كم يبلغ سعر تذكرة دخول ملاهي الشلال بجدة 2022 ، قد أثار الهام الكثير من الافراد ممن يقيمون داخل المملكة العربية السعودية حول التعرف على السعر الذي يتعلق بالتذكرة الخاصة بدخول الملاهي الشلال في مدينة جدة ، و تعتبر ملاهي الشلال بجدة من أجمل المنتزهات الترفيهية داخل المملكة لذلك يزورها الكثيرون للاستمتاع بالأنشطة الترفيهية والألعاب الكهربائية الموجودة فيها والتي تناسب الكبار والصغار، تابعوا معنا .

مدينة ملاهي الشلال بجدة

مدينة الشلال الترفيهية في جدة هي واحدة من أكبر المتنزهات الترفيهية في المملكة العربية السعودية. تم تشييده على مساحة 60 ألف متر مربع على طريق كورنيش جدة الشمالي ليشمل مجموعة كبيرة من الأنشطة الترفيهية والألعاب الكهربائية والإلكترونية التي يفضلها الكبار والصغار.

تضم هذه المدينة الرائعة مجموعة كبيرة من الألعاب المائية وألعاب الرعب وغيرها، بالإضافة إلى وجود أكبر شلال اصطناعي، لذلك يزورها أكثر من مليون زائر سنويًا للاستمتاع بهذه الأنشطة والألعاب المتنوعة.

كم تبلغ تكلفة تذكرة الدخول إلى مدينة ملاهي الشلال بجدة 2022

يبدأ سعر تذكرة دخول مدينة ملاهي الشلال بجدة 2022 للدخول من 35 ريال سعودي للفرد برسوم إضافية في حالة رغبة الشخص في لعب لعبة إلكترونية أو الاستمتاع بأي نشاط ترفيهي آخر داخل المدينة، وهنا هو شرح للأنشطة والألعاب داخل المدينة

سعر الدخول لقاعة التزلج 24.15 ريال سعودي.

سعر نوبل 17.25 ريال سعودي.

سعر لعبة فلاينج فالكون 20 ريال سعودي.

سعر القوارب 35 ريال سعودي.

أسعار الألعاب الإلكترونية تبدأ من 6 ريال سعودي حتى 20 ريال سعودي.

سعر Skyfall 23 ريال سعودي.

سعر فلاي المنيا يبدأ من 65 ريال سعودي.

سعر دخول صالة البولينج 30 ريال سعودي.

سعر الابعاد الخمسة 25 ريال سعودي.

سعر السوار لجميع الألعاب الإلكترونية ماعدا أعلاه 75 ريال سعودي.

أنشطة ترفيهية داخل مدينة ملاهي الشلال بجدة

يوجد داخل منتزه الشلال الترفيهي في جدة عدد كبير من الألعاب الإلكترونية والأنشطة الترفيهية التي يمكنك الاستمتاع بها مع عائلتك أثناء الزيارة. فيما يلي أهم الأنشطة الترفيهية داخل المدينة

ألعاب أطفال

يوجد داخل المدينة عدد كبير من الألعاب المخصصة للأطفال، ومن أهمها لعبة الغواصة المجنونة، وجولة في باريس، ولعبة مصعد السيارة.

العاب عائلية

تضم المدينة مجموعة من الألعاب التي تناسب جميع أفراد الأسرة، وأهمها لعبة القراصنة، السامبا، غابة الأمازون تلك الغابة التي تم إنشاؤها على مساحة 1800 متر مربع، وأهمها الشيء الذي يميزها وجود شلال اصطناعي بارتفاع 15 مترا، فضلا عن وجود مجسمات حيوانية في حجمها الحقيقي لزيادة عنصر الإثارة والتشويق داخل تلك المنطقة.

ألعاب القلوب الجريئة

داخل منتزه الشلال الترفيهي في جدة، توجد مجموعة ممتعة من الألعاب الجريئة لمحبي المرح والمغامرة، وأهم هذه الألعاب هي لعبة النبيلة Roller Coaster.

حلبات التزلج

يوجد داخل المدينة قاعات تزلج، حيث يوجد مدربون متخصصون في هذا المجال للحفاظ على سلامة اللاعبين في المكان.

سينما 5D

توجد سينما خماسية الأبعاد، لإتاحة فرصة مشاهدة العديد من الأفلام الخماسية الأبعاد لجميع زوار منتزه الشلال الترفيهي في جدة.

صالات البلياردو والبولينج

يوجد عدد من صالات البلياردو والبولينغ المجهزة تجهيزًا جيدًا لتستمتع باللعب مع أفراد العائلة.

مطاعم وكافيهات

يوجد عدد كبير من المطاعم والمقاهي المجهزة تجهيزًا جيدًا لاستقبال زوار المدينة. ومن أهم المطاعم مطعم الطازج، ومطعم الضيعة، ومطعم هاينان.

أين تقع مدينة ملاهي الشلال في جدة

يوجد منتزه الشلال بمدينة جدة على مساحة 60 ألف متر مربع على ساحل البحر الأحمر “كورنيش جدة”.

مدينة ملاهي الشلال بجدة

يمكنك زيارة مدينة ملاهي الشلال في جدة في جميع أيام الأسبوع خلال ساعات العمل المحددة ؛ تفتح المدينة أبوابها للزوار من الخامسة مساءً حتى الواحدة صباحًا.

مدينة ملاهي الشلال يوم المرأة

خصصت حديقة الشلال الترفيهية يومًا للمرأة في المدينة، وهو كل يوم أربعاء من الخامسة مساءً حتى الواحدة صباحًا.

كيفية حجز تذكرة دخول إلى مدينة ملاهي الشلال بجدة عبر الإنترنت

يمكنك حجز تذكرة دخول إلى منتزه الشلال الترفيهي في جدة عن طريق شرائها من فيرجن ميغاستور أو عن طريق الدخول إلى الموقع الإلكتروني “”، كما يمكنك حجز تذكرة دخول عن طريق الدخول إلى الموقع الرسمي لمنتزه الشلال الترفيهي “”، و حجز الوقت المناسب.

خدمات النزلاء حديقة الشلال الترفيهية بجدة

يوجد داخل منتزه الشلال الترفيهي في جدة مجموعة من خدمات الضيوف حتى يتمكنوا من الاستمتاع بوقتهم طوال زيارتهم للمدينة، ومن أهمها ما يلي

ماكينات الصرف الآلي سواء في الطابق الثاني أو عند المدخل.

مصلى في الطابق الثاني.

مناطق Wi-Fi.

عيادة الطوارئ.

عروض وخصومات وكوبونات في منتزه الشلال الترفيهي بجدة 2022

تقدم حديقة الشلال الترفيهية في جدة العديد من الخصومات والكوبونات للأفراد والرحلات المدرسية، حيث تعتبر هذه المدينة أكبر مدينة ترفيهية في المملكة. يمكنك متابعة آخر عروض التخفيضات من خلال الدخول إلى الموقع الرسمي لمنتزه الشلال “” للاطلاع على أحدث العروض وكوبونات الخصم.

مدينة ملاهي الشلال بجدة 2022

يمكنك الآن الاتصال بخدمة عملاء منتزه الشلال أو إدارة المدينة عن طريق الاتصال على +966 1260 93993، أو إرسال أي استفسار من خلال نموذج اتصل بنا المقدم من الموقع الرسمي لمدينة الشلال.

وفي الختام لمقالنا هذا نكون قد تحدثنا لكم عبر السطور السابقة حول التعرف على كم يبلغ سعر تذكرة دخول ملاهي الشلال بجدة 2022 ، و عروض وخصومات وكوبونات في منتزه الشلال الترفيهي بجدة 2022 ، خدمات النزلاء حديقة الشلال الترفيهية بجدة .