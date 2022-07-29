كم يبلغ عدد المدارس في السعودية 1444 ، قد تسائل العديد من الاشخاص من من يسكنون ويقيمون داخل المملكة العربية السعودية ويعملون داخل وزارة التربية والتعليم حول التعرف على كم يبلغ عدد المدارس في السعودية 1444 ، كون ان مجال التعليم لديه مكانته الخاصة بين الوزارات حول العالم ، ويعتبر التعليم من الأشياء التي يهتم بها الكثير من الأشخاص داخل المملكة ، تابعوا معنا .

تعليم في السعودية

تسعى وزارة التربية والتعليم في المملكة دائمًا إلى تطوير العملية التعليمية في الدولة، بهدف تكوين وتدريب جيل من الطلاب الواعين والقادرين على تحقيق العديد من الإنجازات المختلفة. وبذلك أدخلت الدولة العديد من الأنظمة المتطورة لتعليم الطلاب وتحقيق المنفعة المرجوة سواء من خلال التعليم العام أو من خلال التعليم. مسار التعليم الخاص، واهتمت الوزارة بالطلاب المسجلين في كل من الجامعات والكليات والمعاهد، وليس فقط على المستوى المدرسي.

عدد المدارس في السعودية

بلغ عدد المدارس في المملكة العربية السعودية أكثر من 33 ألف مدرسة، وهذا يدل على العدد الكبير من الطلاب المتواجدين في البلاد، وحيث أن وزارة التربية والتعليم تعمل على تنظيم بناء وتشييد المدارس بما يتناسب مع هذا الطلب. ولتجنب الازدحام الناجم عن قلة عدد المدارس مقارنة بعدد الطلاب، لذلك نجد أن هناك العديد من الإحصائيات التي يتم إجراؤها بدرجات متفاوتة لتحديد عدد الطلاب والعمل على اختيار الوقت المناسب الذي يتم خلاله بناء العدد المطلوب من المدارس.

عدد المدارس السعودية قبل 1444

وتجدر الإشارة إلى أن عدد المدارس في المملكة في ازدياد مستمر نتيجة الزيادة السكانية وبالتالي زيادة عدد الطلاب. وفيما يلي عدد المدارس في ابرز السنوات على النحو التالي

1443 م قرابة 27932 مدرسة.

1444 م حوالي 26934 مدرسة.

1444 م قرابة 38.3 ألف مدرسة.

1444 م حوالي 30625 مدرسة.

1431 م ما يعادل 26268 مدرسة.

1430 م عدد المدارس 13293.

كم عدد المعلمين في المدارس السعودية

توفر وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية دائمًا عددًا من المعالين يتناسب مع الطلاب والمدارس القائمة. ويبلغ عدد المعلمين والمعلمات حوالي 518.716 ألف مدرس ومعلمة موزعين على مدارس المملكة المختلفة، ويذكر أن من بينهم مدرسون أجانب. أما بالنسبة للمعلمين الذين يحملون الجنسية السعودية، فقد بلغ عددهم قرابة 480.900 مدرس ومعلمة. وتجدر الإشارة إلى أن الوزارة في المملكة تسعى باستمرار إلى تقليص عدد المعلمين الأجانب في الدولة وتوفير فرص عمل للعمالة السعودية لأنهم من يفضلون وبسبب كثرة خريجي المعلمين.

كم عدد الطلاب في المدارس السعودية

وبحسب عدة إحصائيات أجريت في المملكة، فقد تبين أن عدد الطلاب في المدارس السعودية يزيد عن 7،255،617 طالبًا، ويتوزعون على النحو التالي

المدارس الحكومية يقدر عدد الطلاب والطالبات بنحو 6،187،776 طالباً وطالبة.

مدارس التعليم الأجنبي هناك حوالي 148.414 طالباً و 197.584 طالبة ومن هنا نستنتج أن المجموع هو 345998.

المدارس الخاصة يبلغ عدد الذكور 393،964 وعدد الطالبات 327،879. لذلك، تضم هذه المدارس حوالي 721843 طالبًا.

رياض الأطفال بلغ عددها 82،825 طالبة.

عدد الطلاب في المرحلة الابتدائية يقدر عددهم بنحو 80675 طالب وطالبة.

مدارس دولية معتمدة في المملكة العربية السعودية

تحتوي مناطق المملكة العربية السعودية المختلفة على عدد لا بأس به من المدارس الدولية المعتمدة رسميًا، وتتميز هذه المدارس بأنها معتمدة محليًا في المملكة وعالمياً، وتعمل هذه المدارس على تعليم الطلاب بالعديد من الطرق والأساليب التي تناسب الطلاب الأعمار والقدرات الاستيعابية، وفيما يلي قائمة بالمدارس السعودية المعتمدة دوليًا 2022، على النحو التالي.

مدارس دولية معتمدة بالرياض

وفيما يلي قائمة تضم مجموعة من أبرز المدارس الدولية المعتمدة في العاصمة السعودية الرياض وهي كالتالي

المدرسة الفلبينية الدولية.

المدرسة الألمانية الدولية.

المدرسة الباكستانية الدولية.

المدرسة الأمريكية الدولية.

المدرسة البريطانية الدولية.

المدرسة الهندية الدولية.

المدرسة الفرنسية الدولية.

المدرسة الأمريكية الدولية.

مدارس العروبة الدولية.

مدرسة سعود العالمية.

المدرسة السعودية الدولية متعددة الجنسيات.

مدرسة ايكولا الفرنسية الدولية.

مدرسة بنجلاديش الدولية – قسم اللغة الإنجليزية

المدرسة الفلبينية الدولية II.

المدرسة اليابانية.

مدرسة الشرق الأوسط الدولية الجديدة.

مدارس قمم الحياة العالمية.

المدارس العالمية المعتمدة بجدة

تضم منطقة جدة عددًا من المدارس الدولية المعتمدة، ومن أبرزها

مدرسة الدوحة الدولية للعلوم.

مدرسة الفلاح الدولية.

منارة جدة الدولية

المدرسة الهندية الدولية.

المدرسة الفلبينية الدولية.

المدرسة الباكستانية الدولية الإنجليزية.

المدرسة الباكستانية الدولية.

المدرسة الألمانية الدولية.

مدرسة زهرة الصحراء الدولية.

مدرسة جدة العالمية.

مدرستي الدولية.

مدرسة اليسر العالمية.

مدرسة الواحة الدولية.

المدارس الدولية المعتمدة بالظهران

مقارنة بالرياض نجد أن منطقة الظهران تحتوي على عدد أقل نسبيًا من المدارس الدولية المعتمدة، ومن أبرزها

المدرسة البريطانية الابتدائية بالظهران

المدرسة البريطانية الدولية.

المدرسة الباكستانية الدولية.

المدرسة الفلبينية الدولية.

المدرسة الابتدائية البريطانية.

مدرسة الجبيل الأكاديمية الدولية.

المدارس العالمية المعتمدة بالدمام

نقدم في منطقة الدمام أبرز المدارس العالمية فيها على النحو التالي

مدرسة بنجلاديش الدولية.

المدرسة الهندية الدولية.

مجموعة المدارس الدولية.

المدارس الدولية المعتمدة في ينبع

منطقة ينبع من المناطق التي تضم مدارس دولية، وفيما يلي أسمائها

مدرسة ينبع العالمية.

مدرسة التوحيد العالمية

كيفية الاستعلام عن المدارس السعودية

أتاحت وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية العديد من الطرق للاستعلام والتعرف على عدد المدارس في الدولة، ونرفقها على النحو التالي

من خلال موقع وزارة التربية والتعليم السعودية ويمكن زيارتها “” مباشرة.

من خلال حساب دليل المدارس السعودية الرسمي على انستجرام مباشرة.

خرائط Google على الإنترنت “” مباشرة.

وفي الختام لمقالنا هذا نكون قد شرحنا لكم عبر السطور السابقة حول التعرف على كم يبلغ عدد المدارس في السعودية 1444 ، و كيفية الاستعلام عن المدارس السعودية ، مدارس دولية معتمدة في المملكة العربية السعودية ، و كم عدد الطلاب في المدارس السعودية .