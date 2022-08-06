كم يبلغ عدد المسلمين في الصين 2022 ، قد سعى العديد من الأشخاص حول العالم بالتعرف على العدد الذي يتعلق بالسكان والمقيمين المسلمين داخل دولة الصين لعام 2022 ، وتعرف دولة الصين من أهم وأبرز دول المتقدمة وتحتوي على التقدم العلمي والتكنولوجي ، ويميزها الإحصائيات السكانية العالمية مقارنة بغيرها من الدول الاخرى ، هنالك دراسات توحي بعدد سكان الصين بلغ حوالي 1.4 مليار شخص ، تابعوا معنا .

كم عدد المسلمين في العالم 2022

تشير التقارير والإحصاءات إلى أن عدد المسلمين في العالم تجاوز 1.8 مليار، مما يعني أن عدد المسلمين في العالم في ازدياد مستمر، وإندونيسيا من أكبر الدول لاحتواء المسلمين، تليها مباشرة باكستان، ثم الصين. يحتوي على عدد كبير جدًا من المسلمين، مما يجعل الدول الكبرى تحتوي على مسلمين.

كم عدد المسلمين في الصين 2022

بلغ عدد المسلمين الصينيين في عام 2022 حد 28127500 مسلم، أي ما يعادل حوالي 1.73٪ من سكان الصين، ونحو 1.60 من عدد المسلمين في العالم. يتم تمثيل باقي الجنسيات في النقاط التالية

القزاق يعيشون في منطقة شينجيانغ، وعددهم يتجاوز مليون وربع مليون نسمة.

الأوزبك والطاجيك أهل البدو ولغتهم هي اللغة الأوزبكية.

التتار يتمركزون في حدود تتارستان.

هوي انتشر العرب والفرس القدماء في منطقة شينجيانغ.

عرق سالار تتركز هذه المجموعة العرقية في محافظة شيونهوا.

Dongxiang يقع مقرها في مقاطعة قانسو.

باوان ينتشر أبناء هذا الأصل العرقي في مقاطعة قانسو.

قيرغيزستان مقرهم في منطقة شينجيانغ.

كم عدد العرب في الصين

تعد الصين أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان، حيث تضم أكثر من 1.4 مليار نسمة، بينهم حوالي 150 مليون عربي، من جنسيات مختلفة، بما في ذلك الأفارقة وعرب الشام، كما يوجد عدد كبير من البدو في صحارى آسيا.

الكثافة السكانية في الصين 2022

يتم تمثيل الكثافة السكانية في أكبر مدن الصين في الجدول التالي

تصنيف مدينة تعداد السكان 1 شنغهاي 34 مليون شخص 2 قوانغتشو 25 مليون شخص 3 بكين 24.9 مليون شخص 4 شنتشن 23.3 مليون شخص 5 ووهان 19 مليون شخص 6 تشنغدو 18.1 مليون شخص 7 تشونغتشينغ 17 مليون شخص 8 تيانجين 15.4 مليون شخص 9 هانغتشو 13.4 مليون شخص 10 شيان 12.9 مليون شخص

ما هي الدولة التي يوجد بها أكبر عدد من المسلمين

تعد إندونيسيا هي الدولة التي تضم أكبر عدد من المسلمين في العالم، حيث تضم إندونيسيا أكثر من 225 مليون شخص، تليها إندونيسيا، وباكستان التي تضم حوالي 142 مليون مسلم، وفي المرتبة الثالثة بنغلاديش التي تضم حوالي 129 مليون مسلم، والمركز الثالث هو بنغلاديش التي تضم حوالي 129 مليون مسلم. مجموع ما سبق يشكل حوالي 36٪ من مجموع المسلمين في العالم.

أي بلد ليس فيه مسلمون

سويسرا هي الدولة الوحيدة في العالم التي لا يوجد فيها مسلمون، والسبب في ذلك أن جنسيات سكان سويسرا مبعثرة ومختلفة، وهذا ما قاله السيد هاينيغر بأرقامه عندما تحدث عن الدول التي التي ينتمي إليها مسلمو سويسرا.

قائمة بأهم مساجد الصين

يوجد داخل الصين مئات المساجد التي تتوزع داخل مدن ومحافظات الصين، ومن أبرز المساجد الواقعة داخل حدود دولة الصين ما يلي

مسجد نيوجي.

مسجد سونغجيانغ في شنغهاي.

مسجد حديقة الخوخ في شنغهاي.

مسجد فينيكس في خانجو.

مسجد شيان.

مسجد هواشينغ.

تعرفنا عبر السطور السابقة حول كم يبلغ عدد المسلمين في الصين 2022 ، والذي من خلاله تعرفنا على أهم المعلومات حول دولة الصين بالإضافة إلى عدد المسلمين المقيمين في الصين، حيث تبين أن عددهم في عام 2022 قد وصل إلى 28127500 ، و أهم المساجد داخل الصين .

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