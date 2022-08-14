كم يبلغ عدد المسيحيين في مصر 2022 ، لقد أثار اهتمام الكثير من الأشخاص من المواطنين والمقيمين داخل جمهورية مصر العربية حول التعرف على الاعداد التي تتعلق بالأشخاص ممن يعتنقون بالديانة المسيحية ، وتعد مصر هي الدولة العربية الأكثر كثافة سكانية ، وهي الدولة العربية السادسة من حيث المساحة ، وجاء البحث عن عدد المسيحين بعد حادثة حريق الكنيسة في أحياء محافظة الجيزة ، تابعوا معنا .

جمهورية مصر العربية

تتمثل أهم المعلومات المتعلقة بجمهورية مصر العربية في النقاط التالية

الاسم بالعربي جمهورية مصر العربية.

الاسم الانكليزي جمهورية مصر العربية.

الإحداثيات 27 ° شمالاً 29 ° شرقاً.

أعلى قمة جبل كاترين – 2629 متراً

أدنى نقطة منخفض القطارة، 133 متر تحت مستوى سطح البحر.

المساحة 1019600 كيلومتر مربع.

نسبة الماء 0.632.

العاصمة القاهرة.

اللغة الرسمية العربية.

تسمية السكان المصريون.

عدد السكان 106.156.692 نسمة.

الكثافة السكانية 103 ن / كم².

متوسط ​​العمر 24.6 سنة.

الحكم نظام الحكم هو جمهورية ديمقراطية مركزية شبه رئاسية.

الرئيس عبد الفتاح السيسي.

رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي.

السلطة التشريعية البرلمان المصري.

المجلس الأعلى مجلس النواب.

مجلس النواب مجلس الشيوخ.

السلطة القضائية المحكمة الدستورية العليا.

السلطة التنفيذية مجلس الوزراء.

تاريخ التأسيس 3150 ق.

الدولة القديمة 3200 ق.

الدولة الرومانية 31 ق.

الفتح الإسلامي 641 م.

العملة الجنيه المصري.

البنك المركزي البنك المركزي المصري.

ما هو عدد سكان مصر 2022

قدر عدد سكان مصر لعام 2022 بحوالي 106.156.692 نسمة، ويشكل هذا العدد حوالي 1.31٪ من إجمالي سكان العالم. الجدير بالذكر أن مصر تحتل المرتبة 14 عالميا من حيث عدد السكان، بالإضافة إلى المركز الثالث بين الدول الأفريقية بعد نيجيريا وإثيوبيا. وتجدر الإشارة إلى أن الكثافة السكانية في مصر لعام 2022 وصلت إلى حد 101.8 نسمة لكل كيلومتر مربع.

التوزيع السكاني لمحافظات مصر

يمكن الوصول إلى التوزيع السكاني لمحافظات مصر من خلال الدول التالية

كود منطقة المحافظة (كم 2) عدد السكان عدد المدن عدد المراكز عدد الأحياء

الإسكندرية 02 2679 4،658،381 2 1 7 الإسماعيلية 19 1،442 1،128،373 6 7 3 أسوان 28 679 1،374،985 5 10 0 أسيوط 25 25926 4،062،821 11 11 2 الاقصر 29 55 1،104،858 6 7 0 البحر الأحمر 31 203،685 332،741 0 6 2 البحيرة 18 10،130 5،563،465 15 16 0 بني سويف 22 1،322 2727614 7 7 0 بورسعيد 03 72 646461 0 2 6 جنوب سيناء 35 33140 163.092 5 8 0 الجيزة 21 85153 7،291،017 9 11 8 الدقهلية 12 3،471 5،748،965 16 19 2 دمياط 11 589 1،284،710 5 10 0 سوهاج 26 1،547 4،404،545 11 11 3 السويس 04 17،840 599320 0 0 5 الشرقية 13 4،180 6،242،810 13 15 2 شمال سيناء 34 27574 415.532 6 6 0 الغربي 16 1،942 4،592،222 8 8 4 الفيوم 23 1،827 3،021،448 6 6 0 القاهرة 01 1،983 9،002،783 0 0 35 القليوبية 14 1001 4،926،148 7 10 2 قانا 27 1،851 2،918،086 9 9 0 كفر الشيخ 15 3،437 3،054،770 13 10 2 مطروح 33 212،112 417294 8 8 0 المنوفية 17 1،532 3،799،149 9 10 2 المنيا 24 32279 4،930،641 9 9 0

كم عدد المسيحيين في مصر 2022

لا يوجد عدد محدد من المسيحيين في جمهورية مصر العربية، والسبب في ذلك هو عدم وجود أي مصدر رسمي يعلن نسبتهم التقريبية في مصر، والجدير بالذكر أنه حسب الإجراء الإحصائي الرسمي لعام 1966 بخصوص نسبتهم.، وتبين أنهم يشكلون حوالي 9٪، وبإضافة أقباط المهجر بلغ عددهم حوالي 3 ملايين شنودة، وذكر بابا الكنيسة في مصر أن عدد الأقباط في عام 1976 انخفض إلى حوالي 2.2 مليون، وفي في الوقت الحاضر، تتوقع العديد من المصادر غير الرسمية أن يصل عددهم إلى حوالي 15 مليونًا، إلى جانب حوالي 2 مليون مسيحي في الشتات في أكثر من 60 دولة في العالم.

كم عدد المسيحيين في العالم 2022

بلغ عدد المسيحيين في العالم عام 2022 نحو 2.2 مليار، وتجدر الإشارة إلى أن عدد المسيحيين في ازدياد مستمر وفق العديد من الإحصائيات، حيث تنقسم المسيحية في العالم إلى لاهوت شرقي وغربي، وضمن ما سبق. – ذكر العديد من الفروع مثل الكاثوليكية والبروتستانتية والأرثوذكسية الشرقية، وهذه الفروع لها عدد كبير من الطوائف الممثلة في المعمدانيين والميثوديين واللوثريين والأدفنتست السبتيين والمورمون والأميش وغيرهم الكثير.

عدد المسيحيين في العالم الإسلامي

يتم تمثيل عدد المسيحيين في العالم الإسلامي في الجدول التالي

البلد الترتيب عدد المسيحيين نسبة المسيحيين

1 نيجيريا 78.050.000 48.2٪ 2 إندونيسيا 23،660،000 8.8٪ 3 مصر 8،100،000 – 4290،000 10.0٪ – 5.3٪ 4 تشاد 4،560،000 40.0٪ -34.0٪ 5 كازاخستان 4،150،000 26.2٪ 6 بوركينا فاسو 3،710،000 22.5٪ 7 باكستان 2،750،000 1.6٪ 8 ماليزيا 2،670،000 9.4٪ 9 السودان 1،810،000 5.4٪ 10 سوريا 1،800،000 10.0٪ 11 لبنان 1،620،000 38.3٪ 12 المملكة العربية السعودية 1،500،000 4.4٪ 13 سيرليون 1،230،000 20.9٪ 14 ألبانيا 1،118،000-580،000 35.0٪ -18.0٪ 15 غينيا 1،090،000 10.9٪ 16 الإمارات العربية المتحدة 940.000 12.6٪ 17 أوزبكستان 630 الف 2.3٪ 18 قيرغيزستان 610،000 11.4٪ 19 الأمور المالية 490000 3.2٪ 20 السنغال 450.000 3.6٪ 21 الكويت 390.000 14.3٪ 22 المغرب 380،000 1.1٪ 23 تركمانستان 320،000 6.4٪ 24 ديك رومى 320،000 0.4٪ 25 إيران 300000 0.2٪ 26 أذربيجان 280،000 3.0٪ 27 بنغلاديش 280،000 0.2٪ 28 العراق 270.000 0.8٪ 29 قطر الدائرة 240،000 13.8٪ 30 كوسوفو 240،000 11.4٪ 31 الجزائر 190،000 0.2٪ 32 البحرين 180.000 14.5٪ 33 عمان 180.000 6.5٪ 34 ليبيا 170000 2.7٪ 35 الأردن 130.000 2.2٪ 37 النيجر 120000 0.8٪ 38 طاجيكستان 110.000 1.6٪ 39 فلسطين 100،000 2.4٪ 40 بروناي 40000 9.4٪ 41 غامبيا 40000 4.5٪ 42 إلى من 40000 0.2٪ 43 تونس 35000 0.3٪ 44 أفغانستان 30000 0.1٪ 45 جيبوتي 20000 2.3٪ 46 جزر القمر 15000 0.5٪ 49 جزر مولدوفا 300 0.08٪

الدول ذات الأغلبية المسيحية

الدول ذات الأغلبية المسيحية في العالم ممثلة فيما يلي

الولايات المتحدة الأمريكية.

البرازيل.

المكسيك.

روسيا.

الفلبينيين.

الكونغو.

ايطاليا.

أثيوبيا.

الانيا.

بريطانيا.

كولومبيا.

أوكرانيا.

جنوب أفريقيا.

فرنسا.

الأرجنتين.

بيرو.

تنزانيا.

فنزويلا.

كندا.

رومانيا.

غانا.

مدغشقر.

تشيلي.

الكاميرون.

غواتيمالا.

الاكوادور.

موزمبيق.

هنغاريا.

بوروندي.

النمسا.

بلجيكا.

كوبا.

هندوراس.

جنوب السودان.

سويسرا.

السويد.

بلغاريا.

باراغواي.

السلفادور.

نيكاراغوا.

سلوفاكيا.

الدنمارك.

الكونغو.

كم يبلغ عدد المسيحيين في مصر 2022 ، لا يوجد عدد محدد من المسيحيين في جمهورية مصر العربية، والسبب في ذلك هو عدم وجود أي مصدر رسمي يعلن نسبتهم التقريبية في مصر، ولكن هنالك درسات قديمة توضح بأنهم نسبة 9% من السكان .