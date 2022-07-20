كم يبلغ عدد اسهم اماك 2022 ، لقد تسائل العديد من المواطنين الذي يسكنون داخل المملكة العربية والمقيمين بها من الجنسيات الأخرى ، حول التعرف على عدد أسهم الشركة الرائدة اماك ، وهناك العديد من الشركات الرائدة داخل حدود المملكة العربية السعودية و التي تعمل على طرح أسهم للتداول والاستثمار، وتعد شركة اماك AMAC من الشركات البارزة حيث يرغب عدد كبير من المستثمرين في شرائها وتداولها في الشركة وجني الأرباح ، تابعوا معنا .

معلومات عن شركة AMAC

تعتبر شركة أماك من أهم وأكبر الشركات العاملة في مجال الصناعات والتعدين الرئيسية في المملكة العربية السعودية لكنها الأبرز في منطقة الشرق الأوسط. الجدير بالذكر أن الشركة تعمل منذ ما يقرب من خمسة عشر عامًا، أي منذ تأسيسها عام 2007 م، مع الأخذ في الاعتبار أن لديها العديد من التخصصات المختلفة، ومن أبرزها استخراج النحاس والزنك، بالإضافة إلى تصنيع الجرانيت والبلاط، وتعمل إدارة الشركة دائمًا على تطوير منتجاتها وعمليات الاستخراج المختلفة.

كم عدد أسهم AMAC 2022

يبلغ عدد أسهم AMAC للعام الحالي 2022 ما يقارب 66 مليون سهم، وهذه الأسهم هي مجموع جميع الأسهم المصدرة، والتي تم طرحها أيضًا للاكتتاب، ومن حيث عدد الأسهم المطروحة للاكتتاب الفردي، فهي تصل إلى ما يقرب من 19.800.000 سهم وهو رقم مميز لإعطاء فرصة أكبر للاستثمار من قبل مختلف المستثمرين في المملكة، مع العلم أن نسبة الأسهم المطروحة للاكتتاب للأفراد تساوي 30٪ من إجمالي قيمة الأسهم.

كم سعر سهم AMAC 2022

يبلغ سعر سهم أماك للعام الحالي 88.40 ريال سعودي، أي ما يعادل ثلاثة وعشرين دولارًا أمريكيًا. فرد واحد فقط، ويشار إلى أن الشركة تمتلك رأسمال قوي للغاية يقارب 660 مليون ريال سعودي، وشركة الراجحي في المملكة العربية السعودية هي الشركة المسؤولة عن الاكتتاب في شركة ماك، حيث أنها شركة شركة اكتتاب.

المؤشرات المالية لأسهم أماك 2022

أعلنت شركة ماك، من خلال الجدول التالي، أبرز المؤشرات المالية المتعلقة بالأسهم، والتي جاءت على النحو التالي

المؤشرات المالية لأسهم أماك 2022 القيمة السوقية (مليون ريال) 5867.40 الأسهم (بالملايين) 66.00 ربحية السهم (ريال سعودي) (آخر 12 شهرًا) 3.10 القيمة الدفترية (ريال سعودي) (لآخر فترة معلنة) 19.63 مضاعف ربح التشغيل (آخر 12) 28.66 مضاعف القيمة الدفترية 4.53 توزيعات الأرباح (٪) (العام الماضي) – العائد على متوسط ​​الأصول (٪) (آخر 12 شهرًا) – العائد على متوسط ​​حقوق الملكية (٪) (آخر 12 شهرًا) 22.99 قيمة المؤسسة (مليون) 5،480.51

أماك تشارك تفاصيل الأداء 2022

نرفق أدناه جدول يوضح تفاصيل أداء أسهم AMAC 2022 على النحو التالي

أماك تشارك تفاصيل الأداء 2022 آخر سعر 88.90 التغيير 5.90 التغيير (٪) 7.11 افتتاح 87.20 أدنى 86.00 .ما سبق 90.00 إغلاق السابق 83.00 التغيير (3 أشهر) (27.19٪) التغيير (6 أشهر) غير متوفر

حجم التداول 2666247 دوران 235.066.721.00 عدد الصفقات 12275 القيمة السوقية 5867.40 حجم التداول (3 أشهر) 1،303،777.43 م قيمة التداول (3 أشهر) 123،067،138.79 عدد الصفقات (3 أشهر) 7219.57 التغيير (12 شهرًا) غير متوفر التغيير منذ بداية العام غير متوفر

البنوك المستلمة للاكتتاب العام في AMAC

حددت شركة المطوع والقاضي مجموعة من البنوك في المملكة العربية السعودية تعمل على استلام الاكتتاب من الشركة، وفيما يلي أبرز البنوك على النحو التالي

مصرف الراجحي.

البنك الوطني السعودي.

بنك الرياض.

ما هي منتجات أماك

تعمل شركة ماك على تقديم مجموعة كبيرة من المنتجات المختلفة حيث أنها مهتمة جدًا بمجال التعدين، وفيما يلي قائمة بأبرز المنتجات على النحو التالي

سبائك الذهب والفضة.

إنتاج مركزات الزنك.

مركزات النحاس.

استخراج مركزات الجرانيت والنيكل والرصاص.

تصنيع الجرانيت.

نسف الصخور.

إنشاء مصانع لإنتاج البلاط ومواد البناء الأخرى.

طرق الاتصال بـ AMAC

قدمت شركة ماك في المملكة العربية السعودية العديد من الطرق للتواصل والتواصل مع عملائها من أجل الاستفسار والاستفسار، ومن أبرز هذه الطرق ما يلي

رقم هاتف أماك 00966175292264.

فاكس شركة AMAC 00966175238722.

صندوق البريد ص. 3181 – 66244 نجران، المملكة العربية السعودية.

انتقل إلى موقع AMAC الرسمي مباشرة.

وفي الختام لمقالنا هذا نكون قد شرحنا لكم عبر السطور السابقة المعلومات حول كم يبلغ عدد اسهم اماك 2022 ، و طرق الاتصال بـ AMAC ، و ما هي منتجات أماك ، و البنوك المستلمة للاكتتاب العام في AMAC ، و أماك تشارك تفاصيل الأداء 2022 .