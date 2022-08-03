كم يبلغ سعر دخول منتزه السلام الرياض 2022 ، قد أثار الهام الكثير من الافراد ممن يقيمون داخل المملكة العربية السعودية حول التعرف على كم يبلغ سعر دخول منتزه السلام 2022 في مدينة الرياض ، و تعتبر أكبر الحدائق في منطقة الرياض وفي المملكة العربية السعودية وهو من أجمل المنتزهات الترفيهية داخل المملكة تخصيص أسعار تذاكر محددة للدخول سواء للعائلات والشباب والأطفال حتى يتمكن أي مواطن أو مقيم داخل الدولة من الاستمتاع ، تابعوا معنا .

منتزه السلام بالرياض

تقع منتزه أو منتزه السلام في الرياض بالمملكة العربية السعودية على وجه التحديد في حي الديرة والشماسية بجوار طريق الملك فهد، بالقرب من قصر الحاكم، على شارع محمد الأشناني. أقيمت حديقة السلام على مساحة حوالي 29.5 كيلو متر مربع وتم إنشاء مزرعة جديدة فيها، وأصبحت المساحة الإجمالية حوالي 31.2 كيلو متر مربع. العامة والخاصة مثل الأعياد الدينية وعلى مدار العام.

كم سعر دخول حديقة السلام الرياض 2022

منتزه السلام بالرياض هو أحد الأماكن الترفيهية التابعة لحكومة المملكة العربية السعودية وبلدية الرياض، لذلك ؛ الأفراد الراغبون في دخول الحديقة وقضاء أوقات ممتعة فيها يتم تحصيل رسومهم فقط لفترة غير محدودة من الوقت، ويذكر أن أسعار تذاكر الدخول إلى حديقة السلام تختلف حسب العمر على النحو التالي

الأطفال دون سن 3 سنوات، الدخول مجاني تمامًا.

أي فرد يزيد عمره عن 3 سنوات ؛ سعر تذكرة الدخول (5.25) ريال سعودي.

في الماضي، كان يتم استقبال الزوار في حديقة السلام يوميًا من الساعة 330 مساءً وحتى 200 صباحًا، وكانت العطلة الأسبوعية للحديقة لاستكمال أي صيانة وتجديد وإصلاح وتنظيف يوم السبت من كل أسبوع.

فى الحال؛ ساعات العمل والزيارة في الحديقة مفتوحة الآن للجمهور على مدار 24 ساعة في اليوم.

أهم أقسام منتزه السلام بالرياض

تضم الرياض بارك عددًا كبيرًا من أروع الأجزاء والأقسام التي تجعلها بالفعل الوجهة الأولى لعدد كبير من العائلات والعائلات والأصدقاء والصديقات داخل الرياض والمملكة العربية السعودية بأكملها لقضاء أوقات من السعادة والمتعة والترفيه من بين المساحات الخضراء الساحرة والطبيعة الخلابة، ومن أهم أقسام المنتزه الترفيهي ما يلي

مسارات المشي

مسارات المشي في منتزه السلام بالرياض هي بعض المسارات التي تربط أجزاء الحديقة والتي من خلالها يمكن عبور الجندل والقنوات المائية داخل الحديقة كذلك والاستمتاع بمناظرها الساحرة عن كثب والتقاط الصور كما وبعض هذه المسارات ذات مسافات طويلة وأبعاد تساعد بعض الأفراد في ممارسة رياضة المشي وركوب الدراجات، ويبلغ أطول هذه المسارات حوالي 1000 متر (1 كيلومتر)، وعرضها حوالي 10 أمتار.

منطقة التلال

هناك العديد من التلال ذات الارتفاعات المختلفة، والأحجام الصغيرة، وكذلك مختلفة بعض الشيء. تغطي هذه التلال أجزاء كبيرة من المساحات الخضراء والعشب. يُذكر أن العديد من زوار الحديقة، وخاصة العائلات، يفضلون البقاء في التلال على وجه التحديد والبقاء هناك لفترات طويلة ؛ حيث أنها تعكس أكثر من منظر وإطلالة رائعة على جميع أجزاء الحديقة من مكان واحد كما أنها تطل على البحيرة.

منطقة البيئة

أطلق اسم البيئة على هذا الجزء من منتزه السلام بالرياض لكونه يضم عددًا متنوعًا ومتشابكًا من عوامل ومكونات البيئة، حيث يضم عددًا كبيرًا من أنواع النباتات والزهور، وكذلك بعض أنواع الحيوانات والطيور الأليفة التي تهتم الحديقة دائمًا برعايتها، إلى جانب المكان أيضًا مشبع بالخضرة والأشجار وإعتام عدسة العين والبحيرات.

منطقة البحيرة

منطقة البحيرة داخل منتزه السلام بمنطقة الرياض ويبلغ عمقها حوالي 5 أمتار. في الحقيقة هي من أكثر المناظر الطبيعية الخلابة التي تجلب السعادة والبهجة للروح، خاصة أنها تحتوي على مساحة كبيرة وتتميز بالمياه الزرقاء الزاهية المطلة على معظم أجزاء الحديقة والمنتزه. الأنشطة التي يفضلها زوار الحديقة من جميع الأعمار.

منطقة المزرعة

هذا الجزء داخل حديقة السلام، والذي يسمى المزرعة ؛ إنه مكان متوافق تمامًا مع الأفراد الذين يحبون الطبيعة والجمال ويستمتعون بالخضرة والأشكال المبهرة للزهور من حولهم في كل مكان. سعت أمانة منطقة الرياض عندما تم نقل ملكية هذه الحديقة من الخاصة إلى العامة. تضم عددًا كبيرًا من الأشجار والنخيل. حيث يصل عدد أشجار النخيل إلى ما يقارب الألف شجرة مما يساعد على توفير بيئة لطيفة ورطبة ومنعشة تساعد على استرخاء الزوار.

خدمات منتزه السلام بالرياض

السلام بارك هي حديقة متكاملة الخدمات، ليس فقط على المستوى الترفيهي، ولكن أيضًا على مستوى توفير جميع وسائل الراحة للزوار أيضًا، مثل

توفر الحديقة العديد من الأنشطة الترفيهية الإضافية مثل ركوب القوارب الصغيرة والإبحار في الحديقة وركوب الدراجات وركوب القوارب والمزيد.

وفيها بعض أماكن الصلاة، ويذكر أن هذه الحديقة ضمت مسجدًا يعود تاريخه إلى أكثر من سبعين عامًا.

كما توجد بعض المحلات التي تبيع المنتجات الغذائية سواء أكانت أطعمة جاهزة أو مشروبات.

يوفر أماكن ومسارات خاصة لممارسة رياضة المشي سواء بمفردك مع أفراد العائلة أو الأصدقاء.

داخل محمية منتزه السلام ؛ التي تضم عددًا كبيرًا من الطيور والحيوانات النادرة ؛ يمكن أيضًا لزوار الحديقة الاستمتاع بتجربة ركوب الخيل.

توفر الحديقة للزائرين موقف سيارات يتسع لعدد كبير من السيارات يتسع لـ 350 سيارة.

تعمل هيئة تطوير مدينة الرياض على إيلاء هذه الحديقة قدرًا كبيرًا من الاهتمام، وفي ضوء ذلك يتم تحسين المرافق والخدمات المقدمة داخل هذه الحديقة طوال الوقت، مع الحفاظ على مستوى الجمال والمظهر ونظافة المكان. ودمج أبعاد الأجزاء الإضافية لها مع مرور الوقت، بحيث تكون من أهم وأكبر الحدائق على مستوى المملكة والمنطقة بأسرها.

منتزه السلام بالرياض الموحد

في إطار حرص إدارة منتزه السلام على تقديم أفضل وأجود الخدمات الترفيهية للزوار ومساعدتهم في الحصول على أي معلومات أو استفسارات سواء بخصوص مواعيد استقبال الزوار أو قيمة التذكرة أو أيام العمل أو الشكاوى أو الاقتراحات أو غيرها، تم توفير وسائل اتصال سهلة وسريعة مع إدارة الحديقة. من خلال رقم الهاتف الموحد الذي يمكن الاتصال به عبر أي خط أرضي أو محمول داخل المملكة وهو

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وفي الختام لمقالنا هذا نكون قد تحدثنا لكم عبر السطور السابقة حول التعرف على كم يبلغ سعر دخول منتزه السلام الرياض 2022 ، و منتزه السلام بالرياض الموحد ، خدمات منتزه السلام بالرياض ، أهم أقسام منتزه السلام بالرياض .