنسان حيث طبيب حاصل على مؤهل علمي جامعي وحاصل على إجازة مزاولة المهنة في المملكة العربية السعودية مع رعاية ومتابعة الأسنان وما ينتج عنه من مراحل علاج مختلفة للألم وتثبيت صحي. المشاكل التي تنجم عن المرضى بعد تلك الجولات العلاجية التي قررها الطبيب بما يتناسب مع الحالة الصحية للأسنان، وهي من المهن القديمة التي يعود تاريخها إلى ما يقرب من 3500 قبل الميلاد، بحسب دراسات علماء الآثار، حيث اعتاد الأطباء على يعالج الالتهابات بالكمون والبصل والمواد البدائية الأخرى عند الإنسان القديم.

كم هو راتب طبيب أسنان في السعودية 1444-2022

يختلف راتب طبيب الأسنان في المملكة العربية السعودية باختلاف سنوات الخبرة التي يعمل بها الطبيب، والاختلاف في المؤهل العلمي الذي يحمله. يبدأ راتب طبيب الأسنان فور تخرجه من الكلية بمبلغ 20300 ريال سعودي شهرياً، وبعد حصوله على الدرجات العلمية ومستويات الخبرة يمكن أن يصل إلى 59800 ريال سعودي، ومتوسط ​​راتب طبيب الأسنان في المملكة يمكن تصنيفها بـ 25000 ريال سعودي. أي أن 50٪ يتقاضون (25.000) ألف ريال، والنصف الآخر يتقاضون رواتب بقيم تزيد عن تلك النسبة.

كم هو راتب طبيب أسنان في القوات المسلحة السعودية 1444

وتتفاوت رواتب أطباء الأسنان في القوات المسلحة السعودية حسب الرتبة الوظيفية للطبيب في تلك المؤسسات العسكرية، تبدأ من 10860 ريالاً وحتى 42145 ريالاً سعودياً. تمت الموافقة على راتب الطبيب بناءً على مؤهل الطبيب ورتبة العسكرية التي يحملها وفق فقرات الجدول التالي

الوصف الوظيفي للطبيب الحد الأدنى لراتب الطبيب أعلى قيمة لراتب الطبيب طبيب مقيم 10860 ريال سعودي 29180 ريال سعودي نائب ضابط طبيب 13205 ريال سعودي 33265 ريال سعودي الضابط هو الطبيب الاستشاري 17645 ريال سعودي 42،145 ريال سعودي

كيف نحسب راتب طبيب الأسنان في السعودية

وفرت وزارة الصحة السعودية رابطًا خاصًا يمكن من خلاله الحصول على راتب طبيب أسنان يعمل بأحد المراكز الصحية بالمملكة، ويتم ذلك من خلال الخطوات التالية

الوصول مباشرة إلى حاسبة الرواتب بوزارة الصحة عبر الإنترنت.

اختيار المستوى المطلوب من المستويات المعروضة من خلال الموقع الرسمي للآلة الحاسبة، بما في ذلك

(من المستوى الأول إلى المستوى السابع).

نختار الدرجة المناسبة (الأولى، الثانية، الثالثة، الرابعة).

تحديد الاختصاص الذي يمارس فيه الطبيب عمله، من المسارات التالية (طبيب استشاري، استشاري متخصص، نائب طبيب، أخصائي أو طبيب مقيم، أخصائي، صيدلي استشاري، صيدلي أو صيدلي، فن، مساعد صحي).

أكمل الخيارات لعرض النوافذ التي يعرضها الموقع، والتي تستند إلى توضيح ما يلي أساس راتب الطبيب. قيمة المكافأة السنوية. قيمة بدل المواصلات. بدل ساعات إضافية. للخصم للتقاعد. صافي قيمة الراتب. اختر عدد سنوات الخدمة. صافي التقاعد الفرق على أساس الراتب الفرق من صافي الراتب.



مزايا العمل في مهنة طب الأسنان

تعتبر مهنة الأسنان من مسارات العمل الإنساني، لما لها من حضور لافت في التخفيف من آلام الناس، بالإضافة إلى أنها تشمل النقاط التالية

يلعب طبيب الأسنان دورًا إيجابيًا في تحسين وتجميل المظهر الخارجي للوجه والأسنان مما ينعكس إيجابًا على المريض طوال حياته.

ويسعى طبيب الأسنان من خلال عيادته إلى تخفيف آلام مرضاه ومساعدتهم على التخلص من الأسباب التي تؤدي إلى الشعور بالألم في الأسنان أو الفم أو الوجه.

يمنح مجال العمل في طب الأسنان للطبيب العامل مرونة في الوقت المناسب، حيث أنه قادر على التحكم في ساعات عمله في عيادته، وقادر على التحكم من خلال تحديد أيام العمل الرسمية التي يمكنه فيها ممارسة مهنته بطلاقة.

يمكن للأطباء العاملين في مجال طب الأسنان الانتقال إلى تخصصات عليا للعمل في المجالات البحثية والأكاديمية العليا وفقًا لشروط ومعايير محددة.

يمنح تخصص طب الأسنان لكل طالب فرصة فتح عيادته الخاصة والعمل، بعد الحصول على تصريح عمل صادر من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، دون الحاجة للالتزام بوظيفة بدوام كامل في المستشفى أو المراكز الأخرى.

يمكن لطبيب الأسنان أن يختار المكان الذي يريد العمل فيه، ويمكن أن يكون له الحرية الكاملة في اختيار وتحديد موقع عيادته في المدينة.

جدول رواتب الأطباء بوزارة الصحة السعودية 1444-2022

يتم تحديد مستوى الراتب الذي يستحقه الطبيب في وزارة الصحة بناءً على عدد من المعايير أهمها المستوى الوظيفي ودرجة كل طبيب في هذا المستوى.

راتب الطبيب بالدرجة الأولى مقسم إلى أربعة مستويات، وجاء على النحو التالي

الوصف الوظيفي للطبيب مبلغ الراتب دكتور في المستوى الأول درجة أولى 9،200 ريال سعودي دكتور في المستوى الأول من الدرجة الثانية 9،695 ريال سعودي دكتور في المستوى الأول درجة ثالثة 10،190 ريال سعودي دكتور في المستوى الأول الدرجة الرابعة 10،685 ريال سعودي

راتب الطبيب بالمرتبة الثانية

الوصف الوظيفي للطبيب مبلغ الراتب دكتور من المستوى الثاني درجة أولى 11180 ريال سعودي دكتور في المستوى الثاني درجة ثانية 11735 ريال سعودي دكتور المستوى الثاني درجة ثالثة 12،290 ريال سعودي طبيب المستوى الثاني الدرجة الرابعة 12845 ريال سعودي

راتب الطبيب المستوى الثالث مبين في الجدول التالي

الوصف الوظيفي للطبيب مبلغ الراتب دكتور المستوى الثالث درجة أولى 13400 ريال سعودي طبيب المستوى الثالث درجة ثانية 14،020 ريال سعودي دكتور في المستوى الثالث درجة ثالثة 14،460 ريال سعودي دكتور المستوى الثالث درجة رابعة 15260 ريال سعودي

راتب الطبيب في المستوى الرابع ينقسم إلى أربعة مستويات، وجاء كالتالي

الوصف الوظيفي للطبيب مبلغ الراتب دكتور من المستوى الرابع درجة أولى 15،880 ريال سعودي دكتور المستوى الرابع درجة ثانية 16560 ريال سعودي دكتور المستوى الرابع درجة ثالثة 17240 ريال سعودي دكتوراه من المستوى الرابع درجة رابعة 17،920 ريال سعودي

راتب الطبيب المستوى الخامس ويمكن الاستدلال عليه من المعلومات الواردة في الجدول التالي

الوصف الوظيفي للطبيب مبلغ الراتب دكتور المستوى الخامس درجة أولى 18600 ريال سعودي دكتور المستوى الخامس درجة ثانية 19،345 ريال سعودي دكتور المستوى الخامس درجة ثالثة 20،090 ريال سعودي دكتور المستوى الخامس الدرجة الرابعة 20،835 ريال سعودي

راتب الطبيب بالمرتبة السادسة مبين في الجدول التالي

الوصف الوظيفي للطبيب مبلغ الراتب دكتور في المستوى السادس درجة أولى 21،580 ريال سعودي دكتور في المستوى السادس درجة ثانية 22.380 ريال سعودي دكتور في المستوى السادس درجة ثالثة 23.180 ريال سعودي دكتور في المستوى السادس درجة رابعة 23،980 ريال سعودي

راتب الطبيب بالمرتبة الثامنة مبين في الجدول التالي

الوصف الوظيفي للطبيب مبلغ الراتب دكتور المستوى السابع درجة أولى 24،780 ريال سعودي دكتور المستوى السابع درجة ثانية 25،645 ريال سعودي طبيب المستوى السابع من الدرجة الثالثة 26،510 ريال سعودي دكتور المستوى السابع من الدرجة الرابعة 27،375 ريال سعودي

وفي الختام تعرفنا على كم يبلغ راتب طبيب الاسنان في السعودية 1444 – 2022 ، حيث تعد مهنة الطبيب العامل في مجال طب الأسنان من المهن التي يحتاجها الناس بشكل يومي ، وتحدثنا عن طب الأسنان ، واوضحنا رواتب الأطباء في وزارة الصحة السعودية.