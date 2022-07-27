كم يبلغ عدد إخوان غازي الذيابي وأسمائهم

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من هو غازي الذيابي

غازي ربيع الذيابي ناشط على مواقع التواصل الاجتماعي وشاعر ومهتم بمجال التطوع الإنساني. ولد غازي في الطائف بين أفراد عائلة كبيرة. اكتشف موهبته الجيدة في تلاوة الشعر. شارك في العديد من المسابقات والبرامج وأهمها برنامج “Zed Your Balance”. برع الذيابي في تلاوة الشعر النبطي والشيلة الشهيرة في الجزيرة العربية، ويعتبر غازي من أشهر نجوم مواقع التواصل الاجتماعي، فهو خفيف الظل، ويشارك أتباعه آيات من شعره، وجزءًا من يومياته.

سيرة غازي الذيابي

الاسم الكامل غازي ربيع الذيابي.

اسم الأم مزنة المطيري “أم عقاب”.

الاسم المستعار غازي الذيابي.

الإسم المستعار أبو ربيع.

تاريخ الميلاد من مواليد الثمانينات من القرن الماضي.

مكان الميلاد الطائف، المملكة العربية السعودية.

الإقامة الطائف، المملكة العربية السعودية.

جنسيتي سعودية.

الدين والمعتقد الإسلام.

الحالة العائلية متزوج.

اسم الزوجة والجنسية غيداء سهيل – سعودي الجنسية.

المؤهلات الأكاديمية بكالوريوس في الأحياء العامة، كلية العلوم والآداب.

علما الأم جامعة الطائف.

اللغة الأم العربية.

لغات أخرى غازي يجيد اللغة الإنجليزية.

العمل شاعر وناشط على مواقع التواصل الاجتماعي.

سنوات من النشاط بدأ الشاعر غازي نشاطه على مواقع التواصل الاجتماعي من عام 2017 م وحتى الآن.

كم عدد الاخوة غازي الذيابي

غازي الذيابي لديه تسعة أشقاء من والدته، كما ذكر للإجابة على أسئلة المتابعين على حسابه على سناب شات. لا يعرف ما إذا كان لديه إخوة آخرين. عائلة غازي الذيابي عائلة كبيرة جدا. الطائف من بينهم طبيب ومهندس وأستاذ جامعي.

اسماء اخوة غازي الذيابي

عائلة غازي الذيابي هي واحدة من العائلات المترابطة في المملكة العربية السعودية. وجاءت اسماء اخوة غازي الذيابي كالتالي

الاخ الاكبر عقاب ابو نايف بن ربيع الذيابي

نمر ربيع الذيابي.

وليد ربيع الذيابي.

كايد ربيع الذيابي.

سلطان ربيع الذيابي.

شجاع بن ربيع الذيابي.

غانم بن ربيع الذيابي.

د. سطام الذيابي.

مقرن ربيع الذيابي.

هل تزوج غازي الذيابي

نعم، نشر غازي الذيابي مقاطع من حفل زفافه لابنة عمه غيداء سهيل، وكان أتباع الذيابي متحمسين لهذا الحفل، خاصة أن غازي تحدث عن قصة الحب التي ربطته بابن عمه منذ سنوات عديدة، ورائع. ساد الفرح بين أتباع غازي، حيث كانوا ينتظرون هذا الخبر بشغف، فقد أهدى الذيابي لزوجته سيارة رينج روفر في حفل الزفاف بمناسبة تخرجها من الجامعة.

كم عمر غازي الذيابي

ولم يذكر غازي الذياب أي معلومة بخصوص عمره الحقيقي، وتكهن رواد مواقع التواصل الاجتماعي بأنه في منتصف الأربعينيات من عمره، أي أنه ولد في منتصف الثمانينيات، لكن الذيابي لم يعلق. في هذا الخبر. وتجدر الإشارة إلى أن غازي الذيابي أكمل دراسته في العلوم. الأحياء في مدينته الطائف، وليس كما يشاع أنه مدرس لغة عربية.

غازي الذيابي تويتر

غازي الذيابي لديه حساب كبير على تويتر، ويتابعه عبر حسابه أكثر من مائتين وثلاثين ألف متابع. الذيابي ينشر مقاطع من عمله التطوعي وأهم وأخباره الجديدة. شارك الذيابي مع متابعيه خبر زواجه السعيد، ويمكنكم الدخول إلى حساب الذيابي على تويتر للاطلاع على المزيد من أخباره.

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