كم يبلغ راتب عريف في امن المنشات مع البدلات ، قد تسائل العديد من الأشخاص ممن يؤدون الالتحاق بوظائف امن المنشات مع البدلات ، حيث تعد المملكة السعودية من الدول التي تهتم بعملية التوظيف في المجال الأمني والعسكري ، و تضع المنافسات وصولاً لإختيار أشخاص من ذوي الكفاءات العالية والمتميزة مثل امن المنشات نظراً لما لها من مكانة مهمة ومسؤولية عن حماية كبيرة .

معلومات عن القوات الأمنية للمنشآت

هناك العديد من القطاعات الأمنية في المملكة والتي تهدف إلى توفير الأمن والحماية مثل القوى الأمنية للمنشآت التي تعمل وفق تعليمات وتوجيهات وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية، وهي موجودة منذ ذلك الحين. تأسست في 16 رجب 1402 هـ، وبدأت عملها في المنطقة الشرقية، ثم توسعت لتصبح في جميع أنحاء المملكة، وتتحمل القوات الأمنية العديد من المسؤوليات التي تقع على عاتقها، ومن أهم المهام التي تقوم بها. تعمل أوت على متابعة العديد من الأنظمة والتعليمات والقرارات المتعلقة بأمن المنشآت الهامة سواء الصناعية أو البترولية.

كم هو راتب رقيب في أمن المنشآت مع البدلات

راتب العريف في أمن المنشآت 3765 ريال سعودي، وهو الراتب الأساسي للعريف، ومن حيث المكافأة السنوية التي يتقاضاها العريف تقدر بنحو 155 ريال سعودي. هو البدني، وعلى الأخص (بدل فئة، بدل ميداني، بدل إقامة، بدل خطر، بدل نقل، بدل إرهاب) والعريف العامل ضمن قوى الأمن بالمنشآت التي تندرج تحت فروع القطاع العسكري بالمملكة. لذلك، نستنتج أن الراتب لجميع الأفراد يعتمد على نظام خدمة الأفراد العسكريين.

المكافآت الجسدية في أمن المنشأة

لا شك أن النظام العسكري في المملكة العربية السعودية يمنح العلماء مكافآت مميزة، وهي مبالغ مالية تضاف إلى الراتب وتختلف باختلاف الرتب، وجاءت على النحو التالي

علاوة جندي وجندي أول رقيب ووكيل رقيب الرقيب والرقيب الأول رئيس الرقباء علاوة المخاطرة 200 ريال سعودي 200 ريال سعودي 200 ريال سعودي 200 ريال سعودي مكافأة الضرر والعدوى 200 ريال سعودي 200 ريال سعودي 200 ريال سعودي 200 ريال سعودي مكافأة الأمن أو الاستخبارات ربع الراتب الأساسي (25٪ من الراتب) بدل التدريس 200 ريال سعودي 300 ريال 350 ريال سعودي 400 ريال سعودي مكافأة الطيران 300 ريال 350 ريال سعودي 400 ريال سعودي 500 ريال سعودي مكافأة البحرية 300 ريال 350 ريال سعودي 400 ريال سعودي 500 ريال سعودي مكافأة الغوص 300 ريال 350 ريال سعودي 400 ريال سعودي 500 ريال سعودي مكافأة المظليين 400 ريال سعودي 400 ريال سعودي 400 ريال سعودي 400 ريال سعودي مكافأة القوات الخاصة 400 ريال سعودي 400 ريال سعودي 400 ريال سعودي 400 ريال سعودي قوات المظلات المتميزة للقوات الخاصة 800 ريال 800 ريال 800 ريال 800 ريال مكافأة حرب العصابات 200 ريال سعودي 200 ريال سعودي 200 ريال سعودي 200 ريال سعودي

الزي العسكري في أمن المنشآت

يتلقى كل من الجنود والعريف والعديد من منتسبي النظام العسكري ما يعرف بالبدلات، ونوضح من خلال الجدول بدلات قوات أمن المنشآت على النحو التالي

البدل مرتب صف دراسي 400 ريال سعودي بدل المجال 450 ريال سعودي بدل الإقامة 1000 ريال سعودي بدل خطير 600 ريال سعودي بدل نقل 500 ريال سعودي بدلا من الإرهاب 805 ريال سعودي

سلم رواتب الجنود العاملين في أمن المنشآت

نرفق أدناه جدولاً كاملاً نوضح فيه سلم رواتب الجنود العاملين في القوات الأمنية للمنشآت، ووفقاً لما أعلنت عنه وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية للعام 1443/1444 هـ، لتصبح على النحو التالي

مرتبة جندي الجندي الاول عريف وكيل رقيب شاويش رقيب أول رئيس الرقباء درجة 1 2800 ريال سعودي 2950 ريال سعودي 3270 ريال سعودي 3870 ريال سعودي 4570 ريال سعودي 5370 ر.س 6270 ريال سعودي 2 2910 ريال سعودي 3075 ريال سعودي 3420 ريال سعودي 4050 ريال سعودي 4785 ريال سعودي 5630 ريال سعودي 6580 ريال سعودي 3 3020 ريال سعودي 3200 ريال 3570 ريال سعودي 4230 ر.س 5000 ريال سعودي 5890 ريال سعودي 6890 ريال سعودي 4 3130 ريال سعودي 3325 ريال سعودي 3720 ريال سعودي 4410 ريال سعودي 5215 ريال سعودي 6150 ريال سعودي 7200 ريال سعودي 5 3240 ريال 3450 ريال سعودي 3870 ريال سعودي 4590 ريال سعودي 5430 ريال سعودي 6410 ريال سعودي 7510 ريال سعودي 6 3350 ريال سعودي 3575 ريال سعودي 4020 ريال سعودي 4770 ريال سعودي 5645 ريال سعودي 6670 ريال سعودي 7820 ريال سعودي 7 3460 ريال سعودي 3700 ريال 4170 ريال سعودي 4950 ريال سعودي 5860 ر.س 6930 ريال سعودي 8130 ريال سعودي 8 3570 ريال سعودي 3825 ريال سعودي 4320 ريال سعودي 5130 ر.س 6075 ريال سعودي 7190 ريال سعودي 8440 ريال سعودي 9 3680 ريال سعودي 3950 ر.س 4470 ريال سعودي 5310 ر.س 6290 ر.س. 7450 ريال سعودي 8750 ريال سعودي 10 3790 ريال سعودي 4075 ريال سعودي 4620 ريال سعودي 5490 ريال سعودي 6505 ريال سعودي 7710 ريال سعودي 9060 ريال سعودي 11 3900 ريال 4200 ريال 4770 ريال سعودي 5670 ريال سعودي 6720 ريال سعودي 7970 ريال سعودي 9370 ر.س. 12 4010 ريال سعودي 4325 ريال سعودي 4920 ريال سعودي 5850 ر.س 6935 ريال سعودي 8230 ر.س. 9680 ريال سعودي 13 4120 ريال سعودي 4450 ريال سعودي 5070 ريال سعودي 6030 ريال سعودي 7150 ريال سعودي 8490 ريال سعودي 9990 ريال سعودي 14 4230 ر.س 4575 ريال سعودي 5220 ريال سعودي 6210 ر.س 7365 ريال سعودي 8750 ريال سعودي 10300 ريال سعودي 15 4340 ريال سعودي 4700 ريال سعودي 5370 ر.س 6390 ريال سعودي 7580 ريال سعودي 9010 ر.س 10610 ريال سعودي مكافأة دورية 110 ريال سعودي 125 ريال سعودي 150 ريال سعودي 180 ريال سعودي 215 ريال 260 ريال سعودي 310 ريال سعودي

ما هي طبيعة عمل أمن المنشأة

في الواقع، يعد أمن المنشآت من أبرز القطاعات الأمنية في المملكة العربية السعودية، ويهدف هذا القطاع إلى توفير الأمن والحماية اللازمين لمنشآت ذات أهمية كبيرة وكبيرة في المملكة، مثل العديد من المنشآت البترولية والصناعية الكبيرة. الأهمية في الدولة، وتهدف هذه القوات أيضًا إلى التخطيط لسلامة وأمن المنشأة التحضيرية، يقوم العمال بإجراء عمليات تفتيش مهمة للسلامة العامة، ويقوم العمال بمراقبة أفراد الأمن الصناعي في القوات المسلحة، بالإضافة إلى العديد من المهام الأخرى مثل تحليل الأمن ومخاطر السلامة.

كيفية التواصل مع القوات الأمنية للمنشآت

وفرت الأجهزة الأمنية العديد من وسائل الاتصال والتواصل المختلفة للأفراد من مختلف أنحاء المملكة، للاستفسار أو الاستفسار، ونرفق أبرز هذه الطرق على النحو التالي

بريد إلكتروني [email protected]

دليل الهاتف “”.

نموذج الاتصال “”.

رقم الهاتف +966 112009444.

رقم الفاكس +966112759454.

نموذج الاتصال “”.

رابط التوظيف في أمن المنشأة

نظرا لأهمية العمل في قوى أمن المنشأة والحاجة الكبيرة في المملكة العربية السعودية لأفراد مؤهلين للعمل في هذا المجال، عملت القيادة على إطلاق رابط التوظيف من أجل التسجيل للانضمام والعمل ضمن هذه القوات، مع الأخذ بعين الاعتبار ضرورة توفير العديد من الشروط التي سبق أن أعلنتها القيادة ووجد أن هناك إقبالاً ملحوظاً وملحوظاً للتسجيل من خلال الرابط التالي “” مباشرة.

وفي الختام لمقالنا ذها نكون قد تحدثنا لكم عبر السطور السابقة حول التعرف كم يبلغ راتب عريف في امن المنشات مع البدلات ، و معلومات عن القوات الأمنية للمنشآت ، و رابط التوظيف في أمن المنشأة ، و كيفية التواصل مع القوات الأمنية للمنشآت .