كم يبلغ سعر موضي الشمراني في الزواجات ، تسائل العديد من الافراد ممن يتابعون موضي الشمراني عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول سعر موضي الشمراني في الزواجات ، والتي تعد من المطربات التي تميزت بالشهرة داخل المملكة العربية السعودية ، وتتمتع موضي الشمراني بقاعدة جماهيرية كبيرة في جميع أنحاء الخليج العربي، وقد اشتهرت بغنائها في الأفراح والحفلات ، تابعوا معنا .

من هو مودي الشمراني – ويكيبيديا

موضي الشمراني مغني من أصل سعودي وجنسية. ولدت في مدينة جدة عام 1972 م، وعملت في بداياتها كمعلق على حفلات الزفاف، وبعد ذلك اكتسبت شهرة كبيرة بين مواطني المملكة العربية السعودية، ثم انتقلت للغناء في حفلات الأعراس والأعياد والمناسبات. أنواع مختلفة من الحفلات، ثم تقوم الآن بإنتاج الأغاني لنفسها، وقد تعتبر أغنيتها “حن الغريب” من أشهر الأغاني التي غنتها، ومن خلالها استطاعت أن تؤسس لنفسها قاعدة جماهيرية كبيرة في الخارج. المملكة العربية السعودية.

سيرة موضي الشمراني

في ظل الحديث عن الفنانة السعودية الشهيرة موضي الشمراني نقدم لكم أهم المعلومات عنها

الاسم الكامل موضي الشمراني.

مكان الميلاد جدة.

تاريخ الميلاد 1972 م.

العمر 50 سنة.

الجنسية المملكة العربية السعودية.

الجنسية السعودية.

مكان الاقامة جدة في المملكة العربية السعودية.

الحالة الاجتماعية متزوج.

اسم الزوج غير معروف.

عدد الاطفال غير معروف.

اللغة الأم العربية.

اللغات الأخرى اللهجة السعودية.

سنوات النشاط منذ عام 1995 حتى الآن.

المهنة مطربة.

ثمن مودي الشمراني في الزواج

أسعار الفنانة مودي الشمراني في حفلات الزفاف غير ثابتة، وقد تتغير حسب المكان أو التاريخ، لكن في المجمل تتراوح أسعارها من 50.000 إلى 60.000 ريال سعودي، أي أن أسعارها تقديرية بالدولار. بـ16 ألف دولار، وربما يعتبر مودي الشمراني من أغلى مطربي الأفراح في المملكة العربية السعودية.

من هو زوج موضي الشمراني

زوج الفنانة السعودية موضي الشمراني غير معروف لوسائل الإعلام رغم الشهرة الكبيرة التي تتمتع بها الفنانة إلا أنها تفضل إبعاد حياتها الخاصة عن الجمهور، وأعلنت خبر زواجها في يونيو 2022، دون الكشف عن اسم زوجها.

كم عمر مودي الشمراني

تبلغ المطربة موضي الشمراني من العمر خمسين عاما، إذ ولدت عام 1972 في مدينة جدة. يذكر أن الفنانة موضي بدأت مسيرتها الفنية في منتصف التسعينيات من القرن الماضي، وبعد عدة سنوات من الغناء في الأعراس، اشتهرت فيما بعد واتجهت لنشر أغانيها الخاصة.

إنستغرام لمودي الشمراني

تعد الفنانة السعودية، موضي الشمراني، من الشخصيات التفاعلية على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك لوجود قاعدة جماهيرية كبيرة لديها. للوصول إلى الحساب الرسمي للفنانة مودي الشمراني على انستجرام، يرجى زيارة الرابط التالي ““.

تعرفنا عبر السطور السابقة حول التعرف على كم يبلغ سعر موضي الشمراني في الزواجات ، بالإضافة إلى حسابها عبر منصة الانستغرام ، و كم يبلغ عمر مودي الشمراني ، ومن هو زوج موضي الشمراني والعديد من التفاصيل الأخرى عن حياتها.