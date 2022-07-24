كم يبلغ سعر عطر مضاوي الجديد ، يعد من الأسئلة التي شاعة خلال الأيام الاخيرة وذلك بعد قيام الشركة بعمل الخصومات خاصة على المنتجات التي تتعلق بالعطور والبخور، واحتفلت الشركة العربية للعود بمناسبة الأربعين عاماً على تأسيسها وذلك عبر تقديم خصومات ضخمة تصل الى 50٪ فما فوق على المنتجات الخاصة بها ، وصولاً الى عشاق العطور العربية الذي تدافعوا الى معرفة الأسعار الجديدة ، تابعوا معنا .

شركة العربية للعود للعطور

الشركة العربية للعود هي شركة سعودية بدأت العمل على منتجات البخور والعطور الشرقية والزيوت العطرية منذ عام 1982 م. اقتصرت هذه الشركة في البداية على حدود المملكة، لكنها تمكنت من فتح أكثر من 900 موزع خلال السنوات السابقة لتوزيع منتجاتها على أكثر من خمسة وثلاثين دولة. تحتل الشركة العربية للعود المرتبة الأولى بين الشركات الأكثر مبيعًا في الشرق الأوسط وأفريقيا، وتعتبر من أشهر ماركات العطور العربية.

كم سعر عطر مضاوي الجديد

سعر عطر مضاوي الجديد من الشركة العربية للعود بعد التخفيض 380 ريال سعودي بدلا من 700 ريال سعودي للزجاجة 100 ملم. تقدم الشركة حاليا حملة خصومات ضخمة على جميع منتجاتها نظرا لمرور أربعين عاما على تأسيسها حيث يمكن للعملاء الاستفادة من هذه العروض، الجدير بالذكر أن أسعار المنتجات قد تختلف من وقت لآخر أو حسب المكان الشراء.

عطر مضاوي كم سعره

يبلغ سعر عطر مضاوي بالدينار الكويتي حوالي 31 ديناراً، ويمكن شراؤه من الموقع الرسمي للشركة أو أمازون أو فروع الشركة الموزعة في مناطق مختلفة من الخليج. لا يقتصر عطر مضاوي على هذا النوع بل هناك أنواع أخرى منها

مضاوي معقم ومعطر منتج عطري عطري للمنزل، سعره 95 ريال سعودي.

مضاوي 90 مل النسخة القديمة للعبوة الجديدة، وسعرها بعد الخصم 322.5 ريال سعودي

طقم مكنون وهو كيس خشبي أنيق يحتوي على عطر “مضاوي مسك عربية” وقليل من خشب العود، وسعره حوالي 350 ريال سعودي.

مكونات عطر مضاوي

يتكون عطر مضاوي من العديد من الروائح التي يمكن للمستخدم أن يميزها، حيث استخدمت الشركة أنواعًا مختلفة من أزهار الفاكهة لإعطاء المنتج رائحة صيفية منعشة.

في الأعلى برائحة الفواكة الحمراء والهيل.

المكونات الوسطى الأناناس، فول التونكا، الياسمين.

القاعدة الباتشولي والفانيليا.

سعر عطر مضاوي بالدولار

سعر عطر مضاوي من شركة العربية للعود بالدولار حوالي مائة دولار بعد التخفيض، ومائة وثمانين قبل التخفيض، وسعر هذا العطر في المتوسط ​​لجودته العالية، حيث أنه يدوم لأكثر من ثماني ساعات. حيث تمتزج رائحة الأزهار برائحة الفواكه وخلاصة العود.

مواصفات عطر مضاوي

أضافت الشركة المصنعة لهذا العطر عددًا من المواصفات على نوعه والمجموعة المستهدفة للشراء ومدة ثبات العطر، وفيما يلي أهم مواصفات عطور مضاوي

النوع عطر.

الاسم العربي مضاوي 100 مل.

الاسم الانكليزي مضاوي.

المستهلك للرجال والنساء.

السعة 100 مل.

الشركة المنتجة العربية للعود، وباللغة الإنجليزية العربية للعود.

عائلة العطر الأزهار والفواكه.

المدة تستمر أكثر من ثماني ساعات.

موقع البيع يمكن شراء العطر مباشرة من موقع الشركة “”.

شركة العربية للعود تويتر

تعرض الشركة العربية للعود عبر حسابها على تويتر المنتجات للبيع بالإضافة إلى المسابقات لعملائها. يطرح الحساب الرسمي للشركة عددًا من الأسئلة الاستقصائية، بالإضافة إلى مواصفات العطور الحديثة في متاجرها وأماكن التوزيع الخاصة بها. يمكن الدخول إلى حساب شركة العربية للعود على تويتر للانضمام إلى عدد متابعيها. ويبلغ عددهم أكثر من مليون وسبعمائة ألف متابع بالضغط مباشرة على الرابط ““.

و في الختام لمقالنا هذا نكون قد تحدثنا لكم عبر السطور السابقة حول التعرف على كم يبلغ سعر عطر مضاوي الجديد ، و حساب شركة العربية للعود تويتر ، و مواصفات عطر مضاوي ، و كم سعر عطر مضاوي الجديد ، و مكونات عطر مضاوي .