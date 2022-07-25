كم يبلغ سعر سهم سبكيم العالمية 2022 ، يعد من الأسئلة التي شاعة خلال الأيام الاخيرة وذلك بعد قيام الشركة بعمل تحديد سعر سهم سبكيم العالمية 2022 ، مما اثارت ذلك الامر ضجة داخل المملكة العربية السعودية ، ومن تلك الشركات العاملة في تلك الاسهم شركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات ، وهي من اكبر الشركات العاملة في ذلك المجال منذ ان تأسست حتى الآن تقدم الشركة دائمًا أسهمًا للتداول والاستثمار،تابعوا معنا .

سبكيم، ويكيبيديا

سبكيم هي الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات، ويذكر أن الشركة اندمجت مع شركة الصحراء للبتروكيماويات، في 20 مايو 2022 م، لتصبح اسمها الجديد، شركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات. برئاسة رئيس مجلس الإدارة وسعادة م. عبد العزيز بن عبد الله الزامل، تتميز الشركة بوجود العديد من الشركات التابعة المختلفة، مثل الشركة الدولية للميثانول، والشركة الدولية للدول، وشركة التسويق الدولية.

سعر سهم سبكيم العالمية

يبلغ سعر سهم شركة سبكيم العالمية حالياً حوالي 44.95 ريال سعودي، أي ما يعادل حوالي 11.98 دولار أمريكي، ومن هنا نستدل على انخفاض حاد وملحوظ في سعر سهم شركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات (سبكيم العالمية). أموال قوية بلغت أكثر من 3.3 مليار ريال سعودي، حسب الإحصائيات الأخيرة التي أعلنت عنها الشركة سابقاً، ومنذ تأسيسها في 22 ديسمبر 1999 م، ومازالت تعمل على تحسين مستوى حياة الإنسان بجعلها العديد من المنتجات التي تضمن ذلك.

تفاصيل أداء سبكيم 2022

بعد الانخفاض الملحوظ في سعر سهم شركة سبكيم العالمية، هناك رغبة كبيرة لدى المستثمرين والمتداولين في أسهم الشركة لمعرفة تفاصيل أداء السهم، ونرفقها في الجدول التالي

تفاصيل أداء سبكيم 2022 آخر سعر 44.95 التغيير (0.15) التغيير (٪) (0.33) افتتاح 45.00 أدنى 44.50 .ما سبق 45.20 إغلاق السابق 45.10 التغيير (3 أشهر) (21.57٪) التغيير (6 أشهر) 2.50٪

حجم التداول 862،979 دوران 38639425.00 عدد الصفقات 3311 القيمة السوقية 33،036.52 حجم التداول (3 أشهر) 2،943،313.14 م قيمة التداول (3 أشهر) 146.595.439.04 عدد الصفقات (3 أشهر) 4،953.80 التغيير (12 شهرًا) 42.72٪ التغيير منذ بداية العام 7.38٪

المؤشرات المالية لأسهم سبكيم 2022

أوضحت الشركة مجموعة واسعة من المعلومات المتعلقة بالمؤشرات المالية لأسهم شركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات العالمية، وفيما يلي جدول يوضح ذلك

المؤشرات المالية لأسهم سبكيم 2022 القيمة السوقية (مليون ريال) 32963.18 الأسهم (بالملايين) 733.33 ربحية السهم (ريال سعودي) (آخر 12 شهرًا) 5.81 القيمة الدفترية (ريال سعودي) (لآخر فترة معلنة) 21.37 مضاعف ربح التشغيل (آخر 12) 7.63 مضاعف القيمة الدفترية 2.10 توزيعات الأرباح (٪) (العام الماضي) 4.98 العائد على متوسط ​​الأصول (٪) (آخر 12 شهرًا) 17.15 العائد على متوسط ​​حقوق الملكية (٪) (آخر 12 شهرًا) 29.68 قيمة المؤسسة (بالملايين) 35396.10

ما هي منتجات سبكيم

تعمل شركة سبكيم العالمية في مجال البتروكيماويات، وهو نظام اقتصادي يستثمر في الصناعات البتروكيماوية والكيماوية، وجميع هذه المنتجات تعمل على رفع المستوى المعيشي للناس وتحسينه، وفيما يلي أبرزها الشركة المنتجات على النحو التالي

أنهيدريد الخل.

حمض الاسيتيك.

بوتاني.

الصودا الكاوية.

أسيتات مونوفينيل.

تتراهيدروفوران.

جاما بيوتيرولاكتون.

ثنائي كلورو الإيثان.

إيثيل الأسيتات.

بوتاني.

البنوك المستلمة لاكتتاب سبكيم

هناك مجموعة كبيرة من البنوك التي حصلت على اكتتاب شركة سبكيم العالمية للبتروكيماويات وعلى رأسها البنك الأهلي وهو مدير الاكتتاب للشركة، ومن خلال الجدول التالي نوضح البنوك التي حصلت على اكتتاب شركة سبكيم العالمية، مثل يتبع

مدير الاكتتاب البنك الاهلي بنوك الاكتتاب البنك الوطني – سامبا – ساب – مصرف الراجحي – البنك السعودي الفرنسي – بنك الرياض – البنك السعودي الهولندي – البنك العربي الوطني – بنك البلاد – بنك الجزيرة – البنك السعودي للاستثمار. المستشار المالي البنك الاهلي استخدام عائدات الاشتراك سيتم توزيع حصيلة الاكتتاب على المساهمين البائعين

شركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات تويتر

يمكن التواصل مع شركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات من خلال الحساب الرسمي للشركة على منصة التواصل الاجتماعي تويتر، حيث تعمل الشركة على نشر العديد من المعلومات المتعلقة بالأسهم وعمليات التداول والاستثمار، بالإضافة إلى مشاركة المتابعين مع العديد من الأحداث والمنتجات الجديدة. التي يتم عرضها في الأسواق، حيث يتابع الشركة أكثر من أربعة وعشرين ألف متابع على تويتر، ويمكنك زيارة حسابها الرسمي عبر الرابط التالي “من هنا” مباشرة.

وفي الختام لمقالنا هذا نكون قد تحدثنا لكم عبر السطور السابقة حول التعرف على كم يبلغ سعر سهم سبكيم العالمية 2022 ، و حساب شركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات تويتر ، و البنوك المستلمة لاكتتاب سبكيم ، و ما هي منتجات سبكيم ، و سعر سهم سبكيم العالمية .