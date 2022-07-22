كم يبلغ سعر فستان بيسان اسماعيل الجديد من الدولارات ، نتجة التسائلات والتي اثار ضجة اعلامية عبر وسائل التواصل الإجتماعي حول التعرف على الاحابة حول فستان بيسان اسماعيل الجديد من الدولارات ، وكم يبلغ سعر فستان ، وذلك نتيجة السؤال الذي خطر على بال الكثير بعد الفيديو الذي إنتشر عبر صفحات الإخبارية ووسائل الاعلام ، لإثارة مشاعر متابعين بيسان إسماعيل ، تابعوا معنا .

بيسان اسماعيل، ويكيبيديا

بيسان إسماعيل هي مدربة سورية شهيرة في العشرينيات من عمرها، وبيسان من أبرز الأسماء العربية وأكثرها شهرة على منصات التواصل الاجتماعي، وخاصة قناتها الرسمية على اليوتيوب، والتي تشارك من خلالها جمهورًا واسعًا يتابع أحدث أعمالها الغنائية، لأن بيسان حلق. الذهبية والخبرة الفنية المتفوقة، رغم صغر سنها، جعلتها من نجوم العرب من الدرجة الأولى، رغم استغلالها من قبل بعض القنوات الفنية للاستفادة من شهرتها.

بيسان اسماعيل كم عمرها

أكملت بيسان إسماعيل مؤخرًا سنها الثامن عشر. ولدت في دمشق في 17 أيار (مايو) 2003 م. تعود أصولها إلى محافظة السويداء في جنوب سوريا. عاشت بيسان طفولتها في موطنها الأصلي سوريا، لكنها اضطرت لتركه تحت وطأة آلة الحرب والظروف. السيئ الذي اجتاحت البلاد منذ بداية عام 2011، فانتقلت إلى ألمانيا واستقرت هناك بعد أن فقدت والدها الذي لا يزال مصيره مجهولاً حتى هذه اللحظة.

سيرة بيسان اسماعيل

تتمتع بيسان إسماعيل بطموح كبير. رغم ظروفها السيئة سعت إلى تحقيق حلمها في أن تصبح نجمة مشهورة وسعت إلى استثمار موهبتها الغنائية من خلال محتوى من صناعتها في موقع يوتيوب، وبالفعل كُتب لها النجاح والاستمرارية، وفي المراتب التالية أهم السيرة الذاتية بيسان اسماعيل وهي

الاسم الحقيقي بيسان الباروكي.

الاسم الانكليزي “بيسان باروك”.

اسم الأب إسماعيل نايف الباروكي.

اسم الأم غير معروف.

الإسم المستعار بيسان إسماعيل.

تاريخ الميلاد 17 مايو 2003 م.

مكان الميلاد دمشق – سوريا.

مكان الإقامة التنقل بين دبي وميونيخ، ألمانيا.

العمر 18 سنة.

الجنسية سوري الجنسية.

الوضع العائلي أعزب.

التحصيل العلمي لم يدرس.

اللغة الرسمية العربية – لهجة سورية.

لغات أخرى الإنجليزية والألمانية.

المهنة مغنية و YouTuber.

أعمال بارزة الأغنية المهيمنة.

ديانة بيسان اسماعيل

بيسان إسماعيل معتنق للديانة الإسلامية، وهي من الطائفة الدرزية المنتشرة في محافظة السويداء جنوبي سوريا كما ذكرنا سابقًا، لكن والدها مفقود ولا يزال مفقودًا حتى الآن، ولم تجد بيسان وعائلتها. أي أثر له. بسبب انتقام بيسان إسماعيل في ميونيخ بألمانيا، مع والدتها وشقيقها الصغير، وأصبحت تتقن اللغتين الألمانية والإنجليزية بحكم إقامتها هناك، لا تزال تعيش حياة عزباء، لكن لديها علاقة حب مع فلسطيني يوتيوب. أنس الشايب.

كم سعر فستان بيسان اسماعيل الجديد بالدولار

تبلغ قيمة فستان بيسان إسماعيل الجديد عشرين ألف دولار أمريكي، حيث صنعت الأخيرة فستانها الخاص الذي يتناسب مع فكرة الفيديو الجديد الذي قدمته مساء أمس لأول مرة على قناتها الرسمية على اليوتيوب، وخلال الـ24 ساعة الماضية. حصل على ما يقرب من 1.3 مليون مشاهدة. وتقوم الفكرة على تطريز الفستان وتزيينه بأوراق نقدية حقيقية من مائة دولار ودولار، حيث تطلبت عملية التزيين والتطريز 20 ألف دولار.

بيسان إسماعيل ترتدي فستاناً من الدولار تدفع منه فواتير التسوق

قامت بيسان إسماعيل بجولة مع صديقتها مو في أحد المولات مرتدية فستانًا مغطى بالدولار، حيث قامت الأخيرة بجولة تسوق في المول، ودفعت جميع فواتير الشراء الخاصة بها عن طريق إزالة الدولار من الفستان والدفع نقدًا، وهي أعدت للفيديو مع تسريحة شعر الأميرة الساحرة رابونزيل التي وصفها خبير التجميل أسامة، وقد اشترت العديد من الضروريات التي وثقتها في مقطع فيديو منذ لحظة خروجها من الفندق الذي تقيم فيه حتى اشتريت قطعة ذهب مقابل اربعين الف دينار عراقي.

الرأي العام بفستان بيسان إسماعيل الجديد

تعرضت الفنانة بيسان إسماعيل لموجة انتقادات حادة بعد ظهورها الأخير بفستان الدولار. من كان مليئا بالجوع، بينما رأى آخرون أن هذه الفيديوهات خالية من الهدف وغير مجدية، فيما رأى آخرون أن بيسان أفلس، وكان يسعى لجمع الأموال مرة أخرى من خلال فيديو جديد وبفكرة نارية.

وفي الختام لمقالنا هذا نكون قد تحدثنا لكم عبر السطور السابقة حول التعرف كم يبلغ سعر فستان بيسان اسماعيل الجديد من الدولارات ، و الرأي العام بفستان بيسان إسماعيل الجديد ، و بيسان إسماعيل ترتدي فستاناً من الدولار تدفع منه فواتير التسوق ،و ديانة بيسان اسماعيل .