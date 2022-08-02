كم يبلغ راتب مبابي السنوي 2022 ، لقد تسائل العديد من الافراد ممن يشجعون فريق كرة القدم باريس سنجرمان منذ تأسيسه، حول التعرف كم يبلغ راتب مبابي السنوي 2022 ، والذي يعد من أفضل اللاعبين في النادي ، حيث أن نادي باريس قد نجح في العمل على تجديد عقد مبابي الى العام القادم 2025 ، فكم يبلغ راتب مبابي السنوي 2022 ، تابعوا معنا .

كيليان مبابي ويكيبيديا

كيليان مبابي رياضي فرنسي نشط كلاعب كرة قدم محترف في باريس سان جيرمان، الناشط في دوري الدرجة الأولى الفرنسي كرأس حربة، بالإضافة إلى تمثيل بلاده. عمره 23 سنة. ولد في باريس في 20 ديسمبر 1998. اختير ميلادي أفضل لاعب في العالم بعد تألقه مع أبطال كأس العالم، بدأت مسيرة مبابي الاحترافية في عام 2015 مع موناكو قبل أن ينتقل إلى باريس سان جيرمان منذ عام 2017، وهو نفسه العام الذي ظهر فيه مع المنتخب الفرنسي لأول مرة.

سيرة كيليان مبابي

مبابي هو أصغر لاعب فرنسي يشارك في كأس العالم ويسجل الأهداف. كما تم تصنيفه على أنه ثاني لاعب صاعد بعد بيليه. احتل المرتبة الثانية بين أفضل الهدافين في المونديال في النسخة السابقة، وفي القائمة التالية أبرز بيانات السيرة الذاتية لمبابي، وهي كالتالي

الاسم والنسبة كيليان مبابي لوتين – بالفرنسية “كيليان مبابي لوتين”.

اسم الأب ويلفريد – أصل كاميروني.

اسم الأم غير معروف.

الشهرة مبابي.

مواليد 20 ديسمبر 1998 م.

مكان الميلاد باريس – فرنسا.

العمر 23 سنة.

الجنسية الجنسية الفرنسية.

الدين مسيحي.

المذهب الكاثوليكية.

الحالة الاجتماعية عازب.

المؤهلات العلمية غير معروف.

ألما ماتر مدرسة كاثوليكية خاصة في بوندي.

اللغة الرسمية الفرنسية.

المهنة لاعب كرة قدم.

النادي الحالي باريس سان جيرمان.

رقم القميص مع النادي (7) – مع المنتخب الوطني (10).

مركز اللاعب مهاجم.

الطول 1.78 متر.

الوزن 78 كجم.

المهارات الفردية المراوغ – سريع – لديه قدرة تشطيب استثنائية.

سنوات من العمل بدأ مبابي مسيرته الاحترافية في عام 2015 – حتى يومنا هذا.

كم هو راتب مبابي السنوي 2022

أكدت الصحافة الإسبانية أن تكلفة تجديد عقد مبابي مع ناديه الأم بلغت 50 مليون يورو سنويًا، بالإضافة إلى مكافأة التوقيع مع باريس سان جيرمان، والتي بلغت 180 مليون يورو، ليصبح اللاعب الأعلى أجراً في العالم. وبفضل تلك الصفقة متجاوزا زميله ليونيل ميسي أسطورة كرة القدم الأرجنتينية. ، الذي يتلقى 37.9 مليون يورو من باريس سان جيرمان كراتب سنوي.

راتب مبابي السنوي 2022 بعد التجديد

تنافس ريال مدريد وباريس سان جيرمان على ضم اللاعب مبابي في الفترة التي كان عقده على وشك أن ينتهي في يونيو / حزيران الماضي، لكن سان جيرمان قرر الأمر منذ مايو / أيار خوفًا من خسارة اللاعب لإدراجه في صفقة هي. الأعلى في تاريخ الفريق، والذي جعل راتب مبابي 50 مليون يورو سنويًا، ويتم تفصيل عقده بعد التجديد على النحو التالي

راتب مبابي الشهري يتقاضى مبابي 4.16 مليون يورو شهريًا في باريس سان جيرمان.

كم هو راتب مبابي الأسبوعي يكسب مبابي 1.1 مليون يورو أسبوعياً في باريس سان جيرمان.

الراتب اليومي لمبابي يتقاضى مبابي 212 ألف يورو يوميًا في باريس سان جيرمان.

راتب مبابي للدقيقة بناءً على ذلك، سيحصل مبابي على الوحدة في الدقيقة بسعر 416 يورو.

مسيرة مبابي

بدأ مبابي كلاعب كرة قدم منذ عام 2004، عندما مثل نادي بوندي الفرنسي في الفئات العمرية، لكن مسيرته الاحترافية بدأت في عام 2015، ويمكن تلخيص مسيرته على النحو التالي

مواسم الفريق – أو الفريق الولاية تطبيقات عملية أهداف بين 2004-2013 ايس بوندي فرنسا —– —– بين 2013-2015 موناكو الدرجة الثانية فرنسا —– —– بين 2015 و 2016 موناكو فرنسا 12 لقاء 4 أهداف بين 2015-2022 موناكو فرنسا 41 جلسة 16 هدفا بين 2017-2022 معار لباريس سان جيرمان فرنسا 27 لقاء 13 هدفا منذ 2022 – حتى يومنا هذا باريس سان جيرمان فرنسا 115 لقاء 106 هدفا بين 2014-2015 منتخب فرنسا للناشئين فرنسا لقاء اثنين بدون أهداف بين 2016-2017 فريق شباب فرنسا فرنسا 11 لقاء 7 أهداف منذ عام 2017 – حتى يومنا هذا فريق فرنسا الأول فرنسا 57 لقاء 27 هدفا

كيليان مبابي تويتر

لاعب المهارة الدولي كيليان مبابي لديه حساب رسمي على منصة التواصل الاجتماعي تويتر، وصل عدد متابعيه عليه قرابة 8.5 مليون متابع من جميع أنحاء العالم، مما جعله مشهورًا على تويتر، واستغل الأخير معجبيه للمشاركة. اليوميات الشخصية والرياضية سواء من التدريبات مع النادي أو من الأماكن التي أمضى فيها إجازته الصيفية وسط تفاعل متطور مع الجمهور، ويمكنك زيارة Twitter Mbappe والاطلاع على الجديد مباشرة “”.

وفي الختام لمقالنا هذا نكون قد أوضحنا لكم عبر السطور السايقة حول التعرف كم يبلغ راتب مبابي السنوي 2022 ، و كيليان مبابي تويتر ، و مسيرة مبابي الكروية ، و