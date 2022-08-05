كم يبلغ سعر سهم ارامكو عند التداول ، قد سعى العديد من الأشخاص حول الوطن العربي بالتعرف على سعر سهم ارامكو عند التداول 2022 ، وذلك نظراً الأهمية الكبيرة التي تتمتع بها شركة أرامكو ، والمميزات التي تتميز بها شركة ارامكو مقارنة بالشركات الأخرى ، يستدعي الرغبة في معرفة سعر سهم ارامكو عند التداول ،لأنها تعتمد بشكل كبير على الواردات من الخارج ، تابعوا معنا .

أرامكو السعودية

أرامكو هي “شركة الزيت العربية السعودية”، إحدى شركات النفط والبترول في المملكة، ومقرها الظهران، ودخلت نطاق أكبر شركات النفط العالمية من حيث الإيرادات منذ عام 2022 م، حيث استحوذت على أكبر نفط خام. احتياطيات العالم بمعدل يزيد عن 270 مليار برميل .. وتدير الشركة أكثر من 100 حقلاً نفطياً إضافة إلى 288.4 قدم مربع من احتياطي الغاز الطبيعي .. وبالنسبة لهذه المكونات فإن سعر سهم أرامكو في المالية السعودية يحظى السوق بأهمية خاصة، وتجدر الإشارة إلى أن “تداول” السعودية هي أكبر سوق رأسمالية في منطقة الشرق الأوسط بأكملها.

ما هو سعر سهم أرامكو عند التداول

بلغ سعر سهم أرامكو في تعاملات السعودية اليوم الجمعة (5 أغسطس / آب 2022 م) 39.70 ريال سعودي أي ما يعادل 10.59 دولار أمريكي بالدولار الأمريكي، وبذلك انخفض بنسبة 0.38٪ عن الفترة السابقة. كان السعر السابق 39.85 ريال سعودي.

سعر سهم أرامكو اليوم

سعر الإغلاق في أرامكو اليوم 39.70 ريال سعودي، وفيما يلي تفاصيل سعر سهم أرامكو الحالي في السوق المالية السعودية (تداول)

اليوم 5 أغسطس 2022 م.

سعر السهم 70 ريال (إغلاق).

الافتتاح 70 ريال.

معدل زيادة اليوم (الأعلى) 85 ريالاً.

نسبة هبوط اليوم (الأدنى) 60 ريالاً.

العرض 65 ريال.

الطلب 70 ريال.

الحجم / الكمية 933.435 سهم.

سعر التداول (3 أشهر) 480.916.000

التغيير على مدى عام 95٪.

موعد إعلان توزيع أرباح أرامكو

تنوي أرامكو أن يكون يوم الأحد 14 أغسطس 2022 م، الموافق 16 محرم 1444 هـ، يوم إعلان النتائج المالية، بالإضافة إلى توزيع أرباح الربع الثاني من العام الحالي، بحسب السنة المالية للشركة، و في حال حدوث أي تغيير طارئ سيتم الإعلان عنه رسميًا .. كما أعلنت أنه سيتم تقديم التقرير الأولي للربع الثاني + النصف الأول من عام 2022 يوم الاثنين الموافق 15 أغسطس الجاري، وسيتضمن بيانات البيانات المالية الكاملة، وهو ما ينتظره المستثمرون لأن ارتفاع أسعار النفط الخام عالمياً أدى إلى أرباح ضخمة للشركة في أرباح الربع الأول.

كيفية الاستفسار عن أخبار سهم أرامكو

أسلم طريقة لمعرفة سعر سهم أرامكو عند التداول سيطرت متابعة صعودها وهبوطها من خلال الموقع الرسمي لشركة أرامكو عبر الرابط “”، حيث يوفر الموقع دليلاً للمستثمر، يعرض من خلاله سعر السهم الجديد كل يوم، أو من خلال موقع الاستثمار “.. في”. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك متابعة الصفحات المهتمة باستثمار أرامكو على منصات التواصل الاجتماعي مثل “أخبار سهم أرامكو” والتي يمكن الوصول إليها “”.

وفي الختام لمقالنا هذا تعرفنا على كم يبلغ سعر سهم ارامكو عند التداول ، و كيفية الاستفسار عن أخبار سهم أرامكو ، و الموعد الخاص بإعلان توزيع أرباح أرامكو ، يبلغ سهم أرامكو في تعاملات السعودية اليوم الجمعة (5 أغسطس / آب 2022 م) 39.70 ريال سعودي .