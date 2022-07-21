كم يبلغ عدد اسئلة التحصيلي 1444 ، يسعى العديد من الأفراد من قبل الطلاب الذي مقبلون على الدخول الى الإختبار التحصيلي الخاص بالتعرف على القدرات الخاصة بكل طالب حول التعرف على عدد الأسئلة التي ستقابلهم في الورقة الخاص بالإختبار ، وخاصة للطلاب المجتازين لمرحلة الثانوية العامة من الذكور والإناث، حيث أنه يعد من الاختبارات ذات الاهمية التي يستوجب على كل طالب التقدم إليها واجتيازها بنجاح ، تابعوا معنا .

ما هو اختبار التحصيل

هو مقياس دقيق وعادل لكل شخص يعمل على مساعدة جميع مؤسسات التعليم ما بعد الثانوي على اختيار الطلاب والطالبات القادرين على الحصول على دورات المرحلة الثانوية بشكل أكبر، حيث يساهم هذا الاختبار كثيرًا في معرفة مدى وصول الطالب. على دراية ومتقنة بمواد كل مرحلة أكاديمية اجتازها. وتجدر الإشارة إلى أن جميع الأسئلة المتعلقة باختبار التحصيل بأقسامه المختلفة تستند إلى هذه الموضوعات والأساليب العلمية

الرياضيات.

الفيزياء.

مادة الاحياء.

كيمياء.

تشمل أسئلة اختبار التحصيل أيضًا المناهج المذكورة في فصول الثانوية العامة الثلاثة، شعبة العلوم الطبيعية (العلوم).

كم عدد أسئلة الإنجاز 1444

يقدر عدد أسئلة الاختبار التحصيلي بحوالي 160 سؤالاً مختلفاً حسب الآلية المتبعة في القسم. يمنح القسم للطالب مدة 25 دقيقة للحل وة، ويقوم المشرف بتنبيه أوقات البدء والانتهاء، ولا يتم استخدام الآلة الحاسبة عند حل الأسئلة. لأن الأرقام في الاختبار بسيطة نسبيًا.

ما هي مدة اختبار التحصيل 1444

المدة بين دخول الطالب لقاعة الامتحان وبدء الامتحان حوالي 60 دقيقة أي ساعة كاملة، ويجب أن يكون كل طالب جاهزًا للامتحان.

الاختبار التحصيلي هو أحد اختبارات مركز قياس من المملكة العربية السعودية، حيث يوفر للطالب مساحة كبيرة حتى يتمكن من الإجابة على الأسئلة المختلفة المتعلقة بمراحل المرحلة الثانوية الثلاث بنسب مختلفة، والاختبار هو أجريت قبل انتقال الطالب إلى المرحلة الجامعية.

كيفية توزيع أسئلة الاختبار التحصيلي

سيشمل الاختبار التحصيلي للجانب العلمي جميع المواد العلمية التي تم ذكرها، أما بالنسبة للشق الأدبي، فهو يشمل المناهج والمواد الأدبية، ومدة الاختبار ساعة، وتوزع الأسئلة بهذا الترتيب.

20٪ من الصف الأول الثانوي.

30٪ من الصف الثاني الثانوي.

50٪ من الصف الثالث الثانوي.

كما أنه بمثابة امتحان شامل لجميع خريجي الثانوية العامة، وينقسم إلى قسمين القسم العلمي لامتحان المواد العلمية، والمتمثل في الكيمياء والأحياء والرياضيات والفيزياء. التوحيد والفقه وغيرهما من المواد الأدبية، ويتيح لكل طالب فرصتين كل عام ليتمكن من اجتياز اختبار التحصيل.

مواعيد التسجيل للاختبار التحصيلي 2022 الفترة الأولى

علمنا سابقاً عن عدد أسئلة التحصيل 1444، والآن تم الكشف عن موعد التسجيل المبكر، ليتمكن الطالب من أداء اختبار التحصيل، حيث لم يتم الإعلان رسمياً عن مواعيد 1444 اختباراً.

كيفية حساب درجات اختبار التحصيل 1444

يتم حساب النسب المئوية الموزونة لاختبار التحصيل وفق معايير رياضية محددة تعتمد عليها النسب المرجحة، حيث تكون طريقة الحساب من خلال حساب النسبة المرجحة، وذلك للحصول على الدرجة المركبة التي من خلالها يكون الطالب الحاصل على أعلى الدرجات مقبولة. وفقًا لنظام الجامعة، يتم احتساب علامة الاختبار التحصيلي وفقًا لهذه القاعدة

حساب النسب المرجحة = المعدل التراكمي للدرجات الثانوية للمرحلة الثانوية 0.30 + درجة اختبار القدرات 0.30 + درجة التحصيل 0.4.

كيفية التسجيل في الاختبار التحصيلي 1444

قام معهد تقييم التعليم والتدريب بتوفير وإتاحة خدمة للاستعلام عن نتائج اختبار التحصيل لجميع الطلاب والطالبات الذين خضعوا للاختبار وحصلوا على شهادة الثانوية العامة. يمكن لكل طالب الاستفسار عن النتائج باتباع الخطوات التالية

خطوات إنشاء حساب على موقع القياس

من الضروري اتباع الخطوات التالية لتتمكن من التسجيل في موقع قياس

اذهب إلى مركز القياس “”.

أدخل رقم السجل المدني للطالب.

أدخل كلمة مرور الطالب.

انقر فوق الزر “أنا لست روبوتًا”.

انقر فوق أيقونة تسجيل الدخول.

حدد خيار نتائج الاستعلام.

عند اختيار الاختبار، ستجده تحت اسم “مقياس الإنجاز”.

الضغط على زر البحث من خلال السجل المدني أو رقم المشترك.

أدخل الرقم المطلوب.

أدخل رمز التحقق.

انقر فوق أيقونة البحث في أسفل الصفحة.

الاستعلام عن نتائج الاختبار التحصيلي 1444

يمكنك من خلال رابط الهيئة الحصول على نتائج الاختبارات التي ينتظرها جميع الطلاب الراغبين في الالتحاق بالمرحلة الجامعية. لذلك يمكن لكل طالب أو طالبة التقدم لامتحان التحصيل ومعرفة النتيجة بسهولة باتباع الخطوات التالية

الاستعلام عن نتائج الاختبار التحصيلي برقم الهوية

لتتمكن من معرفة نتائج الاختبار من خلال موقع هيئة التعليم والتدريب، ما عليك سوى اتباع الخطوات التالية

انتقل إلى موقع تقويم التعليم والتدريب في المملكة “”

اضغط على أيقونة المستفيد.

إضافة كلمة المرور ورقم السجل المدني.

انقر لتأكيد أنك لست روبوتًا.

حدد خيار النتائج.

اختر نوع الاختبار.

انقر على أيقونة البحث.

الاستعلام عن نتائج التحصيل عبر تطبيق توكلنا

يوفر تطبيق توكلنا خدمة معرفة نتائج الاختبار التحصيلي باتباع الخطوات التالية

افتح تطبيق “توكلنا”.

اذهب إلى النافذة التي تظهر أمامك.

اضغط على النتيجة وستظهر أمامك.

انقر فوق “موافق” وبعد ذلك ستختفي النتيجة.

وفي الختام لمقالنا هذا نكون قد تحدثنا لكم عبر السطور السابقة حول التعرف على كم يبلغ عدد اسئلة التحصيلي 1444 ، و الاستعلام عن نتائج التحصيل عبر تطبيق توكلنا ، و الاستعلام عن نتائج الاختبار التحصيلي برقم الهوية ، و كيفية التسجيل في الاختبار التحصيلي 1444 .