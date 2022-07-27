كم يبلغ عدد الاجانب في دوري يلو ، قد سعى العديد من الأشخاص حول العالم بالتعرف على العدد الذي يتعلقعدد الاجانب في دوري يلو 2022 ، وتعرف دوري يلو من أهم الدوريات اقتراب انطلاق الدوري الجديد ، مما دفع المتابعين والمعجبين لكرة القدم في المملكة العربية السعودية عن القوانين واللوائح الجديدة في الدوري يلو ، سنتحدث عن كم يبلغ عدد الاجانب في دوري يلو ، تابعوا معنا .

الدوري الأصفر ويكيبيديا

الدوري الأصفر يعني البطولة الثانية من حيث الأهمية بين بطولات الدوري السعودي، أي الدوري السعودي للمحترفين. عادة الفرق التي تتصدر جدول الترتيب في نهاية الدوري يتم ترقيتها إلى دوري المحترفين السعودي، والفرق الأقل في النقاط والقاع في سلم الترتيب تنزل إلى دوري الدرجة الثانية، ونفس الشيء هو ينعكس في الدوري المحترف والدرجة الثانية، بحيث يظل عدد الفرق في كل دوري ضمن النصاب القانوني المحدد قانونًا. حامل اللقب هو نادي الخليج الذي فاز ببطولة الموسم السابق.

كم عدد الأجانب في الدوري الأصفر

حدد الاتحاد الرياضي السعودي عدد المحترفين الأجانب في الدوري الأصفر بـ 4 لاعبين فقط، ولا يُسمح إلا للاعب واحد فوق سن 26 عامًا، كجزء من خطط دعم اللاعب السعودي من خلال الحد من تجنيد الأجانب. البالغ من العمر 28 عامًا، وكذلك الحال في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث تسمح اللوائح للاعبين الأجانب مع لاعب واحد يزيد عمره عن 24 عامًا، ولا يمكن عكس هذه القوانين حتى في حالة التعاقد مع لاعبين جدد.

ما سبب تسمية الدوري السعودي بالدرجة الأولى بالدوري الأصفر

يُنسب اسم دوري الدرجة الأولى في الدوري الأصفر إلى الشركة الراعية للدوري. وأشار الاتحاد الرياضي إلى أن الفكرة متداولة في دول أخرى في العالم وليست جديدة في المملكة، حيث تحمل العديد من البطولات أسماء الشركات الراعية، مثل كأس الدوري البريطاني، والذي أصبح يطلق عليه كأس كاراباو، بحسب الراعي.

نظام دوري الدرجة الأولى السعودي

أجرى الاتحاد الرياضي السعودي لكرة القدم تعديلات جديدة على الدوري الأصفر للموسم المقبل، والتي تم الإعلان عنها رسمياً خلال جلسة الإعلان عن انطلاق منافسات الدوري الأصفر لموسم 2023/2022 الكروي، مبيناً أنه تم تخفيض عدد الفرق المشاركة. من 20 إلى 18 فريقًا، بعد تنافس 20 فريقًا. في الدورة السابقة، تم ترقية ثلاثة منهم إلى دوري المحترفين، وهبط خمسة منهم إلى الدرجة الثانية بشكل غير عادي، والمفاجأة الكبرى في هذا الموسم هي هبوط الأهلي جدة صاحب بطولة العالم، إلى الدوري الأصفر، على أن تبدأ المسابقات من 22 أغسطس 2022.

تصفيات الدرجة الأولى

تأهلت الفرق (الخليج في الصدارة برصيد 66 نقطة – العدلة الثاني برصيد 66 نقطة – الوحدة ثالثا برصيد 65 نقطة) من دوري الدرجة الأولى إلى دوري المحترفين في هذه النسخة، فيما تأهلت الأندية (بيشة متذيل الترتيب). الترتيب برصيد 25 نقطة – وهبط الكوكب التاسع عشر برصيد 27 نقطة. النقطة – النهضة في المركز 18 برصيد 38 نقطة – الدرعية في المركز 17 برصيد 42 نقطة – الجيل في المركز 16 برصيد 47 نقطة.

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