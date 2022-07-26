كم يبلغ عدد اخوان نور مار الشباب ، لقد سعى الكثير من الأشخاص حول التسائلات التي إنتشرت عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الإجتماعي حول سؤال كم يبلغ عدد اخوان نور مار الشباب ، والتي تعد من الشخصيات الذيت تميزوا بالشهرة والشخصيات الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة عبر تيك توك وإنستجرام ، مما أنها حصلت على الملايين من المعجبين والمتابعين ، تابعوا معنا .

من هي نور مار ويكيبيديا

نور مار، واسمها الحقيقي نور الدين مراندي، هي ممثلة ومُبدعة يوتيوب وصانع محتوى على مواقع التواصل الاجتماعي، من أصل سوري، وتقيم في الإمارات العربية المتحدة. ولد في مدينة حلب السورية عام 1999 م. بدأ عمله على وسائل التواصل الاجتماعي عام 2022 م بنشر مقاطع فيديو. من خلالها، مارس مهنة القدوة والمزاح المضحكة على موقع يوتيوب، وبعد فترة وجيزة حصل على ملايين المشتركين عبر القنوات الرسمية على يوتيوب وتيك توك وإنستغرام، وأطلق عليه متابعوه اسم الجلادين.

سيرة نور مار

تعد نور مار من أشهر الشخصيات على مواقع التواصل الاجتماعي، ومن أبرز المعلومات عن سيرتها الذاتية ما يلي

الاسم الكامل نور الدين مراندي.

الإسم المستعار نور مار.

اللقب الجلادون.

محل الميلاد ولد في مدينة حلب / الجمهورية العربية السورية.

الجنسية يحمل الجنسية السورية.

الدين والمعتقد يعتنق الدين الإسلامي.

المؤهل العلمي لم يكمل تعليمه الثانوي.

المهنة ناشط وصانع محتوى ويوتيوب على وسائل التواصل الاجتماعي.

الوضع العائلي أعزب.

عدد الأشقاء 7 إخوة أشقاء، 4 بنات و 3 أولاد.

سنوات النشاط من 2022 م حتى الوقت الحاضر

كم إخوة لشباب نور مار

كان عدد إخوة نور مار الصغار 3 فقط، بالإضافة إلى وجود 4 بنات، أي أن عدد إخوته 7. فقط محمد مار معروف من إخوته الذين يكبرون نور بحوالي 7 سنوات. انضم محمد إلى فريق نور مار وتولى إدارة عمله في الفريق. وأوضح محمد عبر مقاطع الفيديو أن هدفه من انضمامه إلى فريق اليوتيوب هو دعم ودعم شقيقه نور مار الذي أكمل جميع المراحل التعليمية على عكس شقيقه الذي لم يحصل على شهادة الثانوية العامة.

كم عمر نور مار

الناشط نور مار يبلغ من العمر 21 عامًا، من مواليد مدينة حلب السورية عام 1999 م، ونشأ في هذه المدينة حتى بلغ سن الرابعة عشرة، ثم انتقل للعيش في مدينة اسطنبول التركية بعد الأحداث في سوريا، انتقل مع شقيقه إلى تركيا للعمل بعد أن توقف في مرحلة معينة من الدراسة، بدأت فكرة إنشاء حساب رسمي له على موقع يوتيوب بعد أن فقد الأمل في الحصول على العمل المناسب وخلال فترة زمنية قصيرة. حصل على ملايين المعجبين في العالم العربي.

زواج نور مار

نور مار لم يدخل القفص الذهبي بعد، وهذا ما ذكره في عدة مقاطع فيديو نشرها على حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي بعد انتشار شائعات عديدة عن ارتباطه بعدة شخصيات مشهورة عبر المواقع الافتراضية، ومن بين هذه الشخصيات فتاة. اسمها رغد فهمي، حيث انتشرت أخبار زواجهما بعد أن أشارت إلى نور مار عبر فيديو غنائي نشرته على حسابها على تيك توك، وعلقت نور مار على الفيديو بقولها شكرا، لكن لا يوجد بيان. من الطرفين حول علاقتهما.

نور مار. صفحة

نور مار له العديد من الصفحات الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يتابعه الملايين من المعجبين عبر هذه المواقع، وحساباته الرسمية كالتالي

يمكنكم متابعة نور مار عبر حسابه على انستجرام.

يمكنكم متابعة نور مار من خلال حسابه على سناب شات.

يمكنكم متابعة نور مار من خلال حسابه على اليوتيوب.

وفي الختام لمقالنا هذا نكون قد تحدثنا لكم عبر السطور السابقة حول التعرف على كم يبلغ عدد اخوان نور مار الشباب ، و من هي نور مار ويكيبيديا ، و حسابات نور مار على مواقع التواصل الاجتماعي ، و زواج نور مار ، و كم عمر الناشطة نور مار .